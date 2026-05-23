Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, για τη ληστεία που έγινε σε ψιλικατζίδικο τα ξημερώματα Πέμπτης, στην περιοχή τρης Τριανδρίας.

Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του Star Λευκή Γεωργάκη στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Τσαμούρη, οι «τρομεροί ληστές με το πιστόλι» είναι τελικά ανήλικοι, ο ένας 15 ετών και οι άλλοι δύο 17.

Το ρεπορτάζ της Λευκής Γεωργάκη για τους ανήλικους ληστές στη Θεσσαλονίκη

Στο βίντεο που έχει εξασφαλίσει το Star από τη ληστεία στο ψιλικατζίδικο την προηγούμενη Πέμπτη, φαίνεται να «μπουκάρουν» τρία άτομα με κουκούλες στο κατάστημα. Ο ένας μάλιστα κρατάει όπλο και με την απειλή του «στριμώχνει» τον υπάλληλο για να απομακρυνθεί. Ο δεύτερος βάζει σε μαύρη σακούλα τσιγάρα και άλλα προϊόντα, ενώ ο τρίτος ανοίγει το ταμείο από το οποίο κατάφερε να πάρει 700 ευρώ.

Στη συνέχεια και οι τρεις βγαίνουν έξω όπου τους περίμενε στο δρόμο συνεργός με λευκό ΙΧ όχημα. Σύμφωνα με την αστυνομία αναζητούνται άλλα τέσσερα άτομα ως συνεργοί τους.

