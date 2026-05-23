Θεσσαλονίκη: 3 ανήλικοι συνελήφθησαν για ληστεία με όπλο!

Το αποκαλυπτικό βίντεο με τη ληστεία σε ψιλικατζίδικο στην Τριανδρία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.05.26 , 17:03 Διονύσης Αλέρτας: Πάρα πολύ δύσκολες ώρες για τον γνωστό pastry chef
23.05.26 , 17:00 Τι να φορέσεις σε γάμο: 4 chic looks κάτω από 200 ευρώ
23.05.26 , 16:45 Όλγα Κεφαλογιάννη: Επίσκεψη στον τόπο καταγωγής της, τα Ανώγεια
23.05.26 , 16:06 Μελίνα Νικολαΐδη: Η... καρφάρα για τους άντρες άνω των 30 - Ποιους εννοεί;
23.05.26 , 15:47 Θεσσαλονίκη: 3 ανήλικοι συνελήφθησαν για ληστεία με όπλο!
23.05.26 , 15:30 Πειραιάς: Με βαρύ παρελθόν ο κακοποιός «Τίτι»​​​​​ που τραυματίσθηκε
23.05.26 , 15:17 Σταματίνα Τσιμτσιλή για Θέμη Σοφό: «Ο σύζυγός μου θέλει κι άλλο παιδί»
23.05.26 , 14:57 Κοβέσι: Στο «κόκκινο» οι σχέσεις με το ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης
23.05.26 , 14:38 Κ. Μπακογιάννης: «Δεν μπορώ να είμαι χρήσιμος στα επαγγελματικά της Σίας»
23.05.26 , 14:10 Πορτογαλία: Στον ανακριτή η μητέρα που εγκατέλειψε τα παιδιά της σε δάσος
23.05.26 , 14:00 Friday I’m in love... αλλά τι γίνεται με τη Δευτέρα;
23.05.26 , 13:48 Αγαπηδάκη: Το «ευχαριστώ» σε γιατρούς – νοσηλευτές του Ευαγγελισμού
23.05.26 , 13:30 Συντάξεις Ιουνίου: Σε 48 ώρες μπαίνουν τα λεφτά στους συνταξιούχους
23.05.26 , 13:02 Κίνα: Πάνω από 90 νεκροί σε έκρηξη σε ανθρακωρυχείο
23.05.26 , 13:00 Μελιτζάνες του Γέροντα από το Άγιο Όρος: H απόλυτη καλοκαιρινή συνταγή
Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η συμμετοχή στο MasterChef 10
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
Τζώρτζια Συρίχα: «Η Ρούλα Κορομηλά επιστρέφει στην τηλεόραση»
Αθηνά Οικονομάκου: Τα κοτσιδάκια της μικρής Σιέννα έκλεψαν την παράσταση
Μελίνα Νικολαΐδη: Η... καρφάρα για τους άντρες άνω των 30 - Ποιους εννοεί;
Σία Κοσιώνη: «Θα κάνει εκπομπή με 12 επεισόδια» - Τι ζήτησε από τον ΑΝΤ1
Συντάξεις Ιουνίου: Σε 48 ώρες μπαίνουν τα λεφτά στους συνταξιούχους
Συντάξεις Ιουνίου: Αυτό είναι το «κόλπο» για πληρωμή νωρίτερα
Πώς ήταν 7 διάσημες Ελληνίδες παρουσιάστριες στην αρχή της καριέρας τους
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Θέμη Σοφό: «Ο σύζυγός μου θέλει κι άλλο παιδί»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
3 ανήλικοι οι ληστές του ψιλικατζίδικου στη Θεσσαλονίκη (βίντεο Star)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για ληστεία σε ψιλικατζίδικο.
  • Οι ληστές είναι 15 και 17 ετών, ο ένας κρατούσε όπλο κατά τη διάρκεια της ληστείας.
  • Η ληστεία έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην περιοχή Τριανδρίας.
  • Οι δράστες έκλεψαν τσιγάρα και 700 ευρώ από το ταμείο του καταστήματος.
  • Αναζητούνται άλλοι τέσσερις συνεργοί τους από την αστυνομία.

Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, για τη ληστεία που έγινε σε ψιλικατζίδικο τα ξημερώματα Πέμπτης, στην περιοχή τρης Τριανδρίας. 

Τρόμος Για Υπάλληλο Ψιλικατζίδικου - «Με Σημάδευαν Με Όπλο Στον Κρόταφο»

Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του Star Λευκή Γεωργάκη στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Τσαμούρη,  οι «τρομεροί ληστές με το πιστόλι» είναι τελικά ανήλικοι, ο ένας 15 ετών και οι άλλοι δύο 17. 

Το ρεπορτάζ της Λευκής Γεωργάκη για τους ανήλικους ληστές στη Θεσσαλονίκη

Το ρεπορτάζ της Λευκής Γεωργάκη για τους ανήλικους ληστές  στη Θεσσαλονίκη 

Στο βίντεο που έχει εξασφαλίσει το Star από τη ληστεία στο ψιλικατζίδικο την προηγούμενη Πέμπτη,  φαίνεται να  «μπουκάρουν» τρία άτομα με κουκούλες στο κατάστημα. Ο ένας μάλιστα κρατάει όπλο και με την απειλή του «στριμώχνει» τον υπάλληλο για να απομακρυνθεί. Ο δεύτερος βάζει σε μαύρη σακούλα τσιγάρα και άλλα προϊόντα,  ενώ ο τρίτος ανοίγει το ταμείο από το οποίο κατάφερε να πάρει 700 ευρώ. 

Στη συνέχεια και οι τρεις βγαίνουν  έξω όπου τους περίμενε στο δρόμο συνεργός με  λευκό ΙΧ όχημα. Σύμφωνα με την αστυνομία αναζητούνται άλλα τέσσερα άτομα ως συνεργοί τους. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΗΣΤΕΙΑ
 |
ΑΝΗΛΙΚΟΙ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top