Κοβέσι: Στο «κόκκινο» οι σχέσεις με το ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης

Τι απαντά ο Γ. Φλωρίδης  στην επιστολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

  • Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και του ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης λόγω τροπολογίας για την εκδίκαση ποινικών υποθέσεων βουλευτών.
  • Η Λάουρα Κοβέσι διαμαρτύρεται για τις νομοθετικές αλλαγές που επηρεάζουν την ανεξαρτησία της EPPO στην Ελλάδα.
  • Το Ελληνικό Ανωτάτο Δικαστικό Συμβούλιο αρνήθηκε να αναγνωρίσει την πλήρη θητεία τριών Ευρωπαίων εισαγγελέων, περιορίζοντας την σε δύο χρόνια.
  • Η Κοβέσι προειδοποιεί για πιθανές συνέπειες στην χρηματοδότηση της Ελλάδας από την ΕΕ αν παραβιάζονται οι αρχές της.
  • Το Υπουργείο Δικαιοσύνης απορρίπτει τις κατηγορίες για αιφνιδιασμό και τονίζει τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και κατ’ επέκταση με την ελληνική κυβέρνηση. 

Αφορμή στάθηκε η επιστολή της Λάουρας Κοβέσι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία διαμαρτύρεται για  την τροπολογία της ελληνικής κυβέρνησης, σχετικά με την «επιτάχυνση» της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές, η οποία ψηφίστηκε από τη Βουλή.

Έντονη αντίδραση Κοβέσι στην τροπολογία για τα πολιτικά πρόσωπα

Όπως επισημαίνει στην επιστολή της η Ευρωπαία εισαγγελέας οι πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις «έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργία της EPPO στην Ελλάδα».

«Η βεβιασμένη τροποποίηση του ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με την οποία θεσπίζεται ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές, έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα της EPPO να διερευνά και να ασκεί δίωξη αποτελεσματικά για αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα», αναφέρεται χαρακτηριστικά. 

«Οδοστρωτήρας» η Κοβέσι: Πολλές ακόμη υποθέσεις όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ

Επιπλέον, αναφέρεται και στην πρόσφατη άρνηση του Ελληνικού Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου να αναγνωρίσει την πλήρη ισχύ της απόφασης για την ανανέωση της θητείας τριών Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων για 5 έτη, η οποία, όπως τονίζει, «έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξαρτησία της EPPO στην Ελλάδα».

Υπενθυμίζεται ότι το  Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πρόσφατα τη παράταση της θητείας των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη, οι οποίοι υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για δύο και όχι για πέντε έτη που είναι κανονικά η πλήρης θητεία.

Η κα Κοβέσι θέτει επίσης  ζήτημα για τον κανόνα  της αιρεσιμότητας,  που  σημαίνει ότι αν διαπιστωθεί  ότι η Ελλάδα παραβιάζει αρχές της ΕΕ μπορεί να ενεργοποιηθεί  διαδικασία που οδηγεί  ακόμη και σε πάγωμα κοινοτικών κονδυλίων.

«Σήκωσε το γάντι» το Υπουργείο Δικαιοσύνης   

Η κυβέρνηση σηκώνει το γάντι στην Ευρωπαία εισαγγελέα απορρίπτοντας τις αιτιάσεις για τυχόν αιφνιδιασμό της.

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Κοβέσι, στην Αθήνα Με Φόντο Τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης υπενθυμίζουν τις δηλώσεις της και επισημαίνουν οτι  αναγνώρισε δημόσια πως υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία και συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση τόσο για την επιτάχυνση των διαδικασιών όσο και για τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις που θα ενίσχυαν την αποτελεσματικότητα των ερευνών για τους βουλευτες που αναφέρονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
 

