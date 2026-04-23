«Οδοστρωτήρας» η Κοβέσι: Πολλές ακόμη υποθέσεις όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σκληρή απάντηση από τους Δελφούς για την κριτική που δέχεται

23.04.26 , 19:09 Ενίσχυση του ΕΣΥ με 8.000 προσλήψεις: Το σχέδιο για το 2026 και τα νέα κίνη
23.04.26 , 19:05 Cash or Trash: Η Βισβίκη δίνει προσφορά για το ένα από τα βάζα του Βίτο
23.04.26 , 18:31 101 κεράκια για τη Μυρτώ Θεοδωράκη - Οι αγκαλιές & οι ευχές των εγγονών της
23.04.26 , 18:29 Τσίπρας: Θέμα παραίτησης Μητσοτάκη μετά τις δηλώσεις Κοβέσι
23.04.26 , 18:28 Cash or Trash: Το αντικείμενο που έφερε στους αγοραστές, αναμνήσεις
23.04.26 , 18:10 Παράταση για το σήμα διαφορετικότητας - Ποιες επιχειρήσεις αφορά
23.04.26 , 17:19 Λίλα Μπακλέση: Στο θέατρο με φουσκωμένη κοιλίτσα
23.04.26 , 17:00 «Οδοστρωτήρας» η Κοβέσι: Πολλές ακόμη υποθέσεις όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ
23.04.26 , 16:55 MasterChef: Ποιος θα αποχώρησει στο τέλος της γλυκιάς εβδομάδας;
23.04.26 , 16:06 Άστεγος κοιμόταν σε κάδο και κατέληξε στην πρέσα απορριμματοφόρου
23.04.26 , 16:02 «Ο χωρισμός ήταν απόφαση του Στράτου Τζώρτζογλου»
23.04.26 , 15:52 Κρήτη: Ξεκινά Η Δίκη Για Τον Θάνατο 27χρονης Μητέρας Σε Τροχαίο
23.04.26 , 15:46 Πανελλήνιες 2026: Τι αλλάζει στα τμήματα των Στρατιωτικών Σχολών
23.04.26 , 15:41 Ο Άγιος Γεώργιος Των Ανωγείων - Μια Μοναδική Ξενάγηση
23.04.26 , 15:37 Γιώργος Λιανός: Η Κωνσταντίνα Καραλέξη τον λατρεύει και τον αποθεώνει!
Κατερίνα Καινούργιου: Πώς είναι 20 μέρες μετά τη γέννηση της μικρής Ξένιας
Νέα αποχώρηση στο MasterChef: «Η ηθική μου είναι αδιαπραγμάτευτη!»
Λίτσα Πατέρα: Ξέσπασε σε κλάματα στην αγκαλιά της Φαίης Σκορδά
Μάρα Ζαχαρέα: Με την κόρη της στο νοσοκομείο για τον Γιώργο Μυλωνάκη
Γιώργος Λιανός: Η Κωνσταντίνα Καραλέξη τον λατρεύει και τον αποθεώνει!
Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, με τον 66χρονο βιντεοκλήση»
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
101 κεράκια για τη Μυρτώ Θεοδωράκη - Οι αγκαλιές & οι ευχές των εγγονών της
Στέφανος Ληναίος - Έλλη Φωτίου: Ο έρωτάς τους κράτησε σχεδόν 7 δεκαετίες!
«Ο χωρισμός ήταν απόφαση του Στράτου Τζώρτζογλου»
Περισσότερα

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Πολιτικη
Κοβέσι: Πολλές ακόμη υποθέσεις όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ (βίντεο Star)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι δήλωσε ότι υπάρχουν πολλές υποθέσεις που ερευνώνται για την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Απάντησε σκληρά στις επιθέσεις Ελλήνων πολιτικών, υποστηρίζοντας ότι αυτές αποσκοπούν να εκτρέψουν τη συζήτηση από τη διαφθορά.
  • Η Κοβέσι τόνισε ότι η ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εισαγγελέων είναι αρμοδιότητα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.
  • Προειδοποίησε ότι θα προσφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια αν δεν ανανεωθούν οι θητείες των εισαγγελέων.
  • Κάλεσε τους Έλληνες πολίτες να συνεχίσουν τις καταγγελίες και εξέφρασε σοκ για τη διάταξη που επιτρέπει σε κλέφτες να γλιτώνουν φυλακή αν επιστρέψουν τα κλεμμένα.

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι μίλησε σήμερα στο Delphi Forum και έδωσε απαντήσεις για όλα. «Άδειασε» τους Έλληνες πολιτικούς για τις επιθέσεις που κάνουν στους Ευρωπαίους εισαγγελείς με φόντο τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τα κυβερνητικά στελέχη για την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων δικαστών που υπηρετούν τον ευρωπαϊκό θεσμό. 

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας Κοβέσι στην Αθήνα Για Τον ΟΠΕΚΕΠΕ 

Με μία λέξη, όπως ανέφερε η δημοσιογράφος του Star Άννα Σταματιάδου,  «η Κοβέσι σήμερα ήταν οδοστρωτήρας». Η Ευρωπαία Εισαγγελέας τόνισε ότι «ναι, υπάρχουν κι άλλες υποθέσεις που ερευνά για την Ελλάδα, δεχόμαστε πολλές καταγγελίες», αλλά δεν αποκάλυψε αν εμπλέκονται πολιτικοί. 

Σκληρή απάντηση Κοβέσι στην κριτική που δέχεται από τους Έλληνες πολιτικούς

Απάντησε με σκληρή γλώσσα στις επιθέσεις των πολιτικών με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και μάλιστα ο Άδωνις Γεωργιάδης ήταν στο ακροατήριο όταν η κυρία Κοβέσι έλεγε ότι οι επιθέσεις αυτές είναι για να εκτρέψουν τη συζήτηση από τις ευθύνες για τη διαφθορά στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Επίθεση ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τη δήλωση Άδωνι

Κοβέσι: Όποιος διαφωνεί με την ανανέωση θητείας των εισαγγελέων να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Όσο για την αρμοδιότητα της ανανέωσης της θητείας των Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στον ευρωπαϊκό θεσμό, ενώ και σήμερα το πρωί ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι ανήκει στον Άρειο Πάγο, η κ. Κοβέσι ήταν αμετακίνητη ότι είναι αρμοδιότητα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και προειδοποίησε ότι αν δεν ανανεωθεί η θητεία τους, θα προσφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Τέλος, κάλεσε τους Έλληνες πολίτες να συνεχίσουν τις καταγγελίες προς την ευρωπαϊκή εισαγγελία, ενώ δήλωσε σοκαρισμένη από τη διάταξη στην ελληνική νομοθεσία που προβλέπει ότι όποιος επιστρέψει τα κλεμμένα γλιτώνει τη φυλακή.
 

ΛΑΟΥΡΑ ΚΟΒΕΣΙ
ΦΟΡΟΥΜ ΔΕΛΦΩΝ
DELPHI FORUM
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ
ΟΠΕΚΕΠΕ
