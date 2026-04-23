«Οδοστρωτήρας» η Κοβέσι: Πολλές ακόμη υποθέσεις όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι μίλησε σήμερα στο Delphi Forum και έδωσε απαντήσεις για όλα. «Άδειασε» τους Έλληνες πολιτικούς για τις επιθέσεις που κάνουν στους Ευρωπαίους εισαγγελείς με φόντο τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τα κυβερνητικά στελέχη για την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων δικαστών που υπηρετούν τον ευρωπαϊκό θεσμό.

Με μία λέξη, όπως ανέφερε η δημοσιογράφος του Star Άννα Σταματιάδου, «η Κοβέσι σήμερα ήταν οδοστρωτήρας». Η Ευρωπαία Εισαγγελέας τόνισε ότι «ναι, υπάρχουν κι άλλες υποθέσεις που ερευνά για την Ελλάδα, δεχόμαστε πολλές καταγγελίες», αλλά δεν αποκάλυψε αν εμπλέκονται πολιτικοί.

Σκληρή απάντηση Κοβέσι στην κριτική που δέχεται από τους Έλληνες πολιτικούς

Απάντησε με σκληρή γλώσσα στις επιθέσεις των πολιτικών με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και μάλιστα ο Άδωνις Γεωργιάδης ήταν στο ακροατήριο όταν η κυρία Κοβέσι έλεγε ότι οι επιθέσεις αυτές είναι για να εκτρέψουν τη συζήτηση από τις ευθύνες για τη διαφθορά στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κοβέσι: Όποιος διαφωνεί με την ανανέωση θητείας των εισαγγελέων να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Όσο για την αρμοδιότητα της ανανέωσης της θητείας των Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στον ευρωπαϊκό θεσμό, ενώ και σήμερα το πρωί ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι ανήκει στον Άρειο Πάγο, η κ. Κοβέσι ήταν αμετακίνητη ότι είναι αρμοδιότητα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και προειδοποίησε ότι αν δεν ανανεωθεί η θητεία τους, θα προσφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Τέλος, κάλεσε τους Έλληνες πολίτες να συνεχίσουν τις καταγγελίες προς την ευρωπαϊκή εισαγγελία, ενώ δήλωσε σοκαρισμένη από τη διάταξη στην ελληνική νομοθεσία που προβλέπει ότι όποιος επιστρέψει τα κλεμμένα γλιτώνει τη φυλακή.

