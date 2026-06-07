Η Ιωάννα Τούνη αφιέρωσε μέρος της ημέρας της στην οργάνωση του παιδικού δωματίου του γιου της, προχωρώντας σε ένα γενικό ξεκαθάρισμα των ρούχων και των προσωπικών του αντικειμένων. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας αφαίρεσε από τις ντουλάπες και τα συρτάρια όλα τα ρούχα που πλέον δεν είναι στο μέγεθος του μικρού, ανανεώνοντας και τακτοποιώντας εκ νέου τον χώρο του.

Μέσα από αναρτήσεις που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από τη διαδικασία, αποκαλύπτοντας παράλληλα τι πρόκειται να κάνει με τα ρούχα που συγκέντρωσε. Όπως εξήγησε, όλα τα είδη που δεν χρειάζεται πλέον ο γιος της θα προσφερθούν σε παιδιά και οικογένειες που έχουν πραγματική ανάγκη, μέσω οργανισμών και ιδρυμάτων που στηρίζουν ανήλικους.

«Τώρα που ανεβάζω τα στόρι έχω τελειώσει κιόλας! Μιάμιση ωρίτσα μου πήρε να ξεκαθαρίσω όλη την ντουλάπα και τα συρτάρια, και να τα τακτοποιήσω εκ νέου…Και όπως πάντα, τα έβγαλα να τα χαρίσω σε παιδάκια που τα χρειάζονται. Κι επειδή μου έχετε στείλει ήδη εκατοντάδες μηνύματα… Τα χαρίζουμε σε ιδρύματα με παιδάκια. Δυστυχώς, αλλιώς δεν μπορώ να αξιολογήσω κάπως πού πρέπει να πάει τι μέσω Instagram», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η ίδια διευκρίνισε πως, όπως συνηθίζει να κάνει κάθε φορά που συγκεντρώνονται ρούχα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται πλέον, θα τα δωρίσει σε παιδιά που τα έχουν ανάγκη. Παράλληλα, απάντησε και στα εκατοντάδες μηνύματα που δέχτηκε από ακολούθους της σχετικά με τη διάθεση των ρούχων, εξηγώντας ότι οι δωρεές πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω ιδρυμάτων, καθώς με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι η βοήθεια φτάνει σε όσους πραγματικά τη χρειάζονται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο γιος της Ιωάννας Τούνη μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ώστε να βρίσκεται κοντά και στους δύο γονείς του. Η ίδια διαμένει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, στο σπίτι που απέκτησε πριν από τη γέννηση του παιδιού της, ενώ ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έχει διαμορφώσει ειδικά για τον γιο του ένα πλήρως εξοπλισμένο παιδικό δωμάτιο στο διαμέρισμά του στην Αθήνα, προκειμένου να περνούν μαζί ποιοτικό χρόνο κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του.



