Ιωάννα Τούνη: «Τα χαρίζουμε σε ιδρύματα με παιδάκια»

Η κίνηση αλληλεγγύης μετά το ξεκαθάρισμα στο παιδικό δωμάτιο του γιου της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.06.26 , 12:41 Ελλάδα – Ιταλία: Τελευταίο τεστ πριν το Nations League για τις δύο Εθνικές
07.06.26 , 12:34 Flame Music Festival: Διήμερη γιορτή της urban μουσικής
07.06.26 , 12:19 Ιωάννα Μαλέσκου: «Ένας χωρισμός είναι απώλεια, είναι πένθος»
07.06.26 , 12:00 Wide-leg jeans: Από τα catwalks στην γκαρνταρόμπα μας
07.06.26 , 11:43 Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο παρέσυρε πεζή - Με κάταγμα στο πόδι η 24χρονη
07.06.26 , 11:39 TractioN: Φινάλε σεζόν με μεγάλη απόβαση στη Σέριφο
07.06.26 , 11:27 Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Σάκης Κατσούλης: Γονείς για πρώτη φορά
07.06.26 , 11:00 Ιωάννα Τούνη: «Τα χαρίζουμε σε ιδρύματα με παιδάκια»
07.06.26 , 10:57 Καιρός: Κυριακή με τον υδράργυρο στους 35°C - Μπόρες στα ηπειρωτικά
07.06.26 , 10:00 Τέσσερις συνταγές για φαγητό στον φούρνο, μέσα από τις εκπομπές του Star
07.06.26 , 09:41 «6ος Αγώνας Run Bike Care»: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας
07.06.26 , 09:26 Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ στο Οχάιο με 12 τραυματίες - Άφαντοι οι δράστες
07.06.26 , 09:08 Κρήτη: Συνελήφθη 37χρονος Παλαιστίνιος ως μέλος της Χαμάς
07.06.26 , 09:05 Test drive: Οδηγούμε το νέο smart #1Pro+ 272 HP 69 kWh
07.06.26 , 09:03 Πού βρίσκονται και τι κάνουν σήμερα οι «σατανιστές της Παλλήνης»
Φώτης Σεργουλόπουλος: Η ηλικία, τα ταξίδια, ο γιος και ο σύντροφός του
Ιωάννα Τούνη: «Τα χαρίζουμε σε ιδρύματα με παιδάκια»
Οικονομάκου: «Έχω ξαναπαντρευτεί, αλλά αυτό δεν το είχα νιώσει ποτέ»
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κόρη της Ξένια στο Instagram
Πού βρίσκονται και τι κάνουν σήμερα οι «σατανιστές της Παλλήνης»
Χοιρινή τηγανιά: Ο ιδανικός μεζές για τα καλοκαιρινά βράδια
Περήφανη μητέρα η Ελίνα Κωνσταντοπούλου - Ο γιος της αποφοίτησε από το ΕΚΠΑ
MasterChef: «Μόνο ένα πιάτο μου άρεσε» - Δείτε το trailer της Δευτέρας 8/6
Η συγκίνηση της Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η κόρη της αποφοίτησε από το Δημοτικό
Σίσσυ Χρηστίδου: Γιόγκα, ευεξία και η πρώτη βουτιά του καλοκαιριού
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη οργάνωσε το παιδικό δωμάτιο του γιου της, ξεκαθαρίζοντας ρούχα και αντικείμενα.
  • Τα ρούχα που δεν χρειάζεται ο γιος της θα δωρηθούν σε παιδιά και οικογένειες μέσω ιδρυμάτων.
  • Η διαδικασία δωρεάς διασφαλίζει ότι η βοήθεια φτάνει σε όσους την χρειάζονται πραγματικά.
  • Ο γιος της μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου η Τούνη διαμένει μόνιμα.
  • Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έχει δημιουργήσει ειδικό παιδικό δωμάτιο στο διαμέρισμά του στην Αθήνα.

Η Ιωάννα Τούνη αφιέρωσε μέρος της ημέρας της στην οργάνωση του παιδικού δωματίου του γιου της, προχωρώντας σε ένα γενικό ξεκαθάρισμα των ρούχων και των προσωπικών του αντικειμένων. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας αφαίρεσε από τις ντουλάπες και τα συρτάρια όλα τα ρούχα που πλέον δεν είναι στο μέγεθος του μικρού, ανανεώνοντας και τακτοποιώντας εκ νέου τον χώρο του.

Ιωάννα Τούνη: Xόρεψε έξαλλα σε μπαρ της Μυκόνου - Τράβηξε όλα τα βλέμματα

Μέσα από αναρτήσεις που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από τη διαδικασία, αποκαλύπτοντας παράλληλα τι πρόκειται να κάνει με τα ρούχα που συγκέντρωσε. Όπως εξήγησε, όλα τα είδη που δεν χρειάζεται πλέον ο γιος της θα προσφερθούν σε παιδιά και οικογένειες που έχουν πραγματική ανάγκη, μέσω οργανισμών και ιδρυμάτων που στηρίζουν ανήλικους.

Ιωάννα Τούνη: Το βίντεο από τη Μύκονο με τον σύντροφό της και τον γιο της

Ιωάννα Τούνη: «Τα χαρίζουμε σε ιδρύματα με παιδάκια»

 

«Τώρα που ανεβάζω τα στόρι έχω τελειώσει κιόλας! Μιάμιση ωρίτσα μου πήρε να ξεκαθαρίσω όλη την ντουλάπα και τα συρτάρια, και να τα τακτοποιήσω εκ νέου…Και όπως πάντα, τα έβγαλα να τα χαρίσω σε παιδάκια που τα χρειάζονται. Κι επειδή μου έχετε στείλει ήδη εκατοντάδες μηνύματα… Τα χαρίζουμε σε ιδρύματα με παιδάκια. Δυστυχώς, αλλιώς δεν μπορώ να αξιολογήσω κάπως πού πρέπει να πάει τι μέσω Instagram», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η ίδια διευκρίνισε πως, όπως συνηθίζει να κάνει κάθε φορά που συγκεντρώνονται ρούχα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται πλέον, θα τα δωρίσει σε παιδιά που τα έχουν ανάγκη. Παράλληλα, απάντησε και στα εκατοντάδες μηνύματα που δέχτηκε από ακολούθους της σχετικά με τη διάθεση των ρούχων, εξηγώντας ότι οι δωρεές πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω ιδρυμάτων, καθώς με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι η βοήθεια φτάνει σε όσους πραγματικά τη χρειάζονται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο γιος της Ιωάννας Τούνη μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ώστε να βρίσκεται κοντά και στους δύο γονείς του. Η ίδια διαμένει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, στο σπίτι που απέκτησε πριν από τη γέννηση του παιδιού της, ενώ ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έχει διαμορφώσει ειδικά για τον γιο του ένα πλήρως εξοπλισμένο παιδικό δωμάτιο στο διαμέρισμά του στην Αθήνα, προκειμένου να περνούν μαζί ποιοτικό χρόνο κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του.

Ιωάννα Τούνη: «Τα χαρίζουμε σε ιδρύματα με παιδάκια»

 


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top