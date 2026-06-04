Η Ιωάννα Τούνη πέρασε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στην αγαπημένη της Μύκονο. Η influencer - επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη εκμεταλλεύτηκε τον ελεύθερο χρόνο που είχε λόγω αργίας και βρέθηκε στο κοσμοπολίτικο νησί.

Η ίδια, χαλάρωσε στην παραλία αλλά και διασκέδασε το βράδυ με χορό και ποτό. Σε βίντεο του Mykonos Live TV, η Ιωάννα Τούνη απαθανατίζεται να χορεύει ξέφρενα σε μπαρ της Μυκόνου, τραβώντας φυσικά όλα τα βλέμματα πάνω της!

Η Ιωάννα Τούνη και ο χορός της σε έξοδο στην Μύκονο - Δες το βίντεο:

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε σε γνωστό μπαρ στα Ματογιάννια και διασκέδασε μαζί με την παρέα της. Μάλιστα, θυμήθηκε κάτι από τότε που εργαζόταν ως barwoman σε γνωστά μαγαζιά στη Χαλκιδική: Μπήκε πίσω από την μπάρα του μαγαζιού το οποίο επισκέφθηκε και το γλέντησε χορεύοντας ξέφρενα.