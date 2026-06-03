Ιωάννα Τούνη: Το βίντεο από τη Μύκονο με τον σύντροφό της και τον γιο της

Η influencer διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της

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Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 03.06.26, 10:29
Ιωάννα Τούνη: Στιγμιότυπα από τις διακοπές της στη Μύκονο / Φωτογραφίες: Instagram

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Η Ιωάννα Τούνη διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, αφού πρόσφατα δικαιώθηκε για τη revenge porn υπόθεση στο δικαστήριο, ενώ έχει βρει τον έρωτα και νιώθει πιο «γεμάτη» από ποτέ.

Ιωάννα Τούνη: Παιχνίδια στην πισίνα με τον γιο της, Πάρη & τον σύντροφό της

Η διάσημη influencer - επιχειρηματίας δεν κρύβει την προσωπική της ευτυχία στα social media. Αυτές τις μέρες, με αφορμή το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, βρέθηκε στη Μύκονο μαζί με τον γιο της, Πάρη, τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη και φίλους τους.

Σε νέο βίντεο που μοιράστηκε στο Tik Tok η Ιωάννα Τούνη δηλώνει «Ευτυχισμένη και ευγνώμων».

Δες το βίντεο:

 

@j.touni Ευτυχισμένη & ευγνώμων ❤️🙏🏼 #φοργιου #μπεςφοργιου #mykonos #myson #jtouni ♬ original sound - Danae🌊🪽🌬️


Απολαμβάνοντας την βόλτα τους στο νησί των ανέμων, ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης φαίνεται να κρατά στους ώμους του τον μικρό Πάρη. «Rich in life γιατί αυτός είναι ο σύντροφος μου με τον γιο μου σε μια random βόλτα μας», γράφει η Ιωάννα Τούνη πάνω στο βίντεο.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, η Ιωάννα Τούνη εκανε γνωστό ότι η σχέση της με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη έκλεισε έναν χρόνο. Με αφορμή την επέτειό τους, μοιράστηκε φωτογραφίες από τη ρομαντική έκπληξη που της ετοίμασε ο αγαπημένος της, χαρίζοντάς της 365 τριαντάφυλλα, συμβολίζοντας όλες τις ημέρες που έχουν περάσει μαζί. 

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