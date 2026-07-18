Πρώην παίκτρια του GNTM δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της

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Ε. Σκίτσκο: «Είχα διαγνωστεί με καρκίνο στο παχύ έντερο»/ Buongiorno

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Μια ευχάριστη είδηση που έχει να κάνει με την προσωπική της ζωή, θέλησε να μοιραστεί με τους followers της στο Instagram η Εβελίνα Σκίτσκο.

Εβελίνα Σκίτσκο για τη μάχη της με τον καρκίνο: «Το είχα καταλάβει!»

Το μοντέλο, που έγινε ευρέως γνωστό μέσα από τη συμμετοχή της στο GNTM το 2018, αποκάλυψε μέσω μιας ανάρτησης ότι πρόκειται να παντρευτεί!

Πιο συγκεκριμένα, ο σύντροφός της, Σόλων Μιχαήλ, ο οποίος είναι γυμναστής της έκανε πρόταση γάμου. Η Εβελίνα Σκίτσκο το βράδυ της Παρασκευής 17 Ιουλίου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία με τον σύντροφό της στην αγκαλιά της, δείχνοντας παράλληλα το χέρι της και το δαχτυλίδι της πρότασης.

«I guess we are locked in», έγραψε!

Στη συνέχεια, η Εβελίνα Σκίτσκο έκανε και μία δεύτερη ανάρτηση. Πόσταρε ένα βίντεο όπου έδειχνε το δαχτυλίδι της και στα αγαπημένα της πρόσωπα μέσω βιντεοκλήσης με πολλή χαρά και συγκίνηση. «Το πιο αγαπημένο βίντεο που έχω επεξεργαστεί μέχρι τώρα», έγραψε.

Το μοντέλο , υπενθυμίζεται πως έχει αποκτήσει μία κόρη από προηγούμενη σχέση της, η οποία σήμερα είναι οκτώ ετών. Ακόμα, τον περασμένο Δεκέμβριο αποκάλυψε ότι έδωσε μια δύσκολη μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου, την οποία και κέρδισε.

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ΕΒΕΛΙΝΑ ΣΚΙΤΣΚΟ
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