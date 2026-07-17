Light - Άννα Θεοδωρίδη: Οικογενειακές στιγμές με τον γιο τους στις Κυκλάδες

Το ζευγάρι στις πρώτες του διακοπές με τον γιο του

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To βίντεο που είχε δημοσιεύσει η Άννα Θεοδωρίδη μετά το μονόπετρο από τον Light

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Light βιώνει το πρώτο του καλοκαίρι ως πατέρας στις Κυκλάδες με τη σύζυγό του Άννα Θεοδωρίδη και τον γιο τους.
  • Η Άννα μοιράστηκε φωτογραφίες από τις οικογενειακές τους στιγμές στο Instagram.
  • Το ζευγάρι έχει παντρευτεί κρυφά και σχεδιάζει θρησκευτικό γάμο στην Ιταλία.
  • Η βάφτιση του γιου τους θα γίνει τον Ιούνιο στην Ελλάδα, αλλά δεν θα αποκαλύψουν το όνομά του.
  • Ο Light δήλωσε ότι το παιδί έχει κανονικό όνομα, αλλά προτιμούν να το κρατήσουν μυστικό.

Το πρώτο του καλοκαίρι ως πατέρας βιώνει ο Light και, όπως είναι φυσικό, πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Αυτές τις μέρες ο γνωστός τράπερ βρίσκεται στις Κυκλάδες, όπου απολαμβάνει ξέγνοιαστες οικογενειακές στιγμές μαζί με τη σύζυγό του, Άννα Θεοδωρίδη, και τον μονάκριβο γιο τους, ο οποίος γεννήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2025.

Light – Άννα Θεοδωρίδη: Βάφτισαν τον 9 μηνών γιο τους

Η Άννα Θεοδωρίδη μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από τις βόλτες τους με το φουσκωτό και τα παιχνίδια τους στη θάλασσα και στην αμμουδιά.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα, ξεχωρίζει η λήψη που δείχνει τον τράπερ να σηκώνει ψηλά στην αγκαλιά του τον μικρό τους γιο, ενώ η Άννα τους κοιτάζει χαμογελώντας.

«Η καρδιά μου είναι γεμάτη», έγραψε η όμορφη μανούλα στην ανάρτησή της.

 

Η ανάρτηση της Άννας Θεοδωρίδη

Σε συνέντευξή της στη διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή, η Άννα Θεοδωρίδη είχε αποκαλύψει ότι παντρεύτηκε στα κρυφά με τον Light: «Έχουμε παντρευτεί με τον Chris, αλλά θέλουμε να διοργανώσουμε και το μεγάλο πάρτι. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά είμαστε παντρεμένοι. Θα κάνουμε θρησκευτικό γάμο. Το θέλω το νυφικό μου. Θέλω να γίνει στην Ιταλία και όχι στην Ελλάδα. Η βάφτιση του παιδιού θα πραγματοποιηθεί τώρα τον Ιούνιο στην Ελλάδα».

Light - Άννα Θεοδωρίδη: Φωτογραφίζονται με τον έξι μηνών γιο τους

Τηρώντας τη στάση τους να μην απασχολούν τη δημοσιότητα με την προσωπική τους ζωή, οι δύο τους αποφάσισαν να μην αποκαλύψουν το όνομα του γιου τους, ούτε μετά τη βάπτισή του.

Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο ίδιος ο καλλιτέχνης, το παιδί έχει κανονικό όνομα στο ληξιαρχείο, αλλά προτιμούν να το κρατήσουν μυστικό, ενώ είχε αναφέρει ότι το δεύτερο όνομα του μικρού θα είναι το όνομα του πατέρα του.

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