To βίντεο που είχε δημοσιεύσει η Άννα Θεοδωρίδη μετά το μονόπετρο από τον Light

Το πρώτο του καλοκαίρι ως πατέρας βιώνει ο Light και, όπως είναι φυσικό, πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Αυτές τις μέρες ο γνωστός τράπερ βρίσκεται στις Κυκλάδες, όπου απολαμβάνει ξέγνοιαστες οικογενειακές στιγμές μαζί με τη σύζυγό του, Άννα Θεοδωρίδη, και τον μονάκριβο γιο τους, ο οποίος γεννήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2025.

Η Άννα Θεοδωρίδη μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από τις βόλτες τους με το φουσκωτό και τα παιχνίδια τους στη θάλασσα και στην αμμουδιά.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα, ξεχωρίζει η λήψη που δείχνει τον τράπερ να σηκώνει ψηλά στην αγκαλιά του τον μικρό τους γιο, ενώ η Άννα τους κοιτάζει χαμογελώντας.

«Η καρδιά μου είναι γεμάτη», έγραψε η όμορφη μανούλα στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Άννας Θεοδωρίδη

Σε συνέντευξή της στη διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή, η Άννα Θεοδωρίδη είχε αποκαλύψει ότι παντρεύτηκε στα κρυφά με τον Light: «Έχουμε παντρευτεί με τον Chris, αλλά θέλουμε να διοργανώσουμε και το μεγάλο πάρτι. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά είμαστε παντρεμένοι. Θα κάνουμε θρησκευτικό γάμο. Το θέλω το νυφικό μου. Θέλω να γίνει στην Ιταλία και όχι στην Ελλάδα. Η βάφτιση του παιδιού θα πραγματοποιηθεί τώρα τον Ιούνιο στην Ελλάδα».

Τηρώντας τη στάση τους να μην απασχολούν τη δημοσιότητα με την προσωπική τους ζωή, οι δύο τους αποφάσισαν να μην αποκαλύψουν το όνομα του γιου τους, ούτε μετά τη βάπτισή του.

Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο ίδιος ο καλλιτέχνης, το παιδί έχει κανονικό όνομα στο ληξιαρχείο, αλλά προτιμούν να το κρατήσουν μυστικό, ενώ είχε αναφέρει ότι το δεύτερο όνομα του μικρού θα είναι το όνομα του πατέρα του.