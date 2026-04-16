Light - Άννα Θεοδωρίδη: Φωτογραφίζονται με τον έξι μηνών γιο τους

Ο Light είναι εδώ και έξι μήνες ένας τρισευτυχισμένος μπαμπάς, αφού κρατάει στην αγκαλιά του τον γιο του. Η σύντροφός του Άννα Θεοδωρίδη έφερε στον κόσμο ένα υπέροχο αγοράκι το οποίο έφερε τα πάνω - κάτω στη ζωή τους με τον διάσημο τράπερ να έχει «μεταμορφωθεί» από «σκληρός γκάνγκστερ» σε... χαζομπαμπάς. Ο ίδιος «λιώνει» για τον γιο του.

Το ζευγάρι μετρά αρκετά χρόνια κοινής πορείας και σε λίγο καιρό θα επισημοποιήσει και τη σχέση του με γάμο.

Η Άννα Θεοδωρίδη στη νέα της ανάρτηση στο Ιnstagram μοιράστηκε φωτογραφίες με τον έξι μηνών γιο τους και στιγμές από το Πάσχα, και σε μία από αυτές βλέπουμε και τον Light να ποζάρει στο πλευρό τους.

«Σαν μπαμπάς, νιώθω ότι έχω μια τεράστια ευθύνη και παράλληλα και μια τεράστια ευλογία. Το να γίνω πατέρας, είναι κάτι το οποίο το ήθελα πάρα πολύ στη ζωή μου. Η γυναίκα μου έδωσε αυτό το τρυφερό δώρο, τον γιο μου. Αλλάζω πάνες και τα κάνω όλα! Πάνες, μπιμπερό, φάρμακα, τα ξέρω όλα», είχε αναφέρει ο γνωστός τράπερ σε δηλώσεις του στο Happy Day.