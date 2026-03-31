Light: «Ο κομμουνισμός, θεωρητικά, είναι όντως το ιδανικό πολίτευμα»

To βίντεο που είχε ανεβάσει η σύντροφος του Light όταν της έδωσε το μονόπετρο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Light αναφέρθηκε στην κόντρα του με τον Snik, τονίζοντας ότι δεν επιθυμεί να μιλάει γι' αυτόν.
  • Εκφράζει ανησυχία για την έκθεση ανηλίκων στα social media και δηλώνει ότι προστατεύει τον γιο του από τη δημοσιότητα.
  • Ο Light επιβεβαίωσε ότι η γυναίκα του θέλει θρησκευτικό γάμο και ότι ο γιος τους θα πάρει το όνομα του παππού του.
  • Δηλώνει ότι θεωρεί τον κομμουνισμό, θεωρητικά, το ιδανικό πολίτευμα, αλλά απορρίπτει την πολιτική ως βρώμικο χώρο.
  • Εκφράζει την επιθυμία να έχει άποψη και να συμμετέχει πολιτικά χωρίς να βουτήξει στη βρωμιά της πολιτικής.

Ο Light που πριν από λίγο καιρό έγινε μπαμπάς, παραχώρησε αποκαλυπτική συνέντευξη στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο και στο AnesTea The Podcast.

Light: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τον ενός μήνα γιο του

light

Ο δημοφιλής τράπερ αναφέρθηκε στην κόντρα με τον Snik, νστο ζήτημα της έκθεσης ανηλίκων στα social media και εξέφρασε μεγάλο προβληματισμό για λογαριασμούς που δημιουργούνται και «χτίζονται» γύρω από μικρά παιδιά.

«Δεν είμαστε σε καμία φάση… με τον Snik είναι αγεφύρωτο το χάσμα. Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν ξέρω (τι θα συμβεί αν βρεθούμε έξω). Και ας πω την αλήθεια, δε θέλω να μιλάω και για τον Snik πλέον. Δηλαδή νομίζω ότι έχει γίνει ένα πράγμα που όπου πάει ο Light να μιλήσει πρέπει να τον ρωτήσουν για τον Snik, και ο Snik δεν πάει πουθενά να μιλήσει, αλλά… αντιστοίχως, ξέρω εγώ είναι το ίδιο πράγμα που λίγο κουράζει» αρκέστηκε να απαντήσει ο Light για τον Snik.

Για τον γάμο του με την Άννα Θεοδωρίδη και τη βάπτιση του γιου τους

«Η γυναίκα μου θέλει θρησκευτικό γάμο. Εμένα δεν είναι η πρεμούρα μου. Προφανώς θέλει να βάλει νυφικό. Ο γιος μου θα πάρει ως δεύτερο όνομα του όνομα του μπαμπά μου. Το πρώτο δεν το λέμε. Έχει κανονικό όνομα στο ληξιαρχείο. Δεν μπορώ να του αλλάξω το όνομα… Και δεν τον λένε πόμολο ή κάτι τέτοιο. Έχει κανονικό όνομα, που είναι όνομα. Δεν ξέρω σε τι βαθμό θέλω να εκθέσω το παιδί μου στη δημοσιότητα.

light

O Light με την αγαπημένη του Άννα Θεοδωρίδη

Εντάξει, εγώ όσο μπορώ να προστατέψω το παιδί μου από αυτό, θα το κάνω. Δεν τον ανεβάζουμε στα social media. Ούτε τα μούτρα του ανεβάζουμε, τον ανεβάζω, ξέρεις, με emoji και τέτοια. Δεν θέλουμε να εκθέσουμε το παιδί στη δημοσιότητα. Εγώ είμαι, ας πούμε, full against child influencers και αυτά τα παιδάκια τα οποία υπάρχουν ολόκληρα προφίλ στο TikTok πάνω τους στημένα… και οι μαμάδες τους πάνε και παίρνουν χορηγίες πάνω στα παιδάκια και, και, και… Γιατί είναι ένα παιδάκι, δεν μπορεί να κάνει συναίνεση σε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρεις άμα θέλει» αποκάλυψε ο Light για τον γιο του.

Light: «Ο κομμουνισμός, θεωρητικά, είναι όντως το ιδανικό πολίτευμα»

«Θα μπορούσατε να με δείτε ως πολιτικό. Είναι δύο τα τινά. Από τη μία, σιχαίνομαι τη βρωμιά της πολιτικής. Δε θα έλεγα ότι έχω εις βάθος γνώση, αλλά σίγουρα δεν είμαι και apolitical. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που λένε “δεν με νοιάζουν εμένα αυτά”. Ψηφίζω. Διαβάζω, ενημερώνομαι… Προσπαθώ να έχω άποψη. Θεωρώ ότι η πολιτική είναι ένας πολύ βρώμικος χώρος… Και όχι θεωρώ, το γνωρίζω ότι είναι ένας πολύ βρώμικος χώρος.

Οπότε από τη μία δεν ξέρω κατά πόσο αξίζει να βρωμιστείς, να πέσεις σε αυτό το βούρκο και να κυλιστείς μέσα. Από την άλλη, θεωρώ ότι υπάρχουν λωρίδες και δρόμοι τους οποίους μπορείς να ακολουθήσεις. Και άμα είσαι ένας άνθρωπος ιδεαλιστής με κάποιες, τέλος πάντων, απόψεις τις οποίες θα ήθελες να τις φέρεις στον κόσμο και να τις εκφράσεις και κατ’ επέκταση να τις εφαρμόσεις αν μπορέσεις κιόλας, μπορείς να το κάνεις χωρίς να βουτήξεις μέσα στα σκ… πατόκορφα. Οπότε είναι κάπου στη μέση η απάντηση. Τώρα για το ΚΚΕ θα σου πω άλλη φορά… γιατί ο κομμουνισμός, θεωρητικά, είναι όντως το ιδανικό πολίτευμα…» απάντησε ο Light σε ερώτηση για το αν θα σκεφτόταν να πολιτευτεί.

Δες τη συνέντευξη:

