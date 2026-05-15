Εξαφάνιση 6χρονου Νόελ: Βρέθηκαν Ανθρώπινα Λείψανα

Σοκ έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η υπόθεση εξαφάνισης του 6χρονου Νόελ Ροντρίγκεζ-Άλβαρες, αφού οι Αρχές εντόπισαν ανθρώπινα λείψανα στην πρώην κατοικία της οικογένειάς του στο Έβερμαν του Τέξας.

Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια οργανωμένης αστυνομικής έρευνας πίσω από το σπίτι όπου ζούσε το παιδί με την οικογένειά του. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η ταυτότητα των λειψάνων, εν αναμονεί των αποτελεσμάτων της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στο επίκεντρο βρίσκεται η 41χρονη μητέρα του αγοριού, Σίντι Ροντρίγκεζ-Σινγκ, η οποία κατηγορείται ότι κακοποιούσε συστηματικά τον γιο της, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες.

Οι Αρχές αναφέρουν πως η γυναίκα φέρεται να πίστευε ότι το παιδί ήταν «δαιμονισμένο» και «κακό», ενώ ερευνάται και η σύνδεσή της με τη λατρεία της Santa Muerte, μιας λαϊκής μεξικανικής μορφής που συμβολίζει τον θάνατο.

Ο 6χρονος Νόελ και η μητέρα του / Φωτογραφίες Everman Emergency Services και Texas Department of Public Safety

Το χρονικό της εξαφάνισης του 6χρονου Νόελ και οι αντιφάσεις της μητέρας

Τελευταία φορά που είδε κάποιος τον Νόελ ήταν τον Οκτώβριο του 2022. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το παιδί έδειχνε υποσιτισμένο και παραμελημένο.

Τους επόμενους μήνες, η μητέρα φέρεται να μην τον πήγε σε απαραίτητα ιατρικά ραντεβού, παρά τα χρόνια προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, ενώ παράλληλα προχωρούσε σε ταξιδιωτικές διαδικασίες για όλα τα μέλη της οικογένειας — εκτός από τον ίδιο.

Όταν οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν να αναζητούν το παιδί, η μητέρα φέρεται να έδωσε διαφορετικές και αντικρουόμενες εκδοχές για την τύχη του, υποστηρίζοντας αρχικά ότι βρισκόταν με τον βιολογικό του πατέρα στο Μεξικό.

Λίγο αργότερα, η ίδια και ο σύζυγός της εγκατέλειψαν τις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με έξι από τα παιδιά τους και ταξίδεψαν στην Ινδία.