Η συνέντευξη του Ανδρέα Μποννάτου στη δημοσιογράφο Έλλη Σπυροπούλου, έρχεται να ανατρέψει όσα θεωρούσαμε δεδομένα για την τεράστια Μαρία Κάλλας.

Ο συγγραφέας, που κρύβεται πίσω από το ψευδώνυμο του έμπειρου δημοσιογράφου Ανδρέα Χριστοδουλάκη, παρουσιάζει το μνημειώδες τρίτομο έργο του με τίτλο Σκοτεινή Ντίβα - Ιστορίες Παγκόσμιας Προδοσίας. Πρόκειται για έναν καρπό επίμονης έρευνας δεκατεσσάρων ετών, η οποία διεισδύει στις αθέατες πτυχές της παγκόσμιας καριέρας και της πολυτάραχης προσωπικότητας της Μαρίας Κάλλας.

Η Μαρία Κάλλας με τον Αριστοτέλη Ωνάση το 1965 /Φωτογραφία AP Images/STR

Μέσα από μια ανατρεπτική ματιά και την παράθεση νέων, συγκλονιστικών στοιχείων, ο Μποννάτος αποδομεί τους κυρίαρχους μύθους που περιβάλλουν την προσωπική της ζωή. Η πιο ηχηρή δήλωση του συγγραφέα, η οποία αναμένεται να προκαλέσει έντονες συζητήσεις, αφορά τη σχέση της με τον Αριστοτέλη Ωνάση. Ο ίδιος υποστηρίζει με σθένος πως ο Έλληνας κροίσος δεν υπήρξε ποτέ ο μεγάλος και μοναδικός έρωτας της ζωής της, ενώ προχωρά ακόμα παραπέρα αποκαλύπτοντας πως η Μαρία Κάλλας ήταν αμφιφυλόφιλη!

«Ο Αριστοτέλης Ωνάσης δεν ήταν ο μεγάλος έρωτας της ζωής της. Η Μαρία Κάλλας ήταν bisexual», υποστηρίζει στη συνέντευξή του ο συγγραφέας.

Το απόσπασμα αυτό αποτελεί μόνο την αρχή μιας αποκαλυπτικής συζήτησης που φωτίζει το φαινόμενο Κάλλας υπό ένα εντελώς νέο πρίσμα, μακριά από τις εξιδανικευμένες αφηγήσεις του παρελθόντος. Η πλήρης συνέντευξη, η οποία θα δημοσιευτεί σύντομα, υπόσχεται να φέρει στο φως λεπτομέρειες που αναδιαμορφώνουν την εικόνα της θρυλικής σοπράνο και της διαδρομής της προς την κορυφή και την απομόνωση.