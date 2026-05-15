Αντίστροφα για τον μεγάλο Τελικό της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στη Βιέννη, έχουμε αρχίσει να μετράμε και τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στον Akyla που θα μας εκπροσωπήσει με το τραγούδι «Ferto».



H απεσταλμένη του star.gr στη Βιέννη Αθανασία Βογιάρη που είναι εκεί από την Έναρξη της Eurovision και έδωσε το παρών και στο Τιρκουάζ Χαλί κάνοντας συνεντεύξεις πέραν του Akyla και σε εκπροσώπους άλλων χωρών αποκάλυψε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star και τον Γιώργο Ευγενίδη τη σειρά που θα εμφανιστούν ο Akylas και η εκπρόσωπος της Κύπρου, Antigoni.

«O Akylas θα εμφανιστεί 6oς και την Antigoni θα τη δούμε στην 21η θέση κατά τη σειρά εμφάνισης. Η ελληνική αποστολή μας είπε πως είναι ικανοποιημένη με τη σειρά. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα που εμφανίζονται τόσο νωρίς γιατί αν το τραγούδι είναι καλό ούτως ή άλλως αυτό θα περάσει στον κόσμο» δήλωσε η δημοσιογράφος από το Media Centrer.

Akylas/ φωτογραφία από apimages, φωτογράφος: Martin Meissner

Όπως τόνισε, το κλίμα είναι πολύ καλό και οι fans του Akyla πάρα πολλοί. Ενδεικτικό του καλού κλίματος είναι και τα σκουφάκια με την επιγραφή Ferto!



Σήμερα είναι προγραμματισμένες δύο πρόβες: η Dress rehearsal Και το βράδυ η πρόβα των κριτικών επιτροπών που θα δώσουν το 50% της βαθμολογίας.