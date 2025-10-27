Light: Η τρυφερή φωτογραφία αγκαλιά με τον ενός μήνα γιο του

Την απόλυτη ευτυχία ζει εδώ και λίγες εβδομάδες ο γνωστός τράπερ Light, καθώς η σύντροφός του, Άννα Θεοδωρίδη έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, ένα υγιέστατο αγοράκι.

Ο καλλιτέχνης απέχει για λίγο από το έντονο επαγγελματικό του πρόγραμμα για να είναι κοντά στην αγαπημένη του και τον γιο τους. Το ερωτευμένο ζευγάρι ζει μοναδικές οικογενειακές στιγμές με τον νεογέννητο γιο του και ο τράπερ μοιράζεται κάποιες από αυτές και με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram. Το ίδιο και η influencer- επιχειρηματίας.

Το πρωί της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου, ο Light δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία, στην οποία τον βλέπουμε να είναι με τον γιο του στην εξοχή. Μπαμπάς, μαμά και γιος φαίνεται πως πέρασαν την Κυριακή τους στη φάρμα με τα ζωάκια.

Δες τη φωτογραφία: