Light: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά – Γέννησε η Άννα Θεοδωρίδη

Γονείς έγιναν για πρώτη φορά ο ράπερ Light και η σύντροφός του Άννα Θεοδωρίδη.

Η Άννα Θεοδωρίδη, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου έφερε στον κόσμο τον πρώτο καρπό του έρωτά της με τον ράπερ, ένα υγιέστατο αγοράκι.

Την χαρμόσυνη είδηση αποκάλυψη η ίδια σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου δημοσιεύοντας τις πρώτες φωτογραφίες με τον νεογέννητο γιος της από το μαιευτήριο.

Στις εικόνες βλέπουμε τη νέα μανούλα να κρατάει στην αγκαλιά της τον νεογέννητο γιο της, ενώ στο ίδιο στιγμιότυπο βλέπουμε τον Light, ο οποίος δεν έλειψε λεπτό από το πλευρό της αγαπημένης του.