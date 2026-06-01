Σταύρος Φλώρος: Η πρώτη φωτογραφία του έξω από το νοσοκομείο

«Η φωτογραφία δε δείχνει έναν άνθρωπο που έχασε ένα πόδι, αλλά...»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.06.26 , 12:35 Αγίου Πνεύματος: Πού πέρασαν το τριήμερο οι Ελλήνες celebrities
01.06.26 , 12:29 Επίδομα Θέρμανσης: Διορθώσεις έως 31 Αυγούστου και νέα πληρωμή
01.06.26 , 12:00 Μπανάνα ή μούρα στο smoothie; Μια νέα μελέτη σας δίνει την απάντηση
01.06.26 , 11:56 Σταύρος Φλώρος: Η πρώτη φωτογραφία του έξω από το νοσοκομείο
01.06.26 , 11:17 Τροχαίο Πάτρα: Δε λειτουργούσε η κάμερα στο κράνος του 52χρονου
01.06.26 , 11:00 Ταινία Online: Δες το θρίλερ «Έκρηξη Θυμού» με τον Ράσελ Κρόου
01.06.26 , 10:40 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Τα γενέθλια & η on air έκπληξη στο πλατό της εκπομπής
01.06.26 , 10:00 Αγιορείτικο καλοκαιρινό γλυκό με μέλι και καρύδια από τον Γέροντα Ιάκωβο
01.06.26 , 09:58 Καιρός: Πρωτομηνιά με 34αρια - Αλλάζει το σκηνικό την Πέμπτη 4/6
01.06.26 , 09:56 Πέτρος Κωστόπουλος: Η στιγμή που παραδίδει την κόρη του στον γαμπρό
01.06.26 , 09:32 Καλαμάτα: Σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους
01.06.26 , 09:18 Alfa Romeo: Ποιο είναι το μέλλον -Το νέο μοντέλο της
01.06.26 , 09:05 Hyundai: Ψηφιακές οθόνες εμπνευσμένες από το Παγκόσμιο Κύπελλο
01.06.26 , 09:03 Αγίου Πνεύματος: Τι γιορτάζουμε και κάθε πότε «πέφτει»;
01.06.26 , 08:19 Ανδρέας Καλαντράνης: Το ελληνικό εστιατόριο στην Ελβετία και το Instagram
Αμαλία Κωστοπούλου: Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της- Φωτογραφίες από τον γάμο
Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αυτές είναι οι ημερομηνίες
Πέτρος Κωστόπουλος: Η στιγμή που παραδίδει την κόρη του στον γαμπρό
Κολυδάς: Καλοκαιρινές μέρες με... ανατροπή την Πέμπτη
Επίδομα άδειας 2026: Πότε καταβάλλεται - Τι αλλάζει φέτος
Καλαμάτα: Σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους
«Άγιος Έρωτας» στην Καστοριά: Άφησε το Άγιο Όρος, όταν γνώρισε τη Μαρίνα
Τροχαίο Πάτρα: Δε λειτουργούσε η κάμερα στο κράνος του 52χρονου
Χρήστος Μουσιάρης: Η ηλικία, η καταγωγή και η συμμετοχή στο Masterchef 10
Σταματίνα Τσιμτσιλή:«Η ψυχοθεραπεία με βοήθησε με το θάνατο του μπαμπά μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Instagram (@stavrosflo)
"Να μην πέφτεις ποτέ": Το νέο μήνυμα του Σταύρου Φλώρου/ ANT1

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Σταύρος Φλώρος συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη για αποκατάσταση στο Μαϊάμι, στέλνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας και ψυχικής δύναμης προς όσους τον παρακολουθούν και τον στηρίζουν.

Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο πρώην παίκτης του Survivor προχώρησε σε νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το κέντρο αποκατάστασης όπου νοσηλεύεται και ακολουθεί το απαιτητικό πρόγραμμα θεραπείας του μετά το σοβαρό ατύχημα που άλλαξε τη ζωή του.

Φλώρος: «Έκανε χειρουργείο 8 ωρών, πήγε καλά» - Τι λέει ο πατέρας του

Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους, ο Σταύρος Φλώρος εμφανίζεται έξω από το νοσοκομείο, χαμογελαστός και γεμάτος θετική ενέργεια, αποδεικνύοντας πως παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει καθημερινά, δεν χάνει την πίστη και την αποφασιστικότητά του για επιστροφή στην κανονικότητα.

Εκατοντάδες χρήστες έσπευσαν να του στείλουν ευχές για γρήγορη ανάρρωση, εκφράζοντας παράλληλα τον θαυμασμό τους για το θάρρος, την υπομονή και τη μαχητικότητα που επιδεικνύει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής του. Οι εικόνες του αποτελούν για πολλούς ένα μήνυμα ελπίδας, δύναμης και πίστης απέναντι στις αντιξοότητες.

Ξέσπασε ο Ετεοκλής για τον Φλώρο: «Δεν έχετε καθόλου μυαλό»

Η νέα ανάρτηση του Σταύρου Φλώρου - «Σήμερα δεν είμαι ο άνθρωπος που ήμουν πριν»

«Έμαθα ότι η δύναμη δεν είναι να μην πέφτεις ποτέ. Η πραγματική δύναμη είναι να βρίσκεις τον τρόπο να σηκώνεσαι κάθε φορά που η ζωή σε γονατίζει. Και εγώ σηκώθηκα. Όχι γιατί ήταν εύκολο, αλλά γιατί δεν ήθελα να αφήσω μια δύσκολη στιγμή να καθορίσει ολόκληρη τη ζωή μου.
Σήμερα δεν είμαι ο άνθρωπος που ήμουν πριν. Είμαι πιο δυνατός. Πιο ώριμος. Πιο ευγνώμων για όσα κάποτε θεωρούσα δεδομένα. Αυτή η φωτογραφία δεν δείχνει έναν άνθρωπο που έχασε ένα πόδι. Δείχνει έναν άνθρωπο που βρήκε μέσα του μια δύναμη που δεν ήξερε ότι είχε.

Και αν αυτή η δοκιμασία μου έμαθε κάτι, είναι ότι μπορεί να σου πάρουν πολλά πράγματα, αλλά ποτέ το πείσμα, την αξιοπρέπεια και τη θέληση να συνεχίσεις.

Συγκλονίζει ο Σταύρος Φλώρος από το νοσοκομείο: «Κάντε τον σταυρό σας»

Το χαμόγελο που βλέπετε δεν είναι επειδή όλα ήταν εύκολα. Είναι επειδή επέλεξα να μην αφήσω τις δυσκολίες να μου κλέψουν τη χαρά, την ελπίδα και την πίστη μου για το αύριο. Είναι το χαμόγελο ενός ανθρώπου που πόνεσε, πάλεψε και βγήκε πιο δυνατός. Στην πραγματικότητα η ιστορία μου μόλις αρχίζει!»

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΛΩΡΟΣ
 |
SURVIVOR
 |
ΜΑΪΑΜΙ
 |
ΑΤΥΧΗΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top