Τροχαίο Πάτρα: Δε λειτουργούσε η κάμερα στο κράνος του 52χρονου

Κεριά και λουλούδια στο σημείο του δυστυχήματος

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκροί σε τροχαίο με μηχανή 52χρονος πατέρας και 17χρονος γιος του

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει σε Πάτρα το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 31/5, στοιχίζοντας τη ζωή σε δύο ανθρώπους και βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά τους αλλά την τοπική κοινωνία. Τα θύματα είναι ο 52χρονος Δ. Γ. και ο γιος του, Η., με καταγωγή από το Κακοτάρι Ηλείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση επιχείρησαν να αξιοποιήσουν το οπτικό υλικό από κάμερα που έφερε στο κράνος του ο 52χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, θεωρώντας ότι θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Ωστόσο, όπως προέκυψε από την εξέταση της συσκευής, δεν κατέστη δυνατό να ανακτηθούν χρήσιμα δεδομένα που να φωτίζουν τις τελευταίες στιγμές πριν από τη μοιραία σύγκρουση. Το γεγονός αυτό δυσκολεύει το έργο των ερευνητών, οι οποίοι συνεχίζουν να συλλέγουν μαρτυρίες και τεχνικά στοιχεία προκειμένου να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα. 

Τραγωδία στην Πάτρα: Πατέρας και γιος νεκροί σε τροχαίο με μηχανή

Τροχαίο Πάτρα: Πένθος στην πατρίδα των θυμάτων, το Κακοτάρι Ηλείας 

Ο 52χρονος πατέρας και ο 17χρονος γιος του που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο 

Το τραγικό συμβάν έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στο Κακοτάρι, όπου η οικογένεια ήταν ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή. Κάτοικοι της περιοχής μιλούν για δύο ανθρώπους εργατικούς, χαμηλών τόνων και ιδιαίτερα δεμένους με τον τόπο τους. Η είδηση του θανάτου πατέρα και γιου μέσα σε λίγες στιγμές προκάλεσε σοκ, με συγγενείς και φίλους να αδυνατούν να πιστέψουν το μέγεθος της τραγωδίας. Πολλοί κάνουν λόγο για μια από τις πιο δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει η τοπική κοινωνία τα τελευταία χρόνια. 

Κόσμος σπεύδει το σημείο της τραγωδίας και αφήνει λουλούδια και κεριά στη μνήμη των θυμάτων. 

Την ίδια ώρα, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της Ηλείας ετοιμάζονται να πουν το τελευταίο αντίο στα δύο θύματα, σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

