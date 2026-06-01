Τα smoothies έχουν γίνει μια από τις πιο εύκολες λύσεις για να αυξάνει κανείς την πρόσληψη φρούτων μέσα στη μέρα. Ένα μπλέντερ, λίγα υλικά και σε λίγα λεπτά έχετε ένα ρόφημα που μοιάζει ιδανικό για κάθε πρόγραμμα.

Ωστόσο, μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Davis (UC Davis) δείχνει ότι ο πολύ συνηθισμένος συνδυασμός μπανάνας με μούρα μπορεί να κρύβει ένα απρόσμενο «κόστος» σε ορισμένα ωφέλιμα φυτικά συστατικά.

Τι ακριβώς εξετάζει η έρευνα

Το θέμα δεν είναι ότι η μπανάνα είναι «ανθυγιεινή». Η προσοχή στρέφεται στο πώς αλληλεπιδρούν τα συστατικά όταν αναμειγνύονται, αλλά και στο τι συμβαίνει κατά την πέψη. Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Food & Function της Royal Society of Chemistry, οι ερευνητές κατέληξαν ότι φρούτα με υψηλή δραστικότητα ενός ενζύμου που ονομάζεται πολυφαινολοξειδάση (polyphenol oxidase, PPO) μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις φλαβανόλες που τελικά απορροφά ο οργανισμός από ένα smoothie.

Φλαβανόλες: γιατί έχουν ενδιαφέρον

Οι φλαβανόλες είναι φυσικές φυτικές ενώσεις που έχουν συσχετιστεί με δείκτες καρδιομεταβολικής υγείας και με τη γνωστική λειτουργία. Αποτελούν μέρος της ευρύτερης «οικογένειας» των πολυφαινολών που εξετάζονται έντονα τα τελευταία χρόνια. Τις συναντάμε σε τρόφιμα που συχνά μπαίνουν σε smoothies, όπως μήλα, αχλάδια, μύρτιλα (blueberries), βατόμουρα (blackberries), σταφύλια και κακάο. Η PPO είναι γνωστή στην καθημερινότητα από το αποτέλεσμα που βλέπουμε όταν κόβουμε ή χτυπάμε ένα φρούτο.

Όταν ο πολτός εκτεθεί στον αέρα, ξεκινά μια διαδικασία που οδηγεί στο «μαύρισμα» ή το να γίνονται καφέ. Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Javier Ottaviani, εξήγησε ότι η ομάδα ήθελε να κατανοήσει, σε πρακτικό επίπεδο, αν ένα συνηθισμένο smoothie με βάση τη μπανάνα επηρεάζει τη διαθεσιμότητα των φλαβανολών ώστε να απορροφηθούν μετά την κατανάλωση.

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου