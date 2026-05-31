Κολυδάς: Καλοκαιρινές μέρες με... ανατροπή την Πέμπτη

Η πρόγνωση του γνωστού μετεωρολόγου στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.05.26 , 23:10 1% Club: «Σας το δίνω! Εγώ μπορεί να είχα τρομάξει!»
31.05.26 , 22:55 1% Club: «Μα, γιατί δε συνεργαστήκατε;»
31.05.26 , 22:30 Κλήρωση Τζόκερ 31/5/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
31.05.26 , 22:00 1% Club: «Αν χρειαστεί, θα κάνεις έτσι το σκονάκι για να το δείξεις δίπλα;»
31.05.26 , 21:36 Θανάσης Αυγερινός: Δεν έχει χορηγούς η Μαρία Καρυστιανού
31.05.26 , 21:09 Κολυδάς: Καλοκαιρινές μέρες με... ανατροπή την Πέμπτη
31.05.26 , 20:09 Επεισόδια Αλβανία: H στιγμή που σέρνουν στο έδαφος Έλληνα διαδηλωτή
31.05.26 , 20:05 Zeekr: Πέντε χρόνια τεχνολογικής καινοτομίας και ανάπτυξης
31.05.26 , 19:44 Lingo: «Πο πο πο, τι παιχνιδάρα είναι αυτή! Τι ανατροπή ήταν αυτή, παιδιά!»
31.05.26 , 18:55 Η βαφτιστήρα και ο νονός που ήρθαν να παίξουν στο Lingo!
31.05.26 , 18:09 Πέθανε ο άνδρας που έζησε τρία χρόνια με το ήπαρ της Έμμας
31.05.26 , 17:45 Μάνδρα: Άνδρας απειλούσε να πέσει από ταράτσα
31.05.26 , 16:51 Αλβανία: Eπεισόδια με Έλληνα τραυματία - «Πλήρη διαλεύκανση» ζητά το ΥΠEΞ
31.05.26 , 16:38 Kατερίνα Βρανά: «Δύο φορές που πήγα να πεθάνω φοβήθηκα πάρα πολύ»
31.05.26 , 16:22 Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 01/06/2026 - 07/06/2026
Αμαλία Κωστοπούλου: Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της- Φωτογραφίες από τον γάμο
«Άγιος Έρωτας» στην Καστοριά: Άφησε το Άγιο Όρος, όταν γνώρισε τη Μαρίνα
Κολυδάς: Καλοκαιρινές μέρες με... ανατροπή την Πέμπτη
Σταματίνα Τσιμτσιλή:«Η ψυχοθεραπεία με βοήθησε με το θάνατο του μπαμπά μου»
Επίδομα άδειας 2026: Πότε καταβάλλεται - Τι αλλάζει φέτος
Ιωάννα Τούνη: Βόλτα με την παρέα της στα σοκάκια της Μυκόνου
Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αυτές είναι οι ημερομηνίες
Σαββατοκύριακο Παρέα: Εκτός εκπομπής ο Πέτρος Κωστόπουλος - Πού βρίσκεται;
Κηδεία Μαστροκώστα: Η άγνωστη ιστορία στο εκκλησάκι πριν την ταφή
Σοφία Μουτίδου για Real View: «Δεν πέρασα καλά ανακουφίζομαι που τελειώνει»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (31/5/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανεβαίνει ο υδράργυρος σε όλη τη χώρα ανέφερε ο Θοδωρής Κολυδάς στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, δίνοντας την πρόγνωση για τον καιρό που θα έχουμε αύριο του Αγίου Πνεύματος, αλλά και τις επόμενες ημέρες.

 Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Ειδικότερα, όπως είπε ο μετεωρολόγος του Star, σήμερα στην Αθήνα φτάσαμε γύρω στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, αν και τοπικά η Ελευσίνα και ο Ασπρόπυργος έπιασαν γύρω στους 31 με 32 βαθμούς.

Η υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα στη χώρα σημειώθηκε στη Λάρισα, όπου έφθασε τους 33 βαθμούς, όσους θα έχει περίπου και αύριο. Ο Τύρναβος πάντως, έπιασε και τους 34 βαθμούς λόγω τοπικών συνθηκών.

Αύριο, οι 33 βαθμοί παραμένουν η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας στη Θεσσαλία αλλά και στην ανατολική Στερεά και σε ορισμένες περιοχές της Πελοποννήσου, κυρίως προς την Αργολίδα.

Ανεβαίνει ο υδράργυρος σε όλη τη χώρα ανέφερε ο Θοδωρής Κολυδάς

Στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε γύρω στους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου, λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα παραμείνουμε περίπου σε αυτά τα επίπεδα για τις επόμενες ημέρες.

Ωστόσο, την Πέμπτη, αναμένουμε αρκετές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην κεντρική, αλλά περισσότερο στη βόρεια Ελλάδα.

Ανεβαίνει ο υδράργυρος σε όλη τη χώρα ανέφερε ο Θοδωρής Κολυδάς

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από αυτές τις τοπικές μπόρες.

Οι άνεμοι δε θα δημιουργήσουν προβλήματα. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΛΥΔΑΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top