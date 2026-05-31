Ανεβαίνει ο υδράργυρος σε όλη τη χώρα ανέφερε ο Θοδωρής Κολυδάς στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, δίνοντας την πρόγνωση για τον καιρό που θα έχουμε αύριο του Αγίου Πνεύματος, αλλά και τις επόμενες ημέρες.

Ειδικότερα, όπως είπε ο μετεωρολόγος του Star, σήμερα στην Αθήνα φτάσαμε γύρω στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, αν και τοπικά η Ελευσίνα και ο Ασπρόπυργος έπιασαν γύρω στους 31 με 32 βαθμούς.

Η υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα στη χώρα σημειώθηκε στη Λάρισα, όπου έφθασε τους 33 βαθμούς, όσους θα έχει περίπου και αύριο. Ο Τύρναβος πάντως, έπιασε και τους 34 βαθμούς λόγω τοπικών συνθηκών.

Αύριο, οι 33 βαθμοί παραμένουν η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας στη Θεσσαλία αλλά και στην ανατολική Στερεά και σε ορισμένες περιοχές της Πελοποννήσου, κυρίως προς την Αργολίδα.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε γύρω στους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου, λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα παραμείνουμε περίπου σε αυτά τα επίπεδα για τις επόμενες ημέρες.

Ωστόσο, την Πέμπτη, αναμένουμε αρκετές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην κεντρική, αλλά περισσότερο στη βόρεια Ελλάδα.

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από αυτές τις τοπικές μπόρες.

Οι άνεμοι δε θα δημιουργήσουν προβλήματα.