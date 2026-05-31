Κατερίνα Βρανά: «Σκέφτομαι ότι δεν μπορώ να πεθάνω, γιατί δεν είχα κάνει την καριέρα που ήθελα» / Βίντεο: Mega

Η γνωστή κωμικός Κατερίνα Βρανά βρέθηκε καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», δίνοντας μία αποκαλυπτική συνέντευξη στη Σίσσυ Χρηστίδου.

Όπως ανέφερε η γνωστή ηθοποιός, της αρέσει το «τσαλάκωμα» της εικόνας και το παιχνίδι, ενώ αποκάλυψε πως δεν αντέχει τους χωρισμούς.

Όπως είπε αρχικά η Κατερίνα Βρανά: «Νομίζω ότι άμα έχεις πραγματικά αγαπήσει κάποιον και έχεις κάνει ουσιαστική σχέση, ποτέ δεν είναι εύκολο. Είναι η δύναμη της συνήθειας, έχεις γνωρίσει κάποιον καλά και είναι λίγο η απόρριψη όλου του εαυτού σου. Έχω βρεθεί στα πατώματα. Έχω κλάψει τόσο πολύ, που την ώρα που κλαίω έχει τύχει να γελάσω με τον εαυτό μου και λέω ότι είμαι γελοία».

Ενώ επισήμανε ότι σε τέτοιες δύσκολες στιγμές, οι φίλοι είναι πολύ σημαντικοί: «Είναι σημαντικοί οι φίλοι, πιστεύω ότι είναι οριακά πιο σημαντικοί από τον σύντροφο. Αυτοί σηκώνουν όλο το βάρος, οι φίλοι αντέχουν την γκρίνια σου».

Ενώ για το πώς θέλουν να τη βλέπουν οι γύρω, καθώς και για το πρόβλημα υγείας της, εκείνη απαντά ότι: «Θέλω πάντα χαρά και γέλιο, δεν επιδιώκω να συγκινούνται με εμένα. Όταν συγκινούνται, δεν είναι ότι νιώθω αμήχανα, απλά δεν το επιδιώκω. Στο πρόβλημα υγείας μου ήταν “άντε να φεύγουμε, να ξαναβγούμε στην σκηνή”. Είχα άγνοια κινδύνου, γιατί ήμουν σε κώμα. Δύο φορές που πήγα να πεθάνω φοβήθηκα πάρα πολύ. Σκεφτόμουν ότι δεν μπορώ να πεθάνω γιατί δεν είχα κάνει την καριέρα που ήθελα. Δεν με ξέρει ο πλανήτης όλη».

Τέλος αποκάλυψε ότι αγαπά πολύ τη δουλειά της και θέλει πάντα να δίνει τον καλύτερό της εαυτό: «Είμαι φυσικό ψώνιο. Μου αρέσει πολύ η δουλειά μου, θέλω να την κάνω όσο καλύτερα μπορώ και θέλω πάρα πολύ από μικρή ηλικία να ταξιδεύω και να δουλεύω, θέλω διεθνή καριέρα».