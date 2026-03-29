1% Club: Πρεμιέρα με καλεσμένους την Κατερίνα Βρανά & τον Θανάση Πάτρα

29.03.26 , 21:20 1% Club: Πρεμιέρα με καλεσμένους την Κατερίνα Βρανά & τον Θανάση Πάτρα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πρεμιέρα του τηλεπαιχνιδιού "1% Club" στο Star Channel παρουσίασε τον Πέτρο Πολυχρονίδη.
  • Οι παίκτες προσπαθούν να σκεφτούν όπως το 1% των Ελλήνων, με έπαθλο έως 30.000 ευρώ.
  • Στο παιχνίδι συμμετείχαν 100 παίκτες και οι καλεσμένοι Κατερίνα Βρανά και Θανάσης Πάτρας για διασκέδαση.
  • Οι κανόνες περιλαμβάνουν ερωτήσεις λογικής με αυξανόμενη δυσκολία και 30 δευτερόλεπτα για απαντήσεις.
  • Το "1% Club" βασίζεται στην κοινή λογική και έχει στόχο να ανατρέψει τα δεδομένα των τηλεπαιχνιδιών.

Η πρεμιέρα του 1% Club στο Star Channel ξεκίνησε με τον παρουσιαστή Πέτρο Πολυχρονίδη να καλωσορίζει κοινό και τηλεθεατές σε ένα εντελώς διαφορετικό τηλεπαιχνίδι, που –όπως τόνισε– δε μετράνε οι γνώσεις αλλά ο τρόπος σκέψης!

 Από την πρώτη στιγμή έδωσε το στίγμα του παιχνιδιού, εξηγώντας ότι στόχος είναι να ανακαλύψουν οι παίκτες αν σκέφτονται όπως το 90%, το 50% ή μόλις το 1% των Ελλήνων, με το μεγάλο έπαθλο να φτάνει έως και τις 30.000 ευρώ για όποιον καταφέρει να φτάσει μέχρι το τέλος.

Στο πλατό βρέθηκαν 100 παίκτες από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ξεκίνησαν το παιχνίδι με 300 ευρώ ο καθένας, ενώ στο πλευρό τους βρέθηκαν δύο αγαπημένα πρόσωπα της τηλεόρασης, η Κατερίνα Βρανά και ο Θανάσης Πάτρας. Οι δυο τους συμμετείχαν για τη διασκέδαση και για να δοκιμάσουν τον τρόπο σκέψης τους, χωρίς όμως να διεκδικούν χρήματα, κάτι που –όπως διευκρινίστηκε– ισχύει για τους καλεσμένους του παιχνιδιού.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι κανόνες του παιχνιδιού: οι 100 παίκτες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις λογικής αυξανόμενης δυσκολίας, ξεκινώντας από εκείνη που έχει απαντήσει σωστά το 90% των Ελλήνων και φτάνοντας μέχρι την πιο απαιτητική, που απάντησε μόνο το 1%. Σε κάθε ερώτηση έχουν 30 δευτερόλεπτα για να απαντήσουν, ενώ κάθε λάθος οδηγεί σε αποκλεισμό και τα χρήματά τους πηγαίνουν στον κουμπαρά. Όσοι φτάσουν κοντά στο τέλος μπορούν είτε να μοιραστούν ένα ποσό είτε να ρισκάρουν για το μεγάλο έπαθλο, αποδεικνύοντας ότι ανήκουν στο περίφημο «1% Club».

Πριν ξεκινήσει ο κανονικός γύρος, οι παίκτες δοκιμάστηκαν σε μια δοκιμαστική ερώτηση (demo), ώστε να μπουν στο κλίμα. Η ερώτηση ζητούσε να εντοπιστεί μια κρυμμένη λέξη, με έναν παίκτη, τον Αργύρη, να βρίσκει σωστά τη λέξη «λέξη», εξηγώντας τον συλλογισμό του. Η στιγμή αυτή συνοδεύτηκε από χιουμοριστικούς διαλόγους με την Κατερίνα Βρανά να δείχνει τον θαυμασμό της στον γοητευτικό Αργύρη.

Το «1% Club», που αποτελεί διεθνές τηλεοπτικό format με επιτυχία σε πολλές χώρες και παραγωγή της Green Pixel Productions για την ελληνική εκδοχή, έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα των τηλεπαιχνιδιών, καθώς βασίζεται αποκλειστικά στην κοινή λογική και όχι στη γνώση. Με γρήγορο ρυθμό, χιούμορ και σασπένς, η πρεμιέρα έδειξε ότι πρόκειται για ένα δυναμικό prime time show που φιλοδοξεί να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.

