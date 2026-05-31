Αν και η καθημερινή χρήση αντηλιακού είναι πλέον ααδιαπραγμάτευτο βήμα skincare όλο τον χρόνο οι απορίες γύρω από το SPF εξακολουθούν να υπάρχουν με τους ειδικούς να τονίζουν πως η σωστή ενημέρωση είναι το κλειδί για πραγματική προστασία της επιδερμίδας.

Η αντηλιακή προστασία δεν αφορά μόνο τις ημέρες με έντονη ηλιοφάνεια ή τις διακοπές στην παραλία. Η υπεριώδης ακτινοβολία δρα καθημερινά, ακόμη και όταν ο ουρανός είναι συννεφιασμένος ή όταν βρισκόμαστε σε εσωτερικούς χώρους κοντά σε παράθυρο. Αυτό σημαίνει πως η επιδερμίδα εκτίθεται συνεχώς σε παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε πρόωρη γήρανση, δυσχρωμίες και φωτοευαισθησία.

Την ίδια στιγμή η μεγάλη προσφορά προϊόντων με SPF μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση: Ποιος δείκτης προστασίας είναι ο σωστός; Πώς ανανεώνω το αντηλιακό όταν είμαι βαμμένη; Ποια είναι η κατάλληλη υφή για την επιδερμίδα μου; Αυτά είναι μόνο μερικά απο τα ερωτήματα που προκύπτουν ενώ οι δερματολόγοι τονίζουν πως η επαρκής ποσότητα και η σωστή εφαρμογή παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της προστασίας.

Επιπλέον, η επιλογή του κατάλληλου τύπου SPF καθώς και ο σωστός τρόπος καθαρισμού στο τέλος της ημέρας, είναι στοιχεία που συχνά παραβλέπονται, αλλά επηρεάζουν σημαντικά την υγεία της επιδερμίδας.

Παρακάτω, συγκεντρώσαμε τις πιο συχνές απορίες γύρω από το SPF και τις απαντήσεις των ειδικών καθώς και τα νέα λανσαρίσματα των αγαπημένων σου brands.

