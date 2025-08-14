Μπορούν τα τρόφιμα να μας «προστατέψουν» από τον ήλιο;

Το καλοκαίρι είναι εδώ και μαζί του έρχεται ο ήλιος, η θάλασσα και… η ανάγκη για έξτρα φροντίδα της επιδερμίδας. Αν και το αντηλιακό είναι το απόλυτο must, η προστασία της επιδερμίδας δεν ξεκινά μόνο από έξω, αλλά και από μέσα.

«Η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιηλιακή άμυνα του δέρματος, ενισχύοντας τα κύτταρα, καταπολεμώντας τις ελεύθερες ρίζες και συμβάλλοντας στην πρόληψη πρόωρης γήρανσης, ξηρότητας και φλεγμονών», εξήγησε στο star.gr, η διατροφολόγος Θέλεια Βασιλαντωνάκη.

Δες παρακάτω ποια τρόφιμα αξίζει να βάλεις στο καλοκαιρινό σου πιάτο για φυσική φωτοπροστασία!

1. Ντομάτα – Το «κόκκινο ασπίδιο» του καλοκαιριού

Η ντομάτα είναι πλούσια σε λυκοπένιο, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τη βλαβερή επίδραση της UV ακτινοβολίας.

Το μαγειρεμένο λυκοπένιο (π.χ. σε σάλτσα) απορροφάται καλύτερα από τον οργανισμό!



2. Καρότο & γλυκοπατάτα – Βήτα-καροτένιο για φυσικό "glow"

Πλούσια σε βήτα-καροτένιο, που μετατρέπεται σε βιταμίνη A, αυτά τα τρόφιμα ενισχύουν την ανάπλαση της επιδερμίδας και προσφέρουν φυσική λάμψη.

Συμβάλλουν στην ήπια ενίσχυση της μελανίνης και προστατεύουν από την οξειδωτική φθορά.



3. Εσπεριδοειδή – Βιταμίνη C για κολλαγόνο και αντοχή

Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για τη σύνθεση κολλαγόνου και την ενίσχυση της ελαστικότητας του δέρματος. Παράλληλα, δρα ως αντιοξειδωτικό κατά των ελευθέρων ριζών που δημιουργούνται από την ηλιακή έκθεση.

Βάλε στη διατροφή σου πορτοκάλια, ακτινίδια, φράουλες, γκρέιπφρουτ και λεμόνια.



4. Μπλε & μωβ φρούτα – Ανθοκυανίνες και αντιγηραντική δράση

Μύρτιλα, βατόμουρα, μαύρα σταφύλια και κεράσια είναι πλούσια σε ανθοκυανίνες, αντιοξειδωτικά που προστατεύουν τα κύτταρα του δέρματος από τη φθορά, ενισχύουν την ανθεκτικότητα του δέρματος και επιβραδύνουν τη γήρανση από τον ήλιο.



5. Καρύδα & νερό καρύδας – Ενυδάτωση και αντιφλεγμονώδη δράση

Το νερό καρύδας είναι εξαιρετικό για ηλεκτρολυτική ισορροπία και ενυδάτωση, ενώ το λάδι καρύδας (ως τρόφιμο) περιέχει καλά λιπαρά που ενισχύουν τη δομή του δέρματος.

Κύκλος και Διατροφή: Πότε είναι η καλύτερη στιγμή για δίαιτα;



6. Λιπαρά ψάρια – Ω3 για ανάπλαση & αντιφλεγμονώδη προστασία

Ο σολομός, το σκουμπρί και οι σαρδέλες είναι πλούσιες σε ω-3 λιπαρά οξέα που μειώνουν τη φλεγμονή και βοηθούν το δέρμα να επανέλθει πιο εύκολα μετά από έκθεση στον ήλιο.



7. Ελαιόλαδο – Υγιή λιπαρά για λάμψη και ανθεκτικότητα

Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε πολυφαινόλες και βιταμίνη Ε, που προσφέρουν αντιοξειδωτική προστασία και ενίσχυση της υγρασίας της επιδερμίδας. Κατανάλωσε το ωμό για μέγιστο όφελος.



Μην ξεχνάς: Το νερό είναι το πιο φυσικό “καλλυντικό”!

Η ενυδάτωση είναι το Α και το Ω. Ένα σωστά ενυδατωμένο δέρμα αντέχει περισσότερο στον ήλιο, διατηρεί την ελαστικότητά του και επανέρχεται πιο γρήγορα από την έκθεση.



Με απλά λόγια…

Ο ήλιος δεν είναι εχθρός, αρκεί να τον προσεγγίσουμε με σεβασμό και πρόληψη. Κράτησε την επιδερμίδα σου προστατευμένη, ξεκινώντας από το πιάτο σου.

Με φροντίδα, ισορροπία και τα κατάλληλα τρόφιμα, θα ακτινοβολείς φυσική λάμψη όλο το καλοκαίρι!