Μπορούν τα τρόφιμα να μας «προστατέψουν» από τον ήλιο;

Φαγητό και ήλιος: Ποια τρόφιμα προστατεύουν την επιδερμίδα από μέσα

Τελευταία Νέα
14.08.25 , 12:39 Νίκος Ψαρράς: Ταξίδι στο Νεπάλ με τη σύζυγό του
14.08.25 , 12:13 Τούνη: Ο λόγος που δε γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον γιο της, Πάρη
14.08.25 , 12:12 Μπορούν τα τρόφιμα να μας «προστατέψουν» από τον ήλιο;
14.08.25 , 11:57 Δεκαπενταύγουστος: Χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τα νησιά
14.08.25 , 11:38 H συναυλία της Ματούλας Ζαμάνη στη Σύρο
14.08.25 , 11:07 Σταύρος Σβήγκος: Γιόρτασε τα γενέθλιά του με τη Γιoλάντα Καλογεροπούλου
14.08.25 , 10:58 Οι χαρακτήρες που δεν άξιζουν δεύτερη ευκαιρία
14.08.25 , 10:30 Ιστορικά αυτοκίνητα σε έναν δύσκολο αγώνα
14.08.25 , 10:17 Πάτρα: «Εγώ έβαλα τη φωτιά με αναπτήρα» - Ομολόγησε 19χρονος
14.08.25 , 10:11 «ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟΣ»: Απόψε, σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή στο STAR
14.08.25 , 10:05 Φωτιές: Πάνω από 100.000 στρέμματα γης έγιναν στάχτη - Δείτε χάρτες
14.08.25 , 10:01 Σίσσυ Χρηστίδου: Ο γιος της, Φίλιππος έγινε 17 - Η τέλεια τούρτα
14.08.25 , 09:23 Πόπη Χριστοδούλου: Η τελευταία συνέντευξη της ηθοποιού δυο χρόνια πριν
14.08.25 , 09:03 Ηλίας Βρεττός: Το σχόλιο που δέχτηκε για τις εικόνες που προσεύχεται
14.08.25 , 09:03 Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα - Νέα φωτιά στην Ηλεία
Περισσότερα

VIDEOS

Δημήτρης Ορφανάκος - ασκήσεις κοιλιακών
Fitness
Oι 10 καλύτερες ασκήσεις για καλογραμμωμένους κοιλιακούς
Δημήτρης Ορφανάκος - Ασκήσεις για γλουτούς και πόδια
Fitness
Έξι κορυφαίες ασκήσεις για γυναίκες που αναδεικνύουν τους γλουτούς
Γυμνάστριες κάνουν άσκηση κοιλιακών
Fitness
Επίπεδη κοιλιά: Αποκτήστε την με μόλις 4 λεπτά άσκηση την
Τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Fitness
Οι καλύτερες τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Χυμός Παντζάρι: Τα Απίστευτα Οφέλη Του
Fitness
O χυμός ποιου λαχανικού έχει λίγες θερμίδες και κάνει καλό
Ασκήσεις για πόδια & γλουτούς
Fitness
Ασκήσεις για γλουτούς & πόδια - Πρόγραμμα για αποτελέσματα σε
ασκήσεις για κοιλιακούς
Fitness
Οι 5 τοπ ασκήσεις για κοιλιακούς - πέτρα!
Κοπέλα γυμνάζεται
Fitness
Γυμναστική στο σπίτι: Κάψε λίπος με 4+1 αερόβιες ασκήσεις!
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Μάθε να κάνεις σανίδα: Η πιο δυνατή και αποτελεσματική άσκηση
Καλλίγραμμα πόδια
Fitness
Ζηλεύεις τα γυμνασμένα και καλλίγραμμα πόδια;
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Οι top ασκήσεις με λάστιχα για μυική ενδυνάμωση!
H Mαριλίνα Βακονδίου δείχνει ασκήσεις για τέλειο σώμα
Fitness
Θέλεις να αποκτήσεις τέλειους γλουτούς και υπέροχα πόδια; Κάνε τις
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις όπου και να’ σαι
Fitness
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις
Διασκεδαστικές ασκήσεις από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Εύκολες και διασκεδαστικές ασκήσεις για να αποκτήσεις καλλίγραμμη σιλουέτα αλλά
Ασκήσεις για τέλειο σώμα από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Θέλεις καλλίγραμμο σώμα; Κάνε για 30’ τη μέρα τις ασκήσεις
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Fitness
Τρόφιμα Και Αντηλιακή Προστασία: Μύθος Ή πραγματικότητα;
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το καλοκαίρι είναι εδώ και μαζί του έρχεται ο ήλιος, η θάλασσα και… η ανάγκη για έξτρα φροντίδα της επιδερμίδας. Αν και το αντηλιακό είναι το απόλυτο must, η προστασία της επιδερμίδας δεν ξεκινά μόνο από έξω, αλλά και από μέσα.

«Η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιηλιακή άμυνα του δέρματος, ενισχύοντας τα κύτταρα, καταπολεμώντας τις ελεύθερες ρίζες και συμβάλλοντας στην πρόληψη πρόωρης γήρανσης, ξηρότητας και φλεγμονών», εξήγησε στο star.gr, η διατροφολόγος Θέλεια Βασιλαντωνάκη.

Πότε είναι η κατάλληλη ώρα να απολαύσεις το παγωτό σου;

Δες παρακάτω ποια τρόφιμα αξίζει να βάλεις στο καλοκαιρινό σου πιάτο για φυσική φωτοπροστασία!

1. Ντομάτα – Το «κόκκινο ασπίδιο» του καλοκαιριού
Η ντομάτα είναι πλούσια σε λυκοπένιο, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τη βλαβερή επίδραση της UV ακτινοβολίας.
Το μαγειρεμένο λυκοπένιο (π.χ. σε σάλτσα) απορροφάται καλύτερα από τον οργανισμό!

2. Καρότο & γλυκοπατάτα – Βήτα-καροτένιο για φυσικό "glow"
Πλούσια σε βήτα-καροτένιο, που μετατρέπεται σε βιταμίνη A, αυτά τα τρόφιμα ενισχύουν την ανάπλαση της επιδερμίδας και προσφέρουν φυσική λάμψη.
 Συμβάλλουν στην ήπια ενίσχυση της μελανίνης και προστατεύουν από την οξειδωτική φθορά.

 3. Εσπεριδοειδή – Βιταμίνη C για κολλαγόνο και αντοχή
Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για τη σύνθεση κολλαγόνου και την ενίσχυση της ελαστικότητας του δέρματος. Παράλληλα, δρα ως αντιοξειδωτικό κατά των ελευθέρων ριζών που δημιουργούνται από την ηλιακή έκθεση.
Βάλε στη διατροφή σου πορτοκάλια, ακτινίδια, φράουλες, γκρέιπφρουτ και λεμόνια.

4. Μπλε & μωβ φρούτα – Ανθοκυανίνες και αντιγηραντική δράση
Μύρτιλα, βατόμουρα, μαύρα σταφύλια και κεράσια είναι πλούσια σε ανθοκυανίνες, αντιοξειδωτικά που προστατεύουν τα κύτταρα του δέρματος από τη φθορά, ενισχύουν την ανθεκτικότητα του δέρματος και επιβραδύνουν τη γήρανση από τον ήλιο.

 5. Καρύδα & νερό καρύδας – Ενυδάτωση και αντιφλεγμονώδη δράση
Το νερό καρύδας είναι εξαιρετικό για ηλεκτρολυτική ισορροπία και ενυδάτωση, ενώ το λάδι καρύδας (ως τρόφιμο) περιέχει καλά λιπαρά που ενισχύουν τη δομή του δέρματος.

Κύκλος και Διατροφή: Πότε είναι η καλύτερη στιγμή για δίαιτα;

 6. Λιπαρά ψάρια – Ω3 για ανάπλαση & αντιφλεγμονώδη προστασία
Ο σολομός, το σκουμπρί και οι σαρδέλες είναι πλούσιες σε ω-3 λιπαρά οξέα που μειώνουν τη φλεγμονή και βοηθούν το δέρμα να επανέλθει πιο εύκολα μετά από έκθεση στον ήλιο.

7. Ελαιόλαδο – Υγιή λιπαρά για λάμψη και ανθεκτικότητα
Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε πολυφαινόλες και βιταμίνη Ε, που προσφέρουν αντιοξειδωτική προστασία και ενίσχυση της υγρασίας της επιδερμίδας. Κατανάλωσε το ωμό για μέγιστο όφελος.

Μην ξεχνάς: Το νερό είναι το πιο φυσικό “καλλυντικό”!

Η ενυδάτωση είναι το Α και το Ω. Ένα σωστά ενυδατωμένο δέρμα αντέχει περισσότερο στον ήλιο, διατηρεί την ελαστικότητά του και επανέρχεται πιο γρήγορα από την έκθεση.

Με απλά λόγια…

Ο ήλιος δεν είναι εχθρός, αρκεί να τον προσεγγίσουμε με σεβασμό και πρόληψη. Κράτησε την επιδερμίδα σου προστατευμένη, ξεκινώντας από το πιάτο σου.

Με φροντίδα, ισορροπία και τα κατάλληλα τρόφιμα, θα ακτινοβολείς φυσική λάμψη όλο το καλοκαίρι!

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 |
ΗΛΙΟΣ
 |
ΤΡΟΦΙΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top