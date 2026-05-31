Δραματικές στιγμές εξακολουθεί να βιώνει η οικογένεια του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου, καθώς η κατάσταση της υγείας του παραμένει εξαιρετικά σοβαρή μετά το τροχαίο ατύχημα που είχε με τη μοτοσικλέτα του στα Ιωάννινα. Ο 34χρονος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, με τους γιατρούς να δίνουν καθημερινά μια δύσκολη μάχη προκειμένου να τον κρατήσουν στη ζωή.

Οι τελευταίες εξελίξεις δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Οι θεράποντες ιατροί ξεκίνησαν μια σειρά εξειδικευμένων εξετάσεων που αφορούν την εγκεφαλική λειτουργία του πρώην αμυντικού, προκειμένου να διαπιστώσουν την πραγματική έκταση της νευρολογικής βλάβης που έχει υποστεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, τα πρώτα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων δεν ήταν ενθαρρυντικά, καθώς δεν καταγράφηκαν σημάδια ανταπόκρισης.

Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του Μάριου Οικονόμου / ΙΝΤΙΜΕ (ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΣ)

Παρόλα αυτά, το ιατρικό πρωτόκολλο προβλέπει την επανάληψη των συγκεκριμένων τεστ, ώστε οι γιατροί να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη και ασφαλή εικόνα για την κατάστασή του. Οι εξετάσεις αναμένεται να συνεχιστούν και να επαναληφθούν, καθώς τα επόμενα εικοσιτετράωρα θεωρούνται καθοριστικά. Η οικογένειά του παραμένει στο πλευρό του, περιμένοντας με αγωνία κάθε νέο ιατρικό δεδομένο που θα μπορούσε να δώσει ελπίδα.

Μάριος Οικονόμου: Το ατύχημα με τη μοτοσικλέτα στα Ιωάννινα

Ο Μάριος Οικονόμου τραυματίστηκε σοβαρά το Σάββατο 23 Μαΐου, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη λεωφόρο Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα, σε μικρή απόσταση από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα». Αρχικά μεταφέρθηκε εκεί για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια διακομίστηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τη στιγμή του ατυχήματος δεν φορούσε προστατευτικό κράνος, γεγονός που συνέβαλε στις πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη.

Δε φορούσε κράνος ο Μάριος Οικονόμου / ΙΝΤΙΜΕ (ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΣ)

Ποιος είναι ο Μάριος Οικονόμου

Ο πρώην ποδοσφαιριστής ολοκλήρωσε την καριέρα του το 2024, έχοντας διαγράψει μια σημαντική πορεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ξεκίνησε από τον ΠΑΣ Γιάννινα και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε ομάδες της Ιταλίας, όπως η Κάλιαρι, η Μπολόνια και η ΣΠΑΛ. Το 2018 μεταγράφηκε στην ΑΕΚ, όπου παρέμεινε για δύο χρόνια, ενώ ακολούθησαν θητείες στην Κοπεγχάγη και τη Σαμπντόρια, πριν κλείσει την επαγγελματική του διαδρομή με τη φανέλα του Παναιτωλικού. Παράλληλα, κατέγραψε και συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας, εκπροσωπώντας τη χώρα σε έξι διεθνείς αναμετρήσεις.