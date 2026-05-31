Οδηγούμε το πεντάθυρο MINI 1,5 με τους 156 ίππους

Η πρακτικότητα συμπληρώνει τα ατού ενός θρύλου

Οδηγούμε το πεντάθυρο MINI 1,5 με τους 156 ίππους
Αν ρωτήσεις κάποιον πόσες πόρτες έχει το MINI ακόμη και να δεν έχει σχέση άμεση με τα αυτοκίνητα θα σου πεί αμέσως ότι είναι τρίθυρο. Τα τελευταία χρόνια η MINI ποαρουσίασε και την πεντάθυρη έκδοση ,επιλογή που ακολούθησε και σστην τελευταία εξελιγμένη γενιά. Στην πεντάθυρη έκδοση το MNI Cooper 5d κρατάει ακριβώς την ίδια σχεδιαστική φυσιογνωμία.

Η διαφορά εντοπίζεται στις πίσω πόρτες ενώ είναι μεγαλύτερο, χωρίς να χάνει την δυναμική του εμφάνιση. Η ταυτότητα του νέου MINI Cooper 5d  καθορίζεται από την σχεδιαστική φιλοσοφία "less is more",  με κομψές γραμμές, καθαρές επιφάνειες με ισορροπημένες αναλογίες.

Η εμβληματική σχεδίαση του μπροστινού μέρους καθορίζεται από το κοντό καπό με τα γνωστά στρογγυλά φωτιστικά σώματα τεχνολογίας led και την οκτάγωνη μάσκα ψυγείου η οποία φτάνει μέχρι το κάτω μέρος του προφυλακτήρα. Ανάλογα με την έκδοση που επιλέγετε, μπορείτε να έχετε στάνταρ τα προαιρετικά φώτα στροφής, τα οποία προσδίδουν σαφώς καλύτερη πλευρική ορατότητα ενώ υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τρία διαφορετικά σχέδια φωτισμού.

Η πιο χαρακτηριστική εξωτερική αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο βρίσκεται στα πίσω φωτιστικά σώματα που πλέον είναι τριγωνικά και έχουν ως σχέδιο την Αγγλική σημαία θυμίζοντας το ένδοξο παρελθόν του αυτοκινήτου. Τα φωτιστικά σώματα ενώνονται με μια μαύρη φάσα όπου στεγάζεται η ονομασία του μοντέλου.

Σε όλα αυτά προσθέστε και τα 160 χιλιοστά, τα οποία αποτελούν προέκταση του αμαξώματος για να αντιληφθείτε και τους μεγαλύτερους εσωτερικούς χώρους. Διαστάσεις (ΜxΠxY σε χιλιοστά): 4.036×1.744×1.464. Μεταξόνιο στα 2.567 χιλιοστά.  

Περνάμε στο εσωτερικό εκεί όπου με την πρώτη ματιά  εντοπίζεις την υψηλή ποιότητα κατασκευής η οποία θυμίζει “BMW Group”Η πολτέλεια ορίζεται από τις δερμάτινες επενδύσεις .  Επικρατεί η απλότητα στο εσωτερικό όσον αφορά τους διακόπτες οι οποίοι είναι σε μια σειρά και μέσω αυτών εκτελείς τις πιο βασικές λειτουργίες. O ένας είναι σαν κλειδί που περιστρέφεται και εκκινεί τον κινητήρα. Δεύτερος είναι για το κιβώτιο ταχυτήτων, τρίτος  για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του χειρόφρενου, τέταρτος για την ένταση του ηχοσυστήματος  και ο τελευταίος για την επιλογή των προγραμμάτων λειτουργίας του συστήματος «Experience Modes». 

Το τιμόνι αποτελεί δείγμα νεανικής σχεδίασης καθώς εκτός από τις δυο ακτίνες υπάρχει και μια τρίτη η οποία είναι μια υφασμάτινη ταινία. Το ταμπλό διαθέτει απλές γραμμές ενώ στο κέντρο της δεσπόζει η πρώτη παγκοσμίως κυκλική λεπτή οθόνη OLED η οποία έχει διάμετρο 240 mm, 9,5 ίντσες  και διαθέτει  πολλαπλές λειτουργίες.

Η οθόνη αποτελεί και τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και το κέντρο διαχείρισης πλουσίων συστημάτων πληροφόρησης, ψυχαγωγίας και υποστήριξης οδήγησης με την κωδική ονομασία «MINI Interaction Unit».

Υπάρχει  δυνατότητα  ενσωμάτωσης προηγμένου Head-up-Display, όπως είδαμε στο μοντέλο της δοκιμής μας. Μάλιστα είναι ένα από τα καλύτερα που έχουμε δει.Το σύστημα πολυμέσων και ψυχαγωγίας ανταποκρίθηκε  αστραπιαία στις εντολές μας.. Στην κεντρική κονσόλα, υπάρχουν δύο θύρες USB type C  ενώ σε μια κάθετη επιφάνεια τοποθετείς το smartphone σου για επαγωγική φόρτιση.

Μάλιστα για να παραμένει σταθερό υπάρχει και ειδικός μικρός ιμάντας συγκράτησης. Η λειτουργία MINI Experience Mode αλλάζει τον ατμοσφαιρικό φωτισμό, τα πανέμορφα γραφικά αλλά και το ηχητικό περιβάλλον του cockpit ανάλογα με τη διάθεσή σου. 

Ο εξοπλισμός είναι ιδιαίτερα πλούσιος και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πληθώρα συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης τα οποία βασίζονται σε ραντάρ και κάμερες. Υπάρχουν ακόμη συστήματα όπως είναι η προειδοποίηση μετωπικής σύγκρουσης με αυτόματο φρενάρισμα η διατήρηση λωρίδας κυκλοφορίας, η ανίχνευση τυφλού σημείου και η κάμερα οπισθοπορείας  με το προηγμένο Parking Assistant.

Τέλος  η αυτόματη προσαρμογή της ταχύτητας και ο έλεγχος της απόστασης από τα προπορευόμενα αυτοκίνητα κάνουν ακόμη πιο εύκολη την ζωή του οδηγού. Ο κλιματισμός είναι αυτόματος δύο ζωνών ενώ μέσω του κινητού τηλεφώνου ενεργοποιείς την υπηρεσία ελέγχου των λειτουργιών του αυτοκινήτου. Οι 12 ultrasonic αισθητήρες προστατεύουν περιμετρικά το αυτοκίνητο. 

Παρέχουν προστασία ακόμη και όταν είσαι σταματημένος και ετοιμάζεσαι να βγεις, καθώς η  λειτουργία Safe Exit προειδοποιεί τους  οδηγούς που πλησιάζουν στο MINI ότι  οι επιβάτες του ετοιμάζονται  να ανοίξουν τις πόρτες. Για όλες αυτές τις λειτουργίες απαιτείται χρόνος προσαρμογής για την απρόσκοπτη χρήση την ώρα που κινείται. Οι φωνητικές εντολές δίνονται με τη χρήση του «Spike», του ψηφιακού βοηθού ο οποίος οπτικοποιείται με την κόμικ φιγούρα  βρετανικού μπουλντόγκ. 

Τα προγράμματα οδήγησης που μεταμορφώνουν το πεντάθυρο MINI της δοκιμής μας προσδίδοντας οικονομία ή  σπορτίβικη συμπεριφορά. έχουμε την επιλογή «Green» η οποία είναι  προσανατολισμένη στην εξοικονόμηση καυσίμου.Στην ίδια επιλογή υπάρχει ένδειξη «Αποδοτικό» όταν κινείσαι με με χμηλή κατανάλωση ενώ υπάρχει και η ένδειξη «Αυξημένη κατανάλωση».

Στην επιλογή «Go-Kart» τα πάντα γίνονται πιο άμεσα ,όπως η ανταπόκριση του γκαζιού, το σύστημα διεύθυνσης αλλά και οι αναρτήσεις οι οποίες γίνονται σκληρότερες. Η αλλαγή στα προγράμματα οδήγησης διαφοροποιεί και το χρώμα της οθόνης αλλά και του εσωτερικού φωτισμού.  

Στα συν του νέου 5θυρου MINI, περιλαμβάνεται και η μεγάλη ηλιοροφή, η οποία χάρη στην σχεδίαση και την πολύ καλή λειτουργία της, μπορείς να την έχεις ανοιχτή ακόμη και σε ταχύτητες 100χιλιομέτρων χωρίς να προκαλεί...«αναστάτωση» στο εσωτερικό.  

Όσον αφορά τους χώρους επιβατών το αυξημένο μεταξόνιο (2.567 χλστ. έναντι 2.495 χλστ. της τρίθυρης έκδοσης δίνει «αέρα» για τα κεφάλια των πίσω  στο 1,5 εκατοστά . και για τα πόδια τους 4,4 εκατοστά.

Συνεπώς επιβάτες με ύψος στα 1,80 δεν αισθάνονται άβολα. Την ίδια στιγμή ο χώρος αποσκευών είναι στα 275 λίτρα, τιμή κατά 65 λίτρα μεγαλύτερη της τρίθυρης έκδοσης.   

Όμως πάμε στην «καρδιά» του 5θυρου MINI Cooper της δοκιμής μας. Εκεί συναντάμε τον υπερτροφοδοτούμενο τρικύλινδρο κινητήρα 1,5 TwinPower Turbo ο οποίος  αποδίδει  156 ίππους στις 4.900 σ.α.λ. με την ροπή των 230 Nm να εμφανίζεται στην κλίμακα 1.500- 4.600 σ.α.λ. Μέσω ενός επτατάχυτου αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη η κίνηση μεταφέρεται στους μπροστινούς τροχούς.

Πατάς το δεξί πεντάλ και το MINI Cooper της δοκιμής μας  ανεβάζει στροφές και ρυθμούς, με ένα ωραίο θόρυβο από την πλευρά του υπερτροφοδοτούμενου τρικύλινδρου βενζινοκινητήρα. Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων  αλλάζει τις σχέσεις άμεσα και με ομαλό τρόπο από χαμηλά λόγω ροπής ενώ στο Go- kart πρόγραμμα , όλα γίνονται ακόμη πιο άμεσα.

Τα 0-100 χλμ./ώρα καλύπτονται μέσα σε 8 δευτερόλεπτα με την τελική ταχύτητα να αγγίζει σύμφωνα με τις εργοστασιακές μετρήσεις τα 225 χλμ./ώρα. Όσον αφορά την μέση κατανάλωση κυμάνθηκε στα  6,5 λίτρα με 7 λίτρα /100 χλμ. Ανάλογα βέβαια με το πρόγραμμα οδήγησης που επιλέγεις. Εκπομπές CO2: 136 γρμ./χλμ.

Στον δρόμο το MINI Cooper παραμένει ένα fun to drive αυτοκίνητο. Και στην πεντάθυρη έκδοση οι αναρτήσεις διαθέτουν σφιχτή ρύθμιση και σε συνδυασμό με το άκαμπτο πλαίσιο το αυτοκίνητο σε «σπρώχνει» να ανεβάσεις ρυθμούς. Το σύστημα διεύθυνσης διαθέτει το σωστό βάρος, προσφέρει πλουσιότατη πληροφόρηση. Επιλέξαμε το πρόγραμμα οδήγησης «Go-Kart»΄και για όποιον έχει οδηγήσει καρτ, καταλαβαίνει πολύ καλά τι σημαίνει. 

Ανεβάζεις ρυθμούς στα «κόκκινα» και το MINI στρίβει στις κλειστές καμπές του δρόμου με ελάχιστες κλίσεις ενώ πιο αναλυτικά η ανταπόκρισή του αυτοκινήτου στην είσοδο της στροφής, αποτελεί την φιλοσοφία της μάρκας από την πρώτη μέρα που πάτησε στον δρόμο. Όταν γίνει η υπερεκτίμηση κατάστασης έρχονται τα ηλεκτρονικά  συστήματα για να διορθώσουν τα κακώς κείμενα.

Την ίδια ασφαλή συμπεριφορά παρουσιάζει το πεντάθυρο MINI Cooper και στον ανοιχτό δρόμο εκεί όπου ταξιδεύει με εντυπωσιακή σταθερότητα  χάρη και στο αυξημένο μεταξόνιο. Πάντως υπάρχει κάπως αυξημένος θόρυβος κύλισης ο οποίος  είναι αποτέλεσμα και των σκληρότερων ρυθμίσεων της ανάρτησης. Το σύστημα πέδησης πολύ καλή απόδοση ακινητοποιώντας «ακούραστα»  το αυτοκίνητο ακόμη και σε φρεναρίσματα πανικού. 

Σε τελική ανάλυση MINI Cooper στην πεντάθυρη έκδοση του διατηρεί όλα τα πλεονεκτήματα  όσον αφορά τις επιδόσεις και την  οδική συμπεριφορά ,δίνοντας την ίδια στιγμή καλύτερους χώρους, μεγαλύτερη πρακτικότητα λόγω των επιπλέον θυρών .Και το πιο σημαντικό. Το MINI Cooper είναι μόδα, είναι ιδέα, τρόπος ζωής. Ένα διαχρονικό αυτοκίνητο που έχει γίνει θρύλος της αυτοκίνησης. Καλύτερο από ποτέ, κοστίζει από 26.950 ευρώ. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ 

 

