Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 31 Μαΐου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Ερμείου μάρτυρος και Αγίου Μάγου.

Ο Άγιος Μάρτυς Ερμείας, ζούσε στα Κόμανα της Καππαδοκίας την εποχή του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Αντωνίνου Πίου. Είχε από νεαρή ηλικία ενταχθεί στα στρατεύματα του Καίσαρα και γρήγορα ξεχώρισε για την γενναιότητα, την ανδρεία και το αγωνιστικό του φρόνημα, τα οποία αντλούσε από την πίστη του στον Ιησού Χριστό.

Την περίοδο της βασιλείας του Μάρκου Αυρήλιου (138 - 161 μ.Χ.) ξέσπασε μεγάλος διωγμός κατά των χριστιανών, μεταξύ δε των πρώτων που συνέλαβαν, ήταν και ο Ερμείας, αγνοώντας και τις μεγάλες του υπηρεσίες στην πατρίδα αλλά και τα σεβάσμια γηρατειά του. Οδηγήθηκε μπροστά στο Δούκα Σεβαστιανό, ο οποίος τον διέταξε να θυσιάσει τα είδωλα. Ο Άγιος όμως ακλόνητος και ακατάβλητος, αρνήθηκε να προδώσει τον Κύριό του και να θυσιάσει στα μιαρά ειδωλολατρικά ξόανα. Με τη γλυκύτητα δε πού τον διέκρινε, απάντησε στις προτροπές των τυράννων: «Θα ήταν πολύ ανόητο σεβαστέ άρχοντά μου να αφήσω το φως και να προτιμήσω το σκοτάδι, να εγκαταλείψω την αλήθεια και να ασπασθώ το ψέμα, να παραιτηθώ από τη ζωή και να προτιμήσω το θάνατο. Θα ήταν λοιπόν παράλογο στο τέλος της ζωής μου να χάσω αυτά τα πολύτιμα αγαθά».

Τότε εξοργισμένος ο άρχοντας, διέταξε, αφού τον βασανίσουν σκληρά, να τον ρίξουν στην πυρά. Με την επέμβαση όμως και τη χάρη του Θεού, ο Άγιος εξήλθε σώος και αβλαβής από όλα τα φρικτά βασανιστήρια. Τελικά τον αποκεφάλισαν χαρίζοντας του το στέφανο της δόξας το 160 μ.Χ.

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος

Η 31η Μαΐου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος (World No Tobacco Day), με απόφαση που έλαβε το 1988 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), για να υπενθυμίσει στο παγκόσμιο κοινό τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος.

Το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καπνίσματος 2025 είναι «Λαμπερά Προϊόντα. Σκοτεινές Προθέσεις» και επικεντρώνεται στην άμεση δράση για την απαγόρευση των αρωματισμένων προϊόντων καπνού και νικοτίνης,τα οποία, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, προκαλούν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Άτμισμα-ένας «ύπουλος εχθρός» με γεύση φρούτου

Ένας «ύπουλος εχθρός» με γεύση φρούτου, εξίσου βλαβερός με το κάπνισμα , απειλεί ακόμη και παιδιά Δημοτικού. Πρόκειται για το άτμισμα, όπως επισήμανε ο χειρουργός ουρολόγος-ογκολόγος και πρόεδρος του παραρτήματος Θεσσαλονίκης της Αντικαρκινικής Εταιρείας, Νικόλαος Δημάσης. Στο πλαίσιο ενημερωτικής δράσης που πραγματοποιήθηκε στο υπαίθριο χώρο του ΑΠΘ ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καπνίσματος (31 Μαΐου), ο κ Δημάσης σημείωσε ότι η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών με γεύσεις φρούτων δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι πρόκειται για ακίνδυνη συνήθεια, όμως πίσω τους κρύβεται η νικοτίνη και ίσως η εξάρτηση στο μέλλον .

«Υπενθυμίζουμε σήμερα τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος, που είναι γνωστές., αλλά και του ατμίσματος που είναι μια καινούργια “ μόδα”, η οποία είναι ένας πιο ύπουλος εχθρός , διότι νομίζουμε ότι δεν δημιουργεί προβλήματα αλλά και το άτμισμα είναι μία μορφή καπνίσματος. Τα προϊόντα ατμίσματος που τα “σερβίρουν” με γεύσεις φρούτων έχουν πίσω τους δύο πράγματα. Τα περισσότερα από αυτά έχουν νικοτίνη σε ένα βαθμό. Κυρίως όμως δημιουργούν εξάρτηση, αυτήν την ψυχοσωματική επίδραση η οποία δημιουργεί προβλήματα στους νέους ανθρώπους, για να περάσουν , ίσως αργότερα, σε άλλες εξαρτήσεις. Και η χρήση των προϊόντων ατμίσματος περνάει σε μικρές ηλικίες , σε ηλικίες Δημοτικού. Ενα παιδί θα ντραπεί να αγοράσει τσιγάρα από το περίπτερο, αλλά δεν θα ντραπεί να πάρει μία συσκευή ατμίσματος , να την κρύψει στο χέρι και να την χρησιμοποιήσει αργότερα. Αυτές είναι οι παγίδες τις οποίες πρέπει να επισημάνουμε και οι οποίες πρέπει να καταπολεμηθούν» υπογράμμισε ο κ. Δημάσης μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ