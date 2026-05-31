TractioN: Φάκελος «πατίνια» και ζώνες ασφαλείας - προστασία και σωστή χρήση

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το TractioN εξετάζει ζητήματα οδικής ασφάλειας, εστιάζοντας στα δυστυχήματα με πατίνια και τη χρήση ζωνών ασφαλείας.
  • Αναδεικνύεται η αμέλεια στη χρήση ζωνών ασφαλείας, ειδικά για τη μεταφορά παιδιών.
  • Η εκπομπή προτείνει πρακτικές λύσεις για την προστασία χρηστών πατινιών και πεζών.
  • Στο επεισόδιο περιλαμβάνονται καινοτόμα ηλεκτρικά αυτοκίνητα όπως το CITROEN e-C3 URBAN και το RENAULT TWINGO E-TECH ELECTRIC.
  • Η νέα HONDA HORNET 750 προσφέρει το σύστημα E-CLUTCH για ευκολότερη οδήγηση.

Το TractioN ανοίγει τον φάκελο δύο εξαιρετικά ευαίσθητων ζητημάτων οδικής ασφάλειας, που μας απασχολούν όλους καθημερινά: τα δυστυχήματα με πατίνια και την αμέλεια στη χρήση των ζωνών ασφαλείας. Και, μάλιστα, σε σχέση με την προστασία των παιδιών στην κυκλοφορία, είτε με το ρόλο του χρήστη/χειριστή, είτε του επιβάτη.

Μοιάζει απίστευτο, για τα δεδομένα της σημερινής κοινωνίας της υπερπληροφόρησης, το γεγονός πως υπάρχουν ακόμη ανάμεσά μας άνθρωποι που αμελούν να δέσουν τη ζώνη ασφαλείας, να χρησιμοποιήσουν ειδικό κάθισμα όταν μεταφέρουν παιδιά με το αυτοκίνητό τους, ή ακόμη και να εναποθέτουν την ασφάλεια των μικρότερων στην... αγκαλιά ενός συνεπιβάτη.

Το TractioN αναλύει επίσης το φαινόμενο των μέσων ατομικής μετακίνησης, δηλαδή όλων των ελαφρών οχημάτων που κατατάσσονται γενικώς στην κατηγορία «πατίνια» και τα οποία πολλαπλασιάζονται ραγδαία στους δρόμους των πόλεων -και όχι μόνο.

Τι μπορεί να γίνει ώστε να προστατευτούν οι χρήστες τους, οι πεζοί, αλλά και οι οδηγοί των άλλων οχημάτων γύρω τους;

Με αφορμή κάποια πρόσφατα, τραγικά περιστατικά, ο Κώστας Στεφανής και οι συνεργάτες του εξετάζουν το πρόβλημα και αναζητούν λύσεις. Χωρίς πανικό, χωρίς τρομολαγνεία και μακάβριες εικόνες, αλλά με ψυχραιμία και ρεαλισμό, το TractioN συμβουλεύεται ειδικούς, κυρίως όμως απευθύνεται στην κοινή λογική: προκειμένου να αποφύγουμε δυσάρεστες ή και επώδυνες καταστάσεις, συνήθως δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο από το να φροντίζουμε για το αυτονόητο.

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο του TractioN, την Κυριακή 31 Μαΐου στις 14:10, είναι για καλό!

Στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής:

  • CITROEN e-C3 URBAN: Με το ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό του στιλ, το CITROEN e-C3 URBAN έρχεται στην ελληνική αγορά για να... «ηλεκτρίσει» τις επιθυμίες όσων ξέρουν να εκτιμήσουν στοιχεία όπως το χαμηλό κόστος φόρτισης, κυρίως, όμως, με την τιμή αγοράς του, η οποία καθιστά το ηλεκτρικό C3 φθηνότερο από την υβριδική έκδοσή του!
  • RENAULT TWINGO E-TECH ELECTRIC: Tον εκπληκτικό χώρο του Le défilé Renault, στον αριθμό 53 της θρυλικής λεωφόρου Σανς-Ελιζέ, στην καρδιά του Παρισιού, επισκέπτεται η Ινώ Στεφανή, προκειμένου να συναντήσει από κοντά το ηλεκτροκίνητο RENAULT TWINGO. Ένα από τα πιο χαριτωμένα και αξιαγάπητα μικρά αυτοκίνητα όλων των εποχών, με το μοναδικό του... χαμόγελο, εξηλεκτρίζεται, ενώ καταφέρνει να διατηρήσει την αυθεντική ταυτότητά του!
  • HORNET 750 E-CLUTCH: Κρίση ενθουσιασμού προκαλεί στον... δίτροχο της παρέας του TractioN, Θανάση Χούντρα, η έλευση της καινούργιας HONDA HORNET 750, με την καινοτομία του E-CLUTCH! Συνδυάζει χαμηλό βάρος και ευελιξία, με σύγχρονη τεχνολογία και έναν ακαταμάχητο fun-to-ride χαρακτήρα. Επιπλέον, όμως, στη βασική και επιτυχημένη συνταγή της, στη νέα HONDA HORNET 750 προστίθεται ως προαιρετική η επιλογή του E-CLUTCH. Πρόκειται για ένα έξυπνο σύστημα μετάδοσης, χάρη στο οποίο ο αναβάτης μπορεί να ξεκινά, να σταματά και να αλλάζει σχέσεις χωρίς τη χρήση συμπλέκτη, αλλά και χωρίς την παραμικρή έκπτωση στην αίσθηση του συνηθισμένου συμβατικού κιβωτίου.

TractioN: Ραντεβού κάθε Κυριακή στο Star!

Παρουσίαση: Κώστας Στεφανής – Μάνος Στεφανής

Επιμέλεια – Αρχισυνταξία: Μάνος Στεφανής

Συντακτική Ομάδα: Βασίλης Τσακίρογλου, Θανάσης Χούντρας, Θωμάς

Ευθυμίου, Ινώ Στεφανή

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Κατσαρός – Διονύσης Τσιρώνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Κουκουβάνης - Χάρης Δούκας

Μοντάζ: Διονύσης Τσιρώνης

Μουσική Επιμέλεια: Νίκος Φλίκας

Εταιρία Παραγωγής: Prostef

Δείτε όλα τα επεισόδια του TractioN

 

