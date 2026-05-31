Το TractioN ανοίγει τον φάκελο δύο εξαιρετικά ευαίσθητων ζητημάτων οδικής ασφάλειας, που μας απασχολούν όλους καθημερινά: τα δυστυχήματα με πατίνια και την αμέλεια στη χρήση των ζωνών ασφαλείας. Και, μάλιστα, σε σχέση με την προστασία των παιδιών στην κυκλοφορία, είτε με το ρόλο του χρήστη/χειριστή, είτε του επιβάτη.

Μοιάζει απίστευτο, για τα δεδομένα της σημερινής κοινωνίας της υπερπληροφόρησης, το γεγονός πως υπάρχουν ακόμη ανάμεσά μας άνθρωποι που αμελούν να δέσουν τη ζώνη ασφαλείας, να χρησιμοποιήσουν ειδικό κάθισμα όταν μεταφέρουν παιδιά με το αυτοκίνητό τους, ή ακόμη και να εναποθέτουν την ασφάλεια των μικρότερων στην... αγκαλιά ενός συνεπιβάτη.

Το TractioN αναλύει επίσης το φαινόμενο των μέσων ατομικής μετακίνησης, δηλαδή όλων των ελαφρών οχημάτων που κατατάσσονται γενικώς στην κατηγορία «πατίνια» και τα οποία πολλαπλασιάζονται ραγδαία στους δρόμους των πόλεων -και όχι μόνο.

Τι μπορεί να γίνει ώστε να προστατευτούν οι χρήστες τους, οι πεζοί, αλλά και οι οδηγοί των άλλων οχημάτων γύρω τους;

Με αφορμή κάποια πρόσφατα, τραγικά περιστατικά, ο Κώστας Στεφανής και οι συνεργάτες του εξετάζουν το πρόβλημα και αναζητούν λύσεις. Χωρίς πανικό, χωρίς τρομολαγνεία και μακάβριες εικόνες, αλλά με ψυχραιμία και ρεαλισμό, το TractioN συμβουλεύεται ειδικούς, κυρίως όμως απευθύνεται στην κοινή λογική: προκειμένου να αποφύγουμε δυσάρεστες ή και επώδυνες καταστάσεις, συνήθως δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο από το να φροντίζουμε για το αυτονόητο.

Στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής:

CITROEN e-C3 URBAN: Με το ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό του στιλ, το CITROEN e-C3 URBAN έρχεται στην ελληνική αγορά για να... «ηλεκτρίσει» τις επιθυμίες όσων ξέρουν να εκτιμήσουν στοιχεία όπως το χαμηλό κόστος φόρτισης, κυρίως, όμως, με την τιμή αγοράς του, η οποία καθιστά το ηλεκτρικό C3 φθηνότερο από την υβριδική έκδοσή του!

HORNET 750 E-CLUTCH: Κρίση ενθουσιασμού προκαλεί στον... δίτροχο της παρέας του TractioN, Θανάση Χούντρα, η έλευση της καινούργιας HONDA HORNET 750, με την καινοτομία του E-CLUTCH! Συνδυάζει χαμηλό βάρος και ευελιξία, με σύγχρονη τεχνολογία και έναν ακαταμάχητο fun-to-ride χαρακτήρα. Επιπλέον, όμως, στη βασική και επιτυχημένη συνταγή της, στη νέα HONDA HORNET 750 προστίθεται ως προαιρετική η επιλογή του E-CLUTCH. Πρόκειται για ένα έξυπνο σύστημα μετάδοσης, χάρη στο οποίο ο αναβάτης μπορεί να ξεκινά, να σταματά και να αλλάζει σχέσεις χωρίς τη χρήση συμπλέκτη, αλλά και χωρίς την παραμικρή έκπτωση στην αίσθηση του συνηθισμένου συμβατικού κιβωτίου.

