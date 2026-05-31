TractioN: Η επικινδυνότητα της οδήγησης με βρέφος στο μπροστινό κάθισμα

«Η αγκαλιά της μαμάς δεν μπορεί να προστατεύσει το παιδί σε ατύχημα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.05.26 , 16:38 Kατερίνα Βρανά: «Δύο φορές που πήγα να πεθάνω φοβήθηκα πάρα πολύ»
31.05.26 , 16:28 Συναγερμός στη Μάνδρα: Άνδρας απειλεί να πέσει από ταράτσα, κρατά μαχαίρι
31.05.26 , 16:22 Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 01/06/2026 - 07/06/2026
31.05.26 , 16:00 TractioN: Η επικινδυνότητα της οδήγησης με βρέφος στο μπροστινό κάθισμα
31.05.26 , 16:00 Hair trends: 6 τάσεις που θα κυριαρχήσουν φέτος το καλοκαίρι
31.05.26 , 15:44 Τραγωδία στην Πάτρα: Πατέρας και γιος νεκροί σε τροχαίο με μηχανή
31.05.26 , 15:22 Χρήστος Μουσιάρης: Η ηλικία, η καταγωγή και η συμμετοχή στο Masterchef 10
31.05.26 , 15:20 Βίαια επεισόδια στο Παρίσι - Νεκρός οπαδός της Παρί Σεν Ζερμέν
31.05.26 , 14:54 Τσίπρας: 28 γνωστοί καλλιτέχνες υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ
31.05.26 , 14:49 Αγίου Πνεύματος: Οι κορυφαίοι κοντινοί προορισμοί για μονoήμερη εκδρομή
31.05.26 , 14:08 Φωτιά σε διαμέρισμα στην Πτολεμαΐδα - Χωρίς τις αισθήσεις της ηλικιωμένη
31.05.26 , 14:07 Βίκυ Κάβουρα - Γιώργος Τζαβέλλας: Βάφτισαν τη 2 ετών κόρη τους
31.05.26 , 14:00 Safe under the sun: Οι πιο συχνές απορίες για την αντηλιακή προστασία
31.05.26 , 13:44 Λιποθυμικό επεισόδιο για τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο
31.05.26 , 13:09 Μηχανική βλάβη στο Flying Cat 4 - Ταλαιπωρία για 436 επιβάτες
Αμαλία Κωστοπούλου: Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της- Φωτογραφίες από τον γάμο
«Άγιος Έρωτας» στην Καστοριά: Άφησε το Άγιο Όρος, όταν γνώρισε τη Μαρίνα
Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αυτές είναι οι ημερομηνίες
Τραγωδία στην Πάτρα: Πατέρας και γιος νεκροί σε τροχαίο με μηχανή
Επίδομα άδειας 2026: Πότε καταβάλλεται - Τι αλλάζει φέτος
Σαββατοκύριακο Παρέα: Εκτός εκπομπής ο Πέτρος Κωστόπουλος - Πού βρίσκεται;
Κηδεία Μαστροκώστα: Η άγνωστη ιστορία στο εκκλησάκι πριν την ταφή
Ιωάννα Τούνη: Βόλτα με την παρέα της στα σοκάκια της Μυκόνου
Τσίπρας: 28 γνωστοί καλλιτέχνες υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ
Γιάννης Παπαμιχαήλ: Διαψεύδει με ανάρτηση τα σενάρια για την υγεία του
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το TractioN θίγει το θέμα της ασφαλής μετακίνησης των παιδιών στα αυτοκίνητα. Όπως αναφέρει ο Κώστας Στεφανής, υπάρχουν ακόμη και σήμερα άνθρωποι που αμελούν να δέσουν τη ζώνη ασφαλείας, να χρησιμοποιήσουν ειδικό κάθισμα όταν μεταφέρουν παιδιά με το αυτοκίνητό τους, ή ακόμη και να εναποθέτουν την ασφάλεια των μικρότερων στην... αγκαλιά ενός συνεπιβάτη.

TractioN: Ο Κώστας Στεφανής εξιστορεί τα 31 του χρόνια στο ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ!

Με αφορμή κάποια πρόσφατα, τραγικά περιστατικά, ο Κώστας Στεφανής και οι συνεργάτες του εξετάζουν το πρόβλημα και αναζητούν λύσεις. 

Όπως ανέφερε ο Κώστας Στεφανής: «Αυτό που με απασχολεί και με στενοχωρεί πάρα πολύ, είναι όταν στις ειδήσεις βγαίνει τροχαίο όπου κάποιο παιδί τραυματίζεται ή χάνει τη ζωή του. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι γονείς δεν αγαπούν τα παιδιά τους, με όποιο τρόπο και εάν το δείχνουν, και από την άλλη πλευρά, δεν μπορώ να καταλάβω πώς υπάρχει τόση άγνοια στο να έχουμε ένα παιδί ελεύθερο μέσα στο αυτοκίνητο ή στην αγκαλιά μας».

Και συνέχισε λέγοντας: «Είναι τρομερά επικίνδυνο τα παιδιά να μη βρίσκονται καθισμένα στο ειδικό κάθισμα».

TractioN: Η επικινδυνότητα της οδήγησης με βρέφος στο μπροστινό κάθισμα

Η εκπομπή πραγματοποίησε ένα τεστ που αφορά στην επικινδυνότητα της οδήγησης, κρατώντας ένα μωρό αγκαλιά στο μπροστινό κάθισμα και τα αποτελέσματα ήταν σοκαριστικά. Για το τεστ χρησιμοποιήθηκε μία κούκλα-παιχνίδι βάρους περίπου 400γρ και η ταχύτητα του αυτοκινήτου ήταν περίπου 40 χλμ/ώρα.

TractioN: Η επικινδυνότητα της οδήγησης με βρέφος στο μπροστινό κάθισμα

Στην περίπτωση ενός απότομου φρεναρίσματος, το παιδί φεύγει από την αγκαλιά της «μητέρας», με αποτέλεσμα να χτυπήσει με μεγάλη ορμή στο ταμπλό. «Βλέπετε πόσο επώδυνο και μοιραίο μπορεί να αποδειχθεί ένα βίαιο φρενάρισμα, όταν έχουμε στην αγκαλιά μας το παιδί στο μπροστινό κάθισμα. Διότι το ατύχημα γίνεται ξαφνικά και δεν μπορεί να το αποφύγεις», ανέφερε ο Κώστας Στεφανής.

TractioN: Η επικινδυνότητα της οδήγησης με βρέφος στο μπροστινό κάθισμα

Οπότε είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να κάθονται σε ειδικά καθίσματα μεταφοράς, με σκοπό να προστατεύεται η σωματική τους ακεραιότητα σε περίπτωση πρόσκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος.

Το TractioN συνομίλησε με τον ορθοπεδικό χειρουργό Νίκος Βλάχο  - Ζουνέλη, ο οποίος τόνισε ότι: «Ένας βρεφικός ή παιδικός οργανισμός, δεν αποτελεί έναν μικρόσωμο ενήλικα. Οι αλλαγές στο σώμα προέρχονται σιγά σιγά με τα χρόνια και αυτό έχει πολύ μεγάλη επίπτωση σε ό,τι αφορά στην επίπτωση δυνάμεων σε μία περίπτωση τέτοια, ενός τραγικού σεναρίου, διότι και ο σκελετός είναι ανώριμος και τα σπλαχνικά όργανα δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως, αλλά και το μυικό σύστημα δεν μπορεί να υποστηρίξει και να προστατεύσει ένα βρέφος ή ένα παιδί στην αγκαλιά της μαμάς».

Δείτε όλα τα επεισόδια του TractioN

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
TRACTIOΝ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
 |
ΟΔΗΓΗΣΗ
 |
ΚΑΘΙΣΜΑ
 |
ΜΩΡΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top