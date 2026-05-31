Το TractioN θίγει το θέμα της ασφαλής μετακίνησης των παιδιών στα αυτοκίνητα. Όπως αναφέρει ο Κώστας Στεφανής, υπάρχουν ακόμη και σήμερα άνθρωποι που αμελούν να δέσουν τη ζώνη ασφαλείας, να χρησιμοποιήσουν ειδικό κάθισμα όταν μεταφέρουν παιδιά με το αυτοκίνητό τους, ή ακόμη και να εναποθέτουν την ασφάλεια των μικρότερων στην... αγκαλιά ενός συνεπιβάτη.

Με αφορμή κάποια πρόσφατα, τραγικά περιστατικά, ο Κώστας Στεφανής και οι συνεργάτες του εξετάζουν το πρόβλημα και αναζητούν λύσεις.

Όπως ανέφερε ο Κώστας Στεφανής: «Αυτό που με απασχολεί και με στενοχωρεί πάρα πολύ, είναι όταν στις ειδήσεις βγαίνει τροχαίο όπου κάποιο παιδί τραυματίζεται ή χάνει τη ζωή του. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι γονείς δεν αγαπούν τα παιδιά τους, με όποιο τρόπο και εάν το δείχνουν, και από την άλλη πλευρά, δεν μπορώ να καταλάβω πώς υπάρχει τόση άγνοια στο να έχουμε ένα παιδί ελεύθερο μέσα στο αυτοκίνητο ή στην αγκαλιά μας».

Και συνέχισε λέγοντας: «Είναι τρομερά επικίνδυνο τα παιδιά να μη βρίσκονται καθισμένα στο ειδικό κάθισμα».

Η εκπομπή πραγματοποίησε ένα τεστ που αφορά στην επικινδυνότητα της οδήγησης, κρατώντας ένα μωρό αγκαλιά στο μπροστινό κάθισμα και τα αποτελέσματα ήταν σοκαριστικά. Για το τεστ χρησιμοποιήθηκε μία κούκλα-παιχνίδι βάρους περίπου 400γρ και η ταχύτητα του αυτοκινήτου ήταν περίπου 40 χλμ/ώρα.

Στην περίπτωση ενός απότομου φρεναρίσματος, το παιδί φεύγει από την αγκαλιά της «μητέρας», με αποτέλεσμα να χτυπήσει με μεγάλη ορμή στο ταμπλό. «Βλέπετε πόσο επώδυνο και μοιραίο μπορεί να αποδειχθεί ένα βίαιο φρενάρισμα, όταν έχουμε στην αγκαλιά μας το παιδί στο μπροστινό κάθισμα. Διότι το ατύχημα γίνεται ξαφνικά και δεν μπορεί να το αποφύγεις», ανέφερε ο Κώστας Στεφανής.

Οπότε είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να κάθονται σε ειδικά καθίσματα μεταφοράς, με σκοπό να προστατεύεται η σωματική τους ακεραιότητα σε περίπτωση πρόσκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος.

Το TractioN συνομίλησε με τον ορθοπεδικό χειρουργό Νίκος Βλάχο - Ζουνέλη, ο οποίος τόνισε ότι: «Ένας βρεφικός ή παιδικός οργανισμός, δεν αποτελεί έναν μικρόσωμο ενήλικα. Οι αλλαγές στο σώμα προέρχονται σιγά σιγά με τα χρόνια και αυτό έχει πολύ μεγάλη επίπτωση σε ό,τι αφορά στην επίπτωση δυνάμεων σε μία περίπτωση τέτοια, ενός τραγικού σεναρίου, διότι και ο σκελετός είναι ανώριμος και τα σπλαχνικά όργανα δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως, αλλά και το μυικό σύστημα δεν μπορεί να υποστηρίξει και να προστατεύσει ένα βρέφος ή ένα παιδί στην αγκαλιά της μαμάς».

