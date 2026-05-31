Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής για άνδρα που απειλεί να πέσει από ταράτσα κτιρίου στην περιοχή της Μάνδρας.
To περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη στην οδό Βάγγου Δήμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας κρατάει μαχαίρι, βρίσκεται σε ταράτσα μονοκατοικίας και απειλεί να αυτοτραυματιστεί και να πέσει στο κενό.
Φέρεται να πρόκειται για χρήστη ναρκωτικών.
Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, καθώς και ειδικός διαπραγματευτής.
