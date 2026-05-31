Θανάσης Αυγερινός: Δεν έχει χορηγούς η Μαρία Καρυστιανού

Σε πυρετώδεις προετοιμασίες βρίσκεται το επιτελείο της Μαρίας Καρυστιανού, όπως αποκάλυψε ένας εκ των στενών συνεργατών της, ο γνωστός δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, μιλώντας στη ραδιοφωνική εκπομπή του Σπύρου Λάμπρου και της Άννας Σταματιάδου στον Alpha Radio 98.9.

«Ετοιμάζουμε γραφεία, συγκεντρώσεις και πρόγραμμα»

«Το γραφείο που θα ανοίξουμε στην Αθήνα θέλουμε να διαφέρει από τα συνήθη των πολιτικών κομμάτων.

Στην Κρήτη νομίζω θα είναι η πρώτη μεγάλη συγκέντρωση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί εκεί δημιουργήθηκαν οι πρώτες οργανώσεις του κινήματος» είπε χαρακτηριστικά ο γνωστός δημοσιογράφος, τονίζοντας πως το πρόγραμμα τους ετοιμάζεται από επιτροπές ειδικών, καθηγητών, αγωνιστών και εμπειρογνωμόνων και τμηματικά θα ανεβαίνει στη σελίδα του κινήματος ώστε να τίθενται σε δημόσια διαβούλευση με τα μέλη και τους φίλους του κομματος.

«Επιδιώκουμε την αυτοδυναμία»

Ο Θανάσης Αυγερινός απέκλεισε τις συνεργασίες του κινήματος ακόμη και με το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπουλου, η οποία εκπροσωπεί κάποιους συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, ξεκαθαρίζοντας πως πρόθεση του κόμματος τους είναι η αυτοδυναμία.

«Δεν υπάρχει πρόθεση συνεργασίας με τα υπάρχοντα κόμματα. Με τη Νέα Δημοκρατία ποτέ των ποτών δε θα μπορούσε να υπάρξει κάτι τέτοιο. Δε μας ενώνουν πολλά. Δεν θέλουμε επαγγελματίες πολιτικούς του παρελθόντος. Θέλουμε νέους ανθρώπους που δεν έχουν εμπλακεί με την πολιτική. Η κα Κωνσταντοπούλου βαρύνεται από τη θητεία της στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Η άποψη μας είναι ότι δε θέλουμε να αποτελέσουμε μέρος του σημερινού κομματικού κατεστημένου. Θέλουμε να διαφοροποιηθούμε. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία επιδιώκει την αυτοδυναμία, να δημιουργήσουμε ένα νέο πολιτικό σκηνικό για τη χώρα. Πρέπει να μας αφήσει η παλιά μεταπολίτευση. Πρόθεση μας να ξυπνήσουμε το κοιμώμενο πολιτικό δυναμικό. Απέχοντας δεν πετυχαίνουμε κάτι καλό για την πατρίδα μας», επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Θανάσης Αυγερινός, καταγγέλλοντας πως κάποιοι επιχειρούν να διαστρεβλώσουν τις τοποθετήσεις των στελεχών του κινήματος Ελπιδα για τη Δημοκρατία.

«Ύβρις να λένε ότι η Μαρία Καρυστιανού εκμεταλλεύεται τον θάνατο της κόρης της»

Ο Θανάσης Αυγερινός, σχολιάζοντας τη σφοδρή κριτική που δέχεται η Μαρία Καρυστιανού από κάποιους πως εκμεταλλεύεται τον θάνατο της αδικοχαμένης κόρης της, Μάρθης για να κατέβει στην πολιτική, είπε χαρακτηριστικά «είναι το ύψιστο κατακάθι να κάνει κανείς τέτοιου είδους σκέψεις...

Ανατριχιάζω που βρέθηκαν συμπατριώτες μας που διατύπωσαν αυτήν την ύψιστη ύβρη απέναντι σε γονιούς και ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους.

Η Μαρία Καρυστιανού δε σχεδίαζε να γίνει πολιτικός, υπέστη αυτήν την τεράστια τραγωδία και είναι προφανές ότι η προσωπικότητα της σημαδεύτηκε από αυτήν την τραγωδία και για αυτό εξέλιξε τη σκέψη της και η ίδια.

Η απόφαση της να ασχοληθεί με την πολιτική ήρθε όταν έχασε κάθε ελπίδα να βρει την αλήθεια μέσω της δικαστικής οδού και όταν κατάλαβε ότι το παιχνίδι είναι στημένο».

«Δεν έχει χορηγούς η Μαρία Καρυστιανού»

Σύμφωνα με τον Θανάση Αυγερινό, το κίνημα «Ελπίδα για την Δημοκρατία» δεν έχει χορηγούς.

Μάλιστα όπως αποκάλυψε ο ίδιος στον Alpha Radio, η Μαρία Καρυστιανού ανέλαβε τα έξοδα της εκδήλωσης στο Ολύμπιον για την παρουσίαση του κόμματος, από δικά της χρήματα και από τη συμμετοχή εθελοντών.

«Δεν ελέγχουν Ρώσοι το κόμμα»

«Κάποιοι θεώρησαν ότι η δική μου παρουσία στο κίνημα της Καρυστιανού μπορεί να σημαίνει ρωσικό έλεγχο του κόμματος.

Θα μπορούσα να γελάω γιατί αν αύριο δουν, που θα τους δουν, ομογενείς από τις ΗΠΑ και από τη Γερμανία τι θα λένε;» είπε χαρακτηριστικά ο Θανάσης Αυγερινός σχολιάζοντας όσα λενε κάποιοι πως πίσω από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» υπάρχει γραμμή της Μόσχας.

«Τα Τέμπη μας ένωσαν»

Ο Θανάσης Αυγερινός αποκάλυψε και το παρασκήνιο της απόφασης του να συνεργαστεί με τη Μαρία Καρυστιανού.

«Ο πατέρας μου ήταν σιδηροδρομικός, έχω κάνει αυτή τη διαδρομή άπειρες φορές. Είχα φίλους που ήταν στο τρένο, αισθάνθηκα ότι κάτι δεν πάει καλά με τη χώρα. Ειδικά η υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών που ακόμη μένει ατιμώρητο, αλλά και η στάση της κυβέρνησης και των επίσημών θεσμών του κράτους όπως η Δικαιοσύνη απέναντι στους συγγενείς ήταν αυτό που με παρακίνησε.

Έτυχε να βρεθώ και στα μεγάλα συλλαλητήρια και αισθάνθηκα ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση» είπε χαρακτηριστικά ο στενός συνεργάτης της κας Καρυστιανού, τονίζοντας πως «δεν έχουν ακόμη παραπεμφθεί για την υπόθεση όσοι θα έπρεπε να έχουν παραπεμφθεί και πολιτικοί προφανώς. Ούτε και έγινε σωστά η ανάκριση, ούτε το κατηγορητήριο είναι πλήρες».

«Στο εδώλιο πολιτικοί που έχουν εγκληματήσει»

«Αν υπάρχουν πολιτικοί που έχουν εγκληματήσει θα πρέπει να βρεθούν στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Η άρση της ασυλίας των πολιτικών, το ατιμώρητο, η έλλειψη λογοδοσίας είναι κεντρικός στόχος του κινήματος μας», τόνισε στο τέλος της συνέντευξης ο Θανάσης Αυγερινός.

Ακούστε ΕΔΩ όλο το ηχητικό της συνέντευξης

