Επίθεση Καρυστιανού στον Τσίπρα: «Νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο»

Κριτική για τρίτο μνημόνιο, δημοψήφισμα, ασυλία πολιτικών και funds

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.05.26 , 17:22 Επίθεση Καρυστιανού στον Τσίπρα: «Νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο»
28.05.26 , 17:14 Στιγμές τρόμου στη Φωκίδα: Γυναίκα πάλεψε με λύκο για να σωθεί
28.05.26 , 17:04 MasterChef: Θα καταφέρει η κόκκινη μπριγάδα τρίτη συνεχόμενη νίκη;
28.05.26 , 17:00 CHANGAN DEEPAL S05 Plug-in Hybrid: Οι τιμές του νέου μοντέλου
28.05.26 , 17:00 Tο καλύτερο σνακ για movie night έχει ένα υλικό!
28.05.26 , 16:01 Λένα Φλυτζάνη: Αναλαμβάνει και επίσημα το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΙ
28.05.26 , 16:00 Ο Γιώργος Σαμπάνης στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ! Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026
28.05.26 , 15:48 Μιχάλης Οικονόμου: «Αυτή είναι η οικογένειά μας και δεν την αρνούμαστε»
28.05.26 , 15:42 Θρήνος στη Λάρισα για τον 15χρονο Στέλιο που σκοτώθηκε σε τροχαίο με μηχανή
28.05.26 , 15:22 Η Νόσος Μπάτεν Και Το Θαύμα Του Θοδωρή Ως Παράδειγμα Για Όλους
28.05.26 , 15:21 Κέιτ Χάντσον: Με casual λουκ στο Λος Άντζελες με τον αρραβωνιαστικό της
28.05.26 , 15:09 Κρήτη: Αποσωληνώθηκε Το 3χρονο Παιδί - Σταθεροποιήθηκε Η Κατάστασή Του
28.05.26 , 15:00 H νέα μορφή εκφοβισμού που ανησυχεί περισσότερο γονείς και ειδικούς
28.05.26 , 14:58 Γιατρός Φακελάκι: «Προκύπτουν Στοιχεία Πειθαρχικής Δίωξης»
28.05.26 , 14:38 Κρήτη: Εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του Νικήτα
Γωγώ Μαστροκώστα: To τραγούδι που έγραψε για τον Τραϊανό και τον γάμο τους
«Ο Τραϊανός Δέλλας είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει»
Πέτρος Ελευθεριάδης: Η συμμετοχή σε παγκόσμιο διαγωνισμό & το Masterchef 10
Συνατσάκη: Απαντά γιατί η 3,5 ετών Ολίβια δεν έχει ακόμη μακριά μαλλιά
Μαίρη Συνατσάκη: Γιατί δεν πήγε στον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου;
Βερόνικα Αργέντζη: Ο θάνατος του συζύγου της και τα 26 χρόνια γάμου
Mιχάλης Κεχαγιόγλου: Η συνεργασία με τον Gordon Ramsay και το MasterChef 10
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Τόμας Γουόκαπ - Εστρέλλα Νούρι: Βόλτα στην Αθήνα μετά τον θρίαμβο
«Καλέ μου άγγελε, πού πας…», τραγουδά η Κελεκίδου για τη Μαστροκώστα
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Καρυστιανού επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για προκλητική ειρωνεία και γενικολογία.
  • Η κα Καρυστιανού επικρίνει τον Τσίπρα για το τρίτο μνημόνιο, το δημοψήφισμα και την ασυλία των πολιτικών.
  • Η 'Ελπίδα για τη Δημοκρατία' διεκδικεί υψηλή θέση στις δημοσκοπήσεις και ανταγωνίζεται τον Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ.
  • Η Καρυστιανού δηλώνει ότι ο Τσίπρας νομίζει ότι οι πολίτες έχουν μνήμη χρυσόψαρου.
  • Η δήλωση της Καρυστιανού περιλαμβάνει σκληρή γλώσσα και έντονη κριτική.

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα από τη Μαρία Καρυστιανού η οποία κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό για προκλητική ειρωνεία και γενικολογία. 

Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο Για Την Ιδρυτική Διακύρηξη Του Κόμματός Της

Όπως ανέφερε η Άννα Σταματιάδου στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star, η κα Καρυστιανού χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα στην επίθεσή της, καθώς η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» διεκδικεί υψηλή θέση στις δημοσκοπήσεις και φυσικά στις επόμενες εκλογές. Μάλιστα εμφανίζεται ήδη να ανταγωνίζεται και τον Αλέξη Τσίπρα με την ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ. 

Δημοσκόπηση - «βόμβα»: Δεύτερο το κόμμα Τσίπρα με το «καλημέρα»!

Πιο συγκεκριμένα η κα Καρυστιανού κατηγορεί τον Αλεξη Τσίπρα για το τρίτο μνημόνιο, για το δημοψήφισμα, τα funds αλλά και για το γεγονός πως δεν έκανε τίποτα για να σταματήσει η ασυλία των πολιτικών. «Προκαλεί ο πρώην πρωθυπουργός επαναλαμβάνει ξανά και ξανά η κα Καρυστιανού.  

Καρυστιανού: «Ο Αλέξης Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο κάνει όμως μεγάλο λάθος»  

Η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε χαρακτηριστικά στη δήλωσή της: 

Εκπρόσωπος κόμματος Τσίπρα στο Star: Γιατί ονομάσθηκε ΕΛΑΣ

«Προκλητική ειρωνεία, γενικολογία και καμία ουσία στις ανακοινώσεις του κ. Τσίπρα.  Ο κ. Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Κάνει όμως μεγάλο λαθος». 


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ
 |
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Εκλογες
Υγεια
Back to Top