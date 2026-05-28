Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα από τη Μαρία Καρυστιανού η οποία κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό για προκλητική ειρωνεία και γενικολογία.
Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο Για Την Ιδρυτική Διακύρηξη Του Κόμματός Της
Όπως ανέφερε η Άννα Σταματιάδου στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star, η κα Καρυστιανού χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα στην επίθεσή της, καθώς η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» διεκδικεί υψηλή θέση στις δημοσκοπήσεις και φυσικά στις επόμενες εκλογές. Μάλιστα εμφανίζεται ήδη να ανταγωνίζεται και τον Αλέξη Τσίπρα με την ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ.
Δημοσκόπηση - «βόμβα»: Δεύτερο το κόμμα Τσίπρα με το «καλημέρα»!
Πιο συγκεκριμένα η κα Καρυστιανού κατηγορεί τον Αλεξη Τσίπρα για το τρίτο μνημόνιο, για το δημοψήφισμα, τα funds αλλά και για το γεγονός πως δεν έκανε τίποτα για να σταματήσει η ασυλία των πολιτικών. «Προκαλεί ο πρώην πρωθυπουργός επαναλαμβάνει ξανά και ξανά η κα Καρυστιανού.
Καρυστιανού: «Ο Αλέξης Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο κάνει όμως μεγάλο λάθος»
Η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε χαρακτηριστικά στη δήλωσή της:
«Προκλητική ειρωνεία, γενικολογία και καμία ουσία στις ανακοινώσεις του κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Κάνει όμως μεγάλο λαθος».
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.