Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα από τη Μαρία Καρυστιανού η οποία κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό για προκλητική ειρωνεία και γενικολογία.

Όπως ανέφερε η Άννα Σταματιάδου στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star, η κα Καρυστιανού χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα στην επίθεσή της, καθώς η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» διεκδικεί υψηλή θέση στις δημοσκοπήσεις και φυσικά στις επόμενες εκλογές. Μάλιστα εμφανίζεται ήδη να ανταγωνίζεται και τον Αλέξη Τσίπρα με την ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ.

Πιο συγκεκριμένα η κα Καρυστιανού κατηγορεί τον Αλεξη Τσίπρα για το τρίτο μνημόνιο, για το δημοψήφισμα, τα funds αλλά και για το γεγονός πως δεν έκανε τίποτα για να σταματήσει η ασυλία των πολιτικών. «Προκαλεί ο πρώην πρωθυπουργός επαναλαμβάνει ξανά και ξανά η κα Καρυστιανού.

Καρυστιανού: «Ο Αλέξης Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο κάνει όμως μεγάλο λάθος»

Η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε χαρακτηριστικά στη δήλωσή της:

«Προκλητική ειρωνεία, γενικολογία και καμία ουσία στις ανακοινώσεις του κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Κάνει όμως μεγάλο λαθος».



