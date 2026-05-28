Στιγμές τρόμου στη Φωκίδα: Γυναίκα πάλεψε με λύκο για να σωθεί

Βρέθηκε αντιμέτωπη με το άγριο ζώο την ώρα που ήταν με το κοπάδι της

Στιγμές τρόμου βίωσε μία κτηνοτρόφος, όταν δέχθηκε επίθεση από λύκο την ώρα που ήταν με το κοπάδι της σε ορεινή περιοχή της Μαγούλας Δωρίδας στη Φωκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άγριο ζώο εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά της και κινήθηκε επιθετικά προς τα ζώα και προς το μέρος της, προκαλώντας πανικό.

Η γυναίκα, παρά τον φόβο και την ένταση της στιγμής, προσπάθησε να αμυνθεί με ό,τι είχε στη διάθεσή της. Φώναζε και χτυπούσε τον λύκο προκειμένου να τον απομακρύνει και να προστατευτεί. Σύμφωνα με το nafpaktianews, η μάχη με το άγριο ζώο διήρκεσε περίπου δέκα λεπτά, μέχρι τελικά να καταφέρει να το απωθήσει. 

Αμέσως μετά το περιστατικό ενημερώθηκε το Δασονομείο Ευπαλίου, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τις συνθήκες της επίθεσης αλλά και την παρουσία λύκων στην ευρύτερη περιοχή.

Το συμβάν έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους της Δωρίδας.

