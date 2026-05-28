CHANGAN DEEPAL S05 Plug-in Hybrid: Οι τιμές του νέου μοντέλου

Η CHANGAN επεκτείνει τη νέα εξηλεκτρισμένη γκάμα της στην ελληνική αγορά με το νέο DEEPAL S05 Plug-in Hybrid, ένα προηγμένο C-SUV που συνδυάζει ηλεκτρική οδήγηση, μεγάλη αυτονομία και intelligent hybrid τεχνολογία νέας γενιάς.Με δυνατότητα καθημερινής αμιγώς ηλεκτρικής μετακίνησης μέχρι 100χλμ και συνολική αυτονομία έως 1.060 km WLTP και τέσσερα διαφορετικά Intelligent Drive Modes, το νέο S05 Plug-in Hybrid δημιουργήθηκε για να προσφέρει απόλυτη ευελιξία τόσο στην πόλη όσο και στα μεγάλα ταξίδια.Παράλληλα, χάρη στις χαμηλές εκπομπές CO₂ (47γρ/χλμ) και την υψηλή ηλεκτρική αυτονομία, το νέο μοντέλο προσφέρει σημαντικά φορολογικά οφέλη και μηδενικό φόρο εταιρικής χρήσης, αποτελώντας μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική επιλογή και για εταιρικούς χρήστες.

Νέας γενιάς Plug-in Hybrid σύστημα

Στην καρδιά του νέου DEEPAL S05 Plug-in Hybrid βρίσκεται το προηγμένο σύστημα BlueCore Hybrid E-Drive της CHANGAN, ένα νέας γενιάς ultra-hybrid σύνολο που σχεδιάστηκε για υψηλή αποδοτικότητα, άμεση απόκριση και κορυφαία οδηγική άνεση.Η προηγμένη P13 hybrid αρχιτεκτονική συνδυάζει ηλεκτροκινητήρα υψηλής απόδοσης, κινητήρα βενζίνης νέας γενιάς και εξελιγμένο intelligent energy management system που προσαρμόζει δυναμικά τη λειτουργία του οχήματος ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, το φορτίο και το οδηγικό στιλ.

Το σύστημα πλαισιώνεται από προηγμένη μονάδα ελέγχου 4-σε-1 και εξελιγμένη διαχείριση θερμότητας, συμβάλλοντας στη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, στη χαμηλή κατανάλωση και στην ομαλή μετάβαση μεταξύ ηλεκτρικής και hybrid λειτουργίας.Με τέσσερα διαφορετικά Intelligent Drive Modes — EV, PHEV, REEV και ICE — το νέο S05 προσαρμόζεται ιδανικά τόσο στις καθημερινές αστικές μετακινήσεις όσο και στις μεγάλες αποστάσεις, προσφέροντας κάθε στιγμή την ιδανική ισορροπία μεταξύ απόδοσης, οικονομίας και αυτονομίας.

Έως 100km Ηλεκτρικής Αυτονομίας WLTP

Στο EV Mode, το νέο DEEPAL S05 Plug-in Hybrid κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, προσφέροντας αθόρυβη λειτουργία, άμεση επιτάχυνση και μηδενικές εκπομπές ρύπων κατά την οδήγηση.Με ηλεκτρική αυτονομία έως 100 km WLTP, καλύπτει εύκολα το μεγαλύτερο μέρος των καθημερινών μετακινήσεων χωρίς χρήση καυσίμου, μειώνοντας σημαντικά το συνολικό κόστος χρήσης και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.Παράλληλα, η μπαταρία των 18,4 kWh υποστηρίζει φόρτιση AC έως 11 kW και DC fast charging έως 55 kW, επιτρέποντας φόρτιση από 30% έως 80% σε μόλις 15 λεπτά.

Συνολική Αυτονομία έως 1.060 km WLTP

Χάρη στον συνδυασμό θερμικού κινητήρα και ηλεκτροκίνησης, το νέο DEEPAL S05 Plug-in Hybrid προσφέρει συνολική αυτονομία έως 1.060 km WLTP, επιτρέποντας μεγάλα ταξίδια με άνεση και χωρίς περιορισμούς.Το intelligent hybrid system διαχειρίζεται συνεχώς την ενέργεια ανάλογα με τις οδηγικές απαιτήσεις, προσφέροντας υψηλή αποδοτικότητα τόσο στην πόλη όσο και σε συνθήκες ταξιδιού ή αυτοκινητοδρόμου, διατηρώντας παράλληλα την αίσθηση ηλεκτρικής οδήγησης. Χάρη στις χαμηλές εκπομπές CO₂ και την υψηλή ηλεκτρική αυτονομία, το νέο DEEPAL S05 Plug-in Hybrid προσφέρει σημαντικά φορολογικά οφέλη και μειωμένο κόστος χρήσης, αποτελώντας μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική επιλογή και για εταιρικούς χρήστες.

Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά • 100km ηλεκτρικής αυτονομίας WLTP • Συνολική αυτονομία 1.060km WLTP • Συνδυαστική ισχύς 190 kW / 258 PS • Συνδυαστική ροπή 300 Nm • Μέση συνδυαστική κατανάλωση 2.0lt/100km • Επιτάχυνση (0~100km/h) 7.9 s • Εκπομπές Ρύπων CO2 - Euro 6Eb47.. 4 Intelligent Drive Modes: EV / PHEV / REEV / ICE. Κίνηση στους εμπρός τροχούς (FWD)

Το νέο DEEPAL S05 Plug-in Hybrid θα είναι διαθέσιμο στις εκδόσεις MAX και ULTRA, προσφέροντας προηγμένη τεχνολογία, premium άνεση και υψηλό επίπεδο εξοπλισμού. Επιπρόσθετα στην έκδοση ULTRA προσφέρεται η επιλογή ULTRA Panoramic, όπου δίνεται η δυνατότητα στον πελάτη να αποκτήσει την Πανοραμική γυάλινη οροφή με ηλεκτρικό σκίαστρο.

Το νέο DEEPAL S05 Plug-in Hybrid είναι διαθέσιμο στις εκδόσεις MAX και ULTRA, με τιμή εκκίνησης από 31.990€, συμπεριλαμβανομένου του PHEV Bonus από την Changan Hellas

7 Χρόνια Εργοστασιακή Εγγύηση

Η CHANGAN συνοδεύει το νέο DEEPAL S05 Plug-in Hybrid με εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 160.000 km, καθώς και εγγύηση μπαταρίας υψηλής τάσης 8 ετών ή 200.000 km, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το αίσθημα ασφάλειας και αξιοπιστίας για τον ιδιοκτήτη.

