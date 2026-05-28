Βαρύ πένθος στο Συκούριο της Λάρισας μετά τον τραγικό θάνατο του 15χρονου Στέλιου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα με μηχανή το μεσημέρι της Τρίτης 26/5. Ο ανήλικος επέβαινε ως συνοδηγός στη μηχανή που οδηγούσε ο σύντροφος της αδελφής του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το όχημα γλίστρησε, με αποτέλεσμα ο 15χρονος να εκτοξευθεί και να χτυπήσει το κεφάλι του στο κράσπεδο.

Το χτύπημα αποδείχθηκε μοιραίο, καθώς ο Στέλιος υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ο θάνατός του ήταν ακαριαίος. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο άτυχος έφηβος δεν φορούσε κράνος.

Η αδελφή του, συντετριμμένη, μίλησε στις «Αλήθειες με τη Ζήνα» για τις τελευταίες στιγμές πριν από το δυστύχημα και αδυνατεί ακόμη να πιστέψει πως έχασε τον μικρό της αδελφό. «Ξεκίνησαν να πάνε βόλτα και έρχονται και μου λένε “φεύγουμε, πάμε μια βόλτα μέχρι να είσαι έτοιμη”. Και μετά έγινε αυτό», ανέφερε με λυγμούς. Περιγράφοντας πώς πληροφορήθηκαν για το τραγικό συμβάν, είπε: «Στην αρχή μάς είχαν πει ότι χτύπησε, έβγαζε εμετούς και τα λοιπά. Όταν πήγαμε στο νοσοκομείο, μας είπαν ότι ήταν ακαριαίος».

Για τον 21χρονο οδηγό της μηχανής, η αδελφή του 15χρονου ανέφερε πως οι δυο τους είχαν πολύ στενή σχέση. «Είναι το δικό μου αγόρι και σαν αδερφό του τον είχε, όλη την ώρα μαζί ήταν», δήλωσε, σημειώνοντας ότι και ο οδηγός τραυματίστηκε αλλά ελαφρά.

Συγκλονισμένος εμφανίστηκε και ο παππούς του Στέλιου, ο οποίος μίλησε για το πόσο αγαπητός ήταν ο εγγονός του στο χωριό. «Πήγαν με μια μηχανή επάνω εκεί στο Συκούριο. Ήταν πίσω το παιδί και πετάχτηκε πάνω στο κράσπεδο και σκοτώθηκε», ανέφερε.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η ατμόσφαιρα στην κηδεία του 15χρονου, όπου εκατοντάδες φίλοι και συγχωριανοί τον αποχαιρέτησαν. «Χθες στην κηδεία του ήταν διακόσια μηχανάκια γύρω γύρω», είπε ο παππούς του.

Τέλος, ο θείος του παιδιού στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο Στέλιος δεν φορούσε προστατευτικό κράνος. «Άμα είχε κράνος, εγώ πιστεύω θα σωζόταν το παιδάκι, γιατί δεν έχει χτυπήσει πουθενά αλλού, μόνο στο κεφαλάκι του», δήλωσε.

