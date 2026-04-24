Οικογενειακή τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρές μάνα και κόρη

Μια οικογενειακή τραγωδία έλαβε χώρα στη Λάρισα. Μάνα και κόρη εντοπίστηκαν νεκρές στο διαμέρισμά τους στο κέντρο της πόλης, το απόγευμα της Πέμπτης 23 Απριλίου 2026.
Οι σοροί τους εντοπίστηκαν σε προχωρημένη σήψη, συνεπώς ο θάνατός τους επήλθε πριν από ημέρες, σύμφωνα με το larissanet.gr.
Πρόκειται για μία 90χρονη και την 66χρονη κόρη της. Η ΕΛ.ΑΣ μπήκε στο σπίτι μετά από ειδοποίηση συγγενών. Από την πρώτη εικόνα δε βρέθηκαν ίχνη εγκληματικής ενέργειας.
Η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στις σορούς αναμένεται να ρίξει φως στην αιτία του θανάτου των δύο γυναικών. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Α.Τ. Λάρισας.