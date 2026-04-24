Οικογενειακή τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρές μάνα και κόρη

Οι σοροί εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα σε προχωρημένη σήψη

24.04.26 , 11:39 Οικογενειακή τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρές μάνα και κόρη
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Οικογενειακή τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρές μάνα και κόρη
  • Μάνα και κόρη βρέθηκαν νεκρές στη Λάρισα, το απόγευμα της 23ης Απριλίου 2026.
  • Οι σοροί τους ήταν σε προχωρημένη σήψη, υποδεικνύοντας ότι ο θάνατός τους συνέβη πριν από ημέρες.
  • Η 90χρονη μητέρα και η 66χρονη κόρη εντοπίστηκαν στο διαμέρισμά τους στο κέντρο της πόλης.
  • Δεν βρέθηκαν ίχνη εγκληματικής ενέργειας, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της ΕΛ.ΑΣ.
  • Διενεργείται νεκροψία-νεκροτομή για να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου, με την προανάκριση να έχει αναλάβει το Α.Τ. Λάρισας.

Μια οικογενειακή τραγωδία έλαβε χώρα στη Λάρισα. Μάνα και κόρη εντοπίστηκαν νεκρές στο διαμέρισμά τους στο κέντρο της πόλης, το απόγευμα της Πέμπτης 23 Απριλίου 2026.  

Οι σοροί τους εντοπίστηκαν σε προχωρημένη σήψη, συνεπώς ο θάνατός τους επήλθε πριν από ημέρες, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Πρόκειται για μία 90χρονη και την 66χρονη κόρη της. Η ΕΛ.ΑΣ μπήκε στο σπίτι μετά από ειδοποίηση συγγενών. Από την πρώτη εικόνα δε βρέθηκαν ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στις σορούς αναμένεται να ρίξει φως στην αιτία του θανάτου των δύο γυναικών. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Α.Τ. Λάρισας.
 

