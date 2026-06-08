Ο Κώστας Τουρνάς βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 8 Ιουνίου στο Στούντιο 4 και μίλησε για τη γνωριμία του με τη σύζυγό του, για την πρόωρη ωριμότητα που λέει πως απέκτησε από μικρή ηλικία και για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την αγάπη και τη συντροφικότητα.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στα νεανικά του χρόνια κι εξήγησε ότι οι εμπειρίες που είχε ζήσει μέχρι τα 23 του χρόνια τον ανάγκασαν να ωριμάσει νωρίς. Όπως είπε, τα γεγονότα εκείνης της περιόδου τον έκαναν να σκέφτεται περισσότερο, να σταθμίζει καταστάσεις και να βλέπει διαφορετικά όσα συνέβαιναν γύρω του.

«Νομίζω ότι αν κανείς έδινε ένα στοιχείο πρόωρης ωριμότητας, θα ήταν κυρίως από τα πράγματα που είχαν μεσολαβήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τα οποία σε ωριμάζουν, θες δε θες. Εκτιμάς καταστάσεις, σκέφτεσαι, σταθμίζεις. Αλλά δεν θεωρώ ότι ήμουν ώριμος. Θεωρώ ότι υπήρξα αρκετά “αθώος” έως “αφελής”, ακόμη και στα δύσκολα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η γνωριμία με τη σύζυγό του

Στη συνέχεια, ο Κώστας Τουρνάς μίλησε για τη σχέση του με τη σύζυγό του και αποκάλυψε πως δεν άργησε να εκφράσει τα συναισθήματά του. Όπως είπε, μέσα σε περίπου 20 ημέρες της είπε ότι την αγαπά.

«Περίπου στις 20 μέρες της είπα σ’ αγαπάω. Εγώ δεν λέω εύκολα αυτές τις λέξεις, δεν μου βγαίνει. Ακόμη και σήμερα. Δεν το λες εύκολα σε ένα άλλο πλάσμα. Πρώτα απ’ όλα εσύ έχεις μια δέσμευση απέναντι σε αυτό που λες», σημείωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν θεωρεί πως τέτοια συναισθήματα μπορούν να εξηγηθούν πλήρως με λογική. Επίσης, τοποθετήθηκε για τη μακρόχρονη συμβίωση και τα στοιχεία που, κατά την άποψή του, δεν χωρούν σε μια ουσιαστική σχέση.

«Δεν συντρέχει άλλος λόγος. Αλλά και πάλι είναι πράγματα τα οποία δεν μπορείς ακριβώς να τα σταθμίσεις, να τα εκλογικεύσεις, να τα καθαρίσεις σαν σκέψη. Είναι αυτά που είναι εκεί και γίνονται. Λέει κάποιος, η συμβίωση τόσα χρόνια που είστε μαζί είχε υποχωρήσεις; Είχε συμβιβασμούς; Κανέναν! Μα κανέναν! Αν έχει συμβιβασμούς δεν είναι σχέση. Αν έχει υποχωρήσεις είναι καταπίεση. Αν έχει ρήξεις οι οποίες εξομαλύνονται τεχνητά και με άλλα μέσα, πάλι δεν μπορείς να συμβιώσεις», υπογράμμισε.

Η άποψή του για τον γάμο

Όταν οι παρουσιαστές παρατήρησαν ότι μια τέτοια συνθήκη είναι ιδιαίτερα δύσκολο να υπάρξει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, ο Κώστας Τουρνάς απάντησε πως πρόκειται για κάτι σπάνιο. «Είναι σπάνιο», ανέφερε.

Κλείνοντας, απέφυγε να δώσει μια γενική συνταγή για τον γάμο και εξήγησε πως δεν πιστεύει στη λογική της συμβουλής όταν το ζητούμενο είναι απλώς η διατήρηση ενός γάμου.

«Δε νομίζω ότι υπάρχει συμβουλή γάμου. Η συμβουλή γάμου έχει και μια σκοπιμότητα, δηλαδή να μείνει ο γάμος. Γιατί να διατηρηθεί; Άμα δεν είναι, να μη διατηρηθεί», κατέληξε.

Η σχέση της Μαρίας Λιαροπούλου και του Κώστα Τουρνά αποτελεί ένα από τα πιο σπάνια και αξιοσημείωτα παραδείγματα στο χώρο της σόουμπιζ. Οι δυο τους μετρούν περισσότερα από πενήντα χρόνια κοινής πορείας, έχοντας καταφέρει να κρατήσουν τη σχέση τους ανέγγιχτη από τη φθορά του χρόνου και τα φώτα της δημοσιότητας, που συχνά εισβάλλουν στην προσωπική ζωή των καλλιτεχνών.

Γνωρίστηκαν σε πολύ νεαρή ηλικία, πριν ακόμα ο Κώστας Τουρνάς καθιερωθεί ως ένας από τους πιο επιδραστικούς και πρωτοπόρους δημιουργούς της ελληνικής ποπ και ροκ σκηνής, αρχικά με το συγκρότημα Poll και έπειτα με την προσωπική του πορεία. Παντρεύτηκαν τη δεκαετία του 1970 και έκτοτε πορεύονται μαζί, με τη Μαρία Λιαροπούλου να αποτελεί το σταθερό σημείο αναφοράς και το στήριγμά του. Πέρα από σύντροφος στη ζωή, υπήρξε ουσιαστικός αρωγός και στις επαγγελματικές του δραστηριότητες, διαχειριζόμενη συχνά πρακτικά ζητήματα της καριέρας του και προσφέροντάς του την ηρεμία που απαιτεί η καλλιτεχνική δημιουργία.

Στις λιγοστές φορές που ο Κώστας Τουρνάς έχει αναφερθεί στη σύζυγό του, την περιγράφει ως το «λιμάνι» του και τον άνθρωπο με τον οποίο μεγάλωσαν μαζί, διαμορφώνοντας κοινή συνείδηση και αξίες. Η φιλοσοφία πίσω από τη μακροβιότητα του γάμου τους βασίζεται στην αμοιβαία κατανόηση, τον σεβασμό της προσωπικής ελευθερίας και την απόφαση να προστατεύσουν την καθημερινότητά τους από την άσκοπη έκθεση στα μέσα ενημέρωσης. Για τον λόγο αυτό, οι δημόσιες εμφανίσεις τους είναι πάντα πολύ επιλεκτικές και γίνονται σχεδόν αποκλειστικά σε χώρους πολιτισμού, όπως θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες φίλων, διατηρώντας ένα χαμηλό και αξιοπρεπές προφίλ.