Χρηματικά ποσά από συνεργούς του φέρεται να είχε πάρει ο Παλαιστίνιος, τα οποία θα χρησιμοποιούσε για τις ανάγκες του εγχειρήματος που ετοίμαζε. Την ίδια ώρα, οι αρχές αναζητούν τους ανθρώπους με τους οποίους είχε επαφές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παναγιώτης Μπούσιου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέχρι αυτή την ώρα οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής, ένα ποσό περίπου 2.000 ευρώ έχει σταλεί στον 37χρονο από έναν συμπατριώτη του, ο οποίος συνελήφθη πριν από λίγο καιρό στην Κύπρο και κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς.

Παράλληλα, φέρεται να έχει πει ότι απειλούσαν την οικογένειά του και για να κάμψουν την αντίσταση του, του έδωσαν άλλες 10.000 ευρώ.

Για τις ελληνικές αρχές είναι πολύ σημαντικό να βρουν τις επαφές του, καθώς ήταν ένα πρόσωπο που μέχρι τη σύλληψή του ήταν κάτω από τα «ραντάρ» τους και δεν μπορούν να γνωρίζουν με ποιον είχε σχέσεις. Αυτός είναι ο λόγος που είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι, καθώς δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να προετοίμαζε κάποιο χτύπημα σε ελληνικό έδαφος.

Ο 37χρονος Παλαιστίνιος οδηγήθηκε τη Δευτέρα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων υπό τη συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΕΚΑΜ.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα: συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, καθώς και υποστήριξη τρομοκρατικών σκοπών.

Η έρευνα της Δικαιοσύνης θα εστιάσει στα ταξίδια, αλλά και στην εκπαίδευση που φέρεται να έλαβε στο εξωτερικό. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στα δικαστήρια της μιλούσε μόνο με τη μεταφράστριά του.

Η απολογία του αναμένεται την Πέμπτη.

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