Συνελήφθη στην Κρήτη Παλαιστίνιος, ο οποίος ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς. Ο φερόμενος τρομοκράτης σχεδίαζε επίθεση με εκρηκτικά σε ισραηλινό στόχο. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθεί.

Το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον ισραηλινών υπηρεσιών, όπως ανέφερε ο διευθυντής σύνταξης του Star, Ηλίας Παπανικολάου, μεταδίδοντας αποκλειστικές πληροφορίες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου.

Όπως τόνισε ο Ηλίας Παπανικολάου, η υπόθεση του μαχητή της Χαμάς έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των ισραηλινών υπηρεσιών.

«Να εξηγήσω ότι η Χαμάς, όπως και η Χεζμπολάχ, δεν έχουν "μοναχικούς λύκους", οι μαχητές τους δε λειτουργούν αυτόνομα. Είναι δομημένες οργανώσεις με σαφή χρηματοδότηση και εξοπλισμό, και με οδηγίες από συγκεκριμένα κέντρα» ανέφερε αρχικά ο διευθυντής σύνταξης του Star.

Άρα, το στοίχημα για τους Ισραηλινούς είναι να ακολουθήσουν την αντίστροφή πορεία των χρημάτων και να φτάσουν στον «εγκέφαλο». «Την τελευταία φορά που έκαναν κάτι τέτοιο πριν από έξι μήνες - σε μαζικές συλλήψεις που έγιναν τόσο στην Αυστρία όσο και στη Γερμανία - κατέληξαν σε δύο χώρες: Η μία χώρα ήταν το Κατάρ και η άλλη, η Τουρκία. Δε θέλω να σκεφτώ την πιθανότητα η Μοσάντ να ακολουθήσει τα ηλεκτρονικά ίχνη του Παλαιστίνιου και να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο εγκέφαλος όλης αυτής της επιχείρησης ήταν στην Τουρκία», συνέχισε στην αναλυσή του.

Κάτι τέτοιο, εκτίμησε πως θα οδηγούσε σε απρόβλεπτες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή, δεδομένων των τεταμένων σχέσεων Ισραήλ-Τουρκίας.

Ο Ηλίας Παπανικολάτου επισήμανε επίσης πως θεωρείται βέβαιο ότι κάποιοι καθοδηγούσαν τον 37χρονο Παλαιστίνιο. «Αποκλείεται να λειτουργούσε μόνος του. Παρήγγειλε εκρηκτικά από το Ιντερνετ. Κάποιος του έδωσε χρήματα. Κάποιος τον έμαθε πώς να φτιάξει βόμβα, έχει εκπαιδευτεί στη Μαλαισία», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Χρειάζεται κάποιος σε κοντινή απόσταση για να καθοδηγεί τον Παλαιστίνιο», κατέληξε στην ανάλυσή του.