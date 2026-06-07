Κρήτη: Συνελήφθη 37χρονος Παλαιστίνος ως μέλος της Χαμάς

Φέρεται να σχεδίαζε επίθεση με εκρηκτικά σε κρουαζιερόπλοιο

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Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi Τατιάνα Μπόλαρη
Σύλληψη 37χρονο Παλαιστίνιου στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς- Οι επιθέσεις που σχεδίαζε/ βίντεο ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη 37χρονος Παλαιστίνιος στην Κρήτη ως μέλος της Χαμάς, σε επιχείρηση της ΕΥΠ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας.
  • Κατηγορείται για συμμετοχή σε τρομοκρατικές δραστηριότητες και σχεδίαζε επίθεση σε ισραηλινούς στόχους.
  • Διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα και εργαζόταν σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο.
  • Συλλήψεις και έρευνες στην Κύπρο είχαν προηγηθεί, οδηγώντας σε συνεργασία των αρχών των δύο χωρών.
  • Κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και υλικά που σχετίζονται με τρομοκρατική δραστηριότητα.

Στη σύλληψη ενός 37χρονου άνδρα παλαιστινιακής καταγωγής προχώρησαν οι ελληνικές αρχές στο πλαίσιο επιχείρησης υψηλής μυστικότητας που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη, έπειτα από πληροφορίες για πιθανή τρομοκρατική δραστηριότητα. Η επιχείρηση οργανώθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς, καθώς και για εκπαίδευση και μετακινήσεις που φέρονται να συνδέονται με την υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών. Φέρεται να είχε διασυνδέσεις με πρόσωπα που έχουν απασχολήσει τις κυπριακές αρχές. 

Πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, αναφέρουν ότι σχεδίαζε επίθεση εναντίον ισραηλινών στόχων, πιθανόν και τοποθέτηση εκρηκτικών σε κρουαζιερόπλοιο, που αναμενόταν να προσεγγίσει ελληνικό λιμάνι τις επόμενες ημέρες.

Ο 37χρονος διέμενε στην περιοχή των Πατησίων στην Αθήνα και εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, όπου και συνελήφθη. Από ότι φαίνεται, βρισκόταν νόμιμα στην Ελλάδα.

Η έρευνα των αρχών φαίνεται να ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από τις κυπριακές αρχές. Στην Κύπρο είχαν προηγηθεί πρόσφατα συλλήψεις νεαρών ατόμων που επίσης κατηγορούνται για σχέσεις με τη Χαμάς, γεγονός που οδήγησε τις υπηρεσίες ασφαλείας των δύο χωρών σε στενή συνεργασία.

Πηγές αναφέρουν ότι ο συλληφθείς φέρεται να έχει παραδεχθεί επαφές με πρόσωπα που σχετίζονται με την οργάνωση. Οι αρχές εκτιμούν ότι βρισκόταν ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας. Φέρεται μάλιστα, να είχε παραγγείλει ορισμένα υλικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε χώρους στην Αθήνα και την Κρήτη κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές, συσκευές αποθήκευσης δεδομένων (USB), τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακός εξοπλισμός. Τα ευρήματα έχουν σταλεί για εργαστηριακή εξέταση, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάλυση των ηλεκτρονικών συσκευών, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν επικοινωνίες και διασυνδέσεις με άλλα πρόσωπα ή δίκτυα.

Αστυνομικές πηγές χαρακτηρίζουν τη σύλληψη ιδιαίτερα σημαντική. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να αποσαφηνιστεί το εύρος της δραστηριότητας του 37χρονου, οι πιθανές διεθνείς επαφές του και ο βαθμός προετοιμασίας στον οποίο βρισκόταν το φερόμενο σχέδιο επίθεσης.

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