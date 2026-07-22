KLOSTI: Υπέροχα δώρα εμπνευσμένα από το ελληνικό καλοκαίρι!

Εντυπωσιακές τσάντες, παρεό και κοσμήματα λίγο πριν έρθει ο Αύγουστος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.07.26 , 16:43 Αλλάζει ο καιρός: Έρχεται πτώση θερμοκρασίας έως 10 βαθμούς και καταιγίδες
22.07.26 , 16:39 PIrelli: Η πίστα στο Ουγγρικό Grand Prix 2026
22.07.26 , 16:20 Γρηγόρης Γκουντάρας: Τέλος η συνεργασία του με τον Νίκο Κοκλώνη
22.07.26 , 16:14 Σταύρος Γεωργίου: Βίντεο τον έχει καταγράψει με άτομο - Τα 3 σενάρια
22.07.26 , 16:09 Λιάγκας: Το βίντεο εν πλω με τους γιους του– «Τα καλύτερα ταξίδια της ζωής»
22.07.26 , 15:55 Καταγγελίες για βιασμούς από ιδρυτή κατασκήνωσης στο Βέλγιο
22.07.26 , 15:44 KLOSTI: Υπέροχα δώρα εμπνευσμένα από το ελληνικό καλοκαίρι!
22.07.26 , 15:26 Σάκης Ρουβάς - Κάτια Ζυγούλη: Πιο ερωτευμένοι από ποτέ στις διακοπές τους
22.07.26 , 15:26 Λήξη συναγερμού στον Πειραιά - Δεν εντοπίστηκε διαρροή αερίου
22.07.26 , 15:15 Σημαντικές ελληνικές διακρίσεις στην 67η Μαθηματική Ολυμπιάδα
22.07.26 , 14:59 Τι δείχνει νέα μελέτη για την καισαρική, τα αντιβιοτικά και το μικροβίωμα
22.07.26 , 14:53 Φαίη Σκορδά: Το πρωινό της είναι χορταστικό και χωρά σε ένα... ποτήρι!
22.07.26 , 14:41 Βασίλης Μπισμπίκης σε Δέσποινα Βανδή: «Χρόνια σου πολλά, άγγελέ μου»
22.07.26 , 14:37 Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά κοντά στα διόδια Αφιδνών
22.07.26 , 14:20 Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε μπαίνουν τα χρήματα
Έκτακτο δελτίο καιρού: Καύσωνας και μπουρίνια μαζί - Αναλυτική πρόβλεψη
Καρπούζι: Πόσες θερμίδες έχει το απόλυτο καλοκαιρινό φρούτο
Μαίρη Λίντα: Ο φόνος της μητέρας της, η κόρη της & ο χωρισμός με τον Χιώτη
Κωνσταντάρας: Απαθανατίζει την Τσαγκρινού στις διακοπές τους
Σταύρος Γεωργίου: Βίντεο τον έχει καταγράψει με άτομο - Τα 3 σενάρια
Σταύρος Γεωργίου: «Είχε κλείσει ραντεβού με τον δολοφόνο του»
Όταν η πισίνα μυρίζει χλώριο - Τι «μαρτυρά» για τα μικρόβια
Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε μπαίνουν τα χρήματα
Σάκης Ρουβάς - Κάτια Ζυγούλη: Πιο ερωτευμένοι από ποτέ στις διακοπές τους
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το δείπνο με τη μητέρα της και το υπέροχο μάξι φόρεμα!
Περισσότερα

VIDEOS

Shopping Star: Έτοιμη Για Την Ανάσταση Η Σταυρούλα
Μοδα
Shopping Star: Η Σταυρούλα φόρεσε ένα εξαιρετικό σύνολο για την
Shopping Star: Αυτό Είναι Το Απόλυτο Slip Φόρεμα
Μοδα
Shopping Star: Φορέστε στα γενέθλια αυτό το υπέροχο slip φόρεμα
Ρεβεγιόν: 8+1 Ιδιαίτερα Looks Για Να Κλέψετε Την Παράσταση
Μοδα
Ρεβεγιόν: 8+1 ιδιαίτερα outfits για να κλέψετε την παράσταση!
Χριστουγεννιάτικο Μανικιούρ: 5+1 Ιδέες Για Γιορτινά Νύχια
Μοδα
Χριστουγεννιάτικα νύχια: 5+1 ιδέες για γιορτινό μανικιούρ
Shopping Star: Αυτά Ήταν Τα Λάθη Της Άντζυς
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Θα προτιμούσα να είχες προλάβει κομμωτήριο»
Shopping Star: Με Αυτό Το Μακιγιάζ Θα Είσαι Κυριλέ Στον Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Το κατάλληλο μακιγιάζ για να είσαι κυριλέ σε
Shopping Star: Tips Για Να Είστε Σικ Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Θα πάτε σε γάμο; Τι να φορέσετε για
Shopping Star: Η Έλλη Καλεσμένη Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: Επεσήμανε το φάουλ της Έλλης
Shopping Star 22/11/24: Αυτή είναι η νικήτρια
Μοδα
Shopping Star: Ποια ήταν η πιο ραφινάτη νικήτρια αυτής της
Shopping Star: Η Ηλιάνα Βρήκε Λάθη Στο Λουκ Της Όλγας
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Από κει και πέρα είναι καταστροφή»
Shopping Star: Οι Παίκτριες Βρήκαν Εκτός Θέματος Τη Ζένια
Μοδα
Shopping Star: Οι παίκτριες βρήκαν το σύνολο της Ζένιας μεγαλίστικο
Shopping Star: Η Πασαρέλα Της Ζένιας Για Τη Νέα Της Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Ήταν η Ζένια κατάλληλα ντυμένη για τη νέα
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Τips για να είσαι ραφινάτη στη νέα σου συνέντευξη για
Shopping Star: Ντύθηκε Καλά Η Δέσποινα Στη Νέα Της Δουλειά;
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Δέσποινα, το κραγιόν σου είναι απαγορευτικό»
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Τι να βάλεις σε συνέντευξη για δουλειά
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Μοδα
Klosti καλοκαιρινά δώρα
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google

Μια ανάσα πριν τον Αύγουστο, φτιάχνουμε βαλίτσες ονειροπολούμε κι εμπνεόμαστε από τις ωραιότερες καλοκαιρινές σειρές της αγοράς!

Η φετινή συλλογή του KLOSTΙ εμπνέεται από τον ελληνικό ήλιο και το γαλάζιο της θάλασσας και αναδεικνύει τις πιο κομψές και ιδιαίτερες χειροποίητες δημιουργίες της σεζόν! Αυτός είναι άλλωστε και ο στόχος του brand, που υποστηρίζει τις ταλαντούχες Ελληνίδες δημιουργούς και “ταξιδεύει” μέσω του eshop του τις δημιουργίες του σε όλον τον κόσμο!

klosti

Καλοκαίρι χωρίς μια oversized tote bag δεν υπάρχει! Οι μοναδικές τσάντες του KLOSTI που τις κράτησαν οι Lily Collins και η Ashley Park στα γυρίσματα του Emily in Paris, κρατιούνται εξίσου εύκολα στην πόλη και στην παραλία χάρη στα κομψά τους σχέδια και την εξαιρετική ποιότητα των υφασμάτων τους.

klosti

Υπέροχα υφάσματα με πρωτότυπα prints & patterns! Δες την τσάντα εδώ!

klosti

Tσάντες για κάθε ώρα της ημέρας!

Πέρα από τις υπέροχες τσάντες και τα πολύχρωμα παρεό, στο KLOSTI θα βρεις κι εντυπωσιακά καλοκαιρινά κοσμήματα! Η νέα συλλογή του KLOSTI με τα ασημένια και επίχρυσα βραχιόλια και σκουλαρίκια μοιάζει να είναι «βγαλμένη» από τον βυθό της θάλασσας και είναι υπέροχα ως δώρα στις Μαρίες και τις Παναγιώτες που γιορτάζουν!

klosti

Υπέροχα αέρινα και τόσο καλοκαιρινά τα κοσμήματα!    

klosti

Αγαπημένα βραχιολάκια με ασημένια και επίχρυσα στοιχεία!

Η παραγγελία σου γίνεται εύκολα και γρήγορα στο www.klosti.com ή τηλεφωνικά στο 211-8008795!

Ό,τι κι αν επιλέξεις έρχεται άμεσα στη διεύθυνσή σου, όμορφα συσκευασμένο για δώρο κι έτοιμο να το χαρίσεις ή να το χαρείς!
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MΟΔΑ
 |
«KLOSTI»
 |
KLOSTI ΔΩΡΑ
 |
ΔΩΡΑ
 |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΔΩΡΑ
 |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΔΩΡΑ KLOSTI
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Nude νύχια για τις καλοκαιρινές διακοπές
Μοδα
Τα nude νύχια είναι το νέο nail trend για τις καλοκαιρινές διακοπές
Αφέλειες ή φράντζα
Μοδα
Αφέλειες ή φράντζα; Όσα πρέπει να ξέρεις για τη μεγάλη απόφαση στα μαλλιά
Must have παντελόνια για καλοκαίρι
Μοδα
Φέτος το καλοκαίρι, αυτά είναι τα απόλυτα «must-have» παντελόνια
Οροί βιταμίνης C
Μοδα
Οι οροί βιταμίνης C που μπορείς να εμπιστευθείς για ορατά αποτελέσματα
Ρους το καλοκαίρι
Μοδα
Powder blush: Το μυστικό σου για ένα φρέσκο, καλοκαιρινό μακιγιάζ
Τα μαγιό του φετινού καλοκαιριού
Μοδα
Τα μαγιό που θα πρωταγωνιστήσουν στην καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα
Primer και καλοκαίρι
Μοδα
Primer: Το βήμα που αλλάζει το καθημερινό σου μακιγιάζ, ειδικά το καλοκαίρι
Beauty products 2026
Μοδα
Οι νέες beauty αφίξεις που μπήκαν αμέσως στη wish list μου
Μαγιό Sporty Chic
Μοδα
Sporty Chic: Η τάση στα μαγιό που ήρθε για να μείνει
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top