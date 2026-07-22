Μια ανάσα πριν τον Αύγουστο, φτιάχνουμε βαλίτσες ονειροπολούμε κι εμπνεόμαστε από τις ωραιότερες καλοκαιρινές σειρές της αγοράς!

Η φετινή συλλογή του KLOSTΙ εμπνέεται από τον ελληνικό ήλιο και το γαλάζιο της θάλασσας και αναδεικνύει τις πιο κομψές και ιδιαίτερες χειροποίητες δημιουργίες της σεζόν! Αυτός είναι άλλωστε και ο στόχος του brand, που υποστηρίζει τις ταλαντούχες Ελληνίδες δημιουργούς και “ταξιδεύει” μέσω του eshop του τις δημιουργίες του σε όλον τον κόσμο!

Καλοκαίρι χωρίς μια oversized tote bag δεν υπάρχει! Οι μοναδικές τσάντες του KLOSTI που τις κράτησαν οι Lily Collins και η Ashley Park στα γυρίσματα του Emily in Paris, κρατιούνται εξίσου εύκολα στην πόλη και στην παραλία χάρη στα κομψά τους σχέδια και την εξαιρετική ποιότητα των υφασμάτων τους.

Υπέροχα υφάσματα με πρωτότυπα prints & patterns! Δες την τσάντα εδώ!

Tσάντες για κάθε ώρα της ημέρας!

Πέρα από τις υπέροχες τσάντες και τα πολύχρωμα παρεό, στο KLOSTI θα βρεις κι εντυπωσιακά καλοκαιρινά κοσμήματα! Η νέα συλλογή του KLOSTI με τα ασημένια και επίχρυσα βραχιόλια και σκουλαρίκια μοιάζει να είναι «βγαλμένη» από τον βυθό της θάλασσας και είναι υπέροχα ως δώρα στις Μαρίες και τις Παναγιώτες που γιορτάζουν!

Υπέροχα αέρινα και τόσο καλοκαιρινά τα κοσμήματα!

Αγαπημένα βραχιολάκια με ασημένια και επίχρυσα στοιχεία!

Η παραγγελία σου γίνεται εύκολα και γρήγορα στο www.klosti.com ή τηλεφωνικά στο 211-8008795!

Ό,τι κι αν επιλέξεις έρχεται άμεσα στη διεύθυνσή σου, όμορφα συσκευασμένο για δώρο κι έτοιμο να το χαρίσεις ή να το χαρείς!

