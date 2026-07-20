Αφέλειες ή φράντζα; Όσα πρέπει να ξέρεις για τη μεγάλη απόφαση στα μαλλιά

Πριν κλείσεις ραντεβού στο κομμωτήριο, βεβαιώσου ότι έχεις επιλέξει σωστά

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Ό,τι και να επιλέξεις, το σίγουρο είναι ότι θα ανανεωθεί ολόκληρο το look σου

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Δεν είναι πολλές οι αλλαγές στα μαλλιά που μπορούν να μεταμορφώσουν τόσο άμεσα το πρόσωπο όσο η φράντζα. Από τη signature φράντζα της Dakota Johnson μέχρι τις εκλεπτυσμένες εκδοχές που έχουν αγαπήσει η Anne Hathaway, η Jennifer Lawrence και η Penélope Cruz, οι αφέλειες παραμένουν ένα από τα πιο ισχυρά hair statements.

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Είναι ένα κούρεμα με έντονη προσωπικότητα που μπορεί να ανανεώσει το βλέμμα, να πλαισιώσει διαφορετικά το πρόσωπο και να δώσει χαρακτήρα σε κάθε εμφάνιση.

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Πριν όμως πάρεις την απόφαση, αξίζει να γνωρίζεις ότι η φράντζα δεν είναι απλώς ένα νέο κούρεμα αλλά μια μικρή καθημερινή δέσμευση. Και ναι, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στους δύο όρους που χρησιμοποιούμε. Η φράντζα αποτελεί τον γενικό χαρακτηρισμό για κάθε στιλ μαλλιών που πέφτει στο μέτωπο, ενώ οι αφέλειες αναφέρονται συνήθως στις πιο γεμάτες ή κλασικές εκδοχές των bangs.

hair

Ό,τι και να επιλέξεις, το σίγουρο είναι ότι θα ανανεωθεί ολόκληρο το look σου, αρκεί να ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του προσώπου σου και στον τρόπο ζωής σου.

Ταιριάζουν οι αφέλειες σε όλα τα πρόσωπα;

hair

Η σύντομη απάντηση είναι ναι. Η σωστή φράντζα, όμως, δεν είναι ίδια για όλους. Το σχήμα του προσώπου, η πυκνότητα των μαλλιών, η φυσική τους κίνηση αλλά και η γραμμή του μετώπου καθορίζουν ποιο στιλ θα σε κολακέψει περισσότερο.

Ένα μικρό μέτωπο, για παράδειγμα, δεν θέλει βαριά και πυκνή αφέλεια. Αντίθετα, πιο ανάλαφρες, φιλαριστές τούφες που ανοίγουν απαλά προς τους κροτάφους και φωτίζουν το πρόσωπο χωρίς να το βαραίνουν. Το ίδιο ισχύει και για τα σγουρά ή κυματιστά μαλλιά, οι αφέλειες μπορούν να δείχνουν εξίσου εντυπωσιακές, αρκεί να σχεδιαστούν σωστά από έναν έμπειρο hairstylist.

Δες παραδείγματα που θα σε βοηθήσουν να αποφασίσεις στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

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