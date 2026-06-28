Αυτό είναι το πιο hot γυνακείο καρέ για το καλοκαίρι του 2026

H ιδανική επιλογή για την εποχή, αν προτιμάς τα κοντά μαλλιά

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Πρόκειται για μια πιο ανάλαφρη και μοντέρνα εκδοχή του κλασικού καρέ, η οποία διατηρεί τη δομή και τη φινέτσα του bob

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Μετά την κυριαρχία του Italian bob, του blunt bob και των έντονων layers, μια νέα εκδοχή του κλασικού καρέ έρχεται να πρωταγωνιστήσει, συνδυάζοντας κομψότητα, και κίνηση.

Chestnut Bronde: Η φυσική, απόχρωση μαλλιών που κυριαρχεί το καλοκαίρι

Ο λόγος για το butterfly bob, που έρχεται να ενώσει δύο από τις μεγαλύτερες τάσεις των τελευταίων ετών σε ένα look που αποπνέει ανεπιτήδευτη κομψότητα.

haircut

Πρόκειται για μια πιο ανάλαφρη και μοντέρνα εκδοχή του κλασικού καρέ, η οποία διατηρεί τη δομή και τη φινέτσα του bob, αλλά αποκτά περισσότερη κίνηση χάρη στα διακριτικά layers που πλαισιώνουν το πρόσωπο.

haircut

Τα μαλλιά αποκτούν φυσικό όγκο, κίνηση και αέρα, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που θυμίζει τα φτερά μιας πεταλούδας καθώς κινούνται -εξού και το όνομά του. Είναι θηλυκό, ανάλαφρο και ταυτόχρονα αρκετά ευέλικτο ώστε να προσαρμόζεται σε διαφορετικά μήκη, υφές και σχήματα προσώπου.

Δες πώς μπορείς να το κάνεις κι εσύ

Πηγή άρθρου: Mylife.com.cy 

Επιμέλεια: Δέσποινα Τσαταλπά

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ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΑΡΕ
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
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ITALIAN BOB
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