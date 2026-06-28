Πρόκειται για μια πιο ανάλαφρη και μοντέρνα εκδοχή του κλασικού καρέ, η οποία διατηρεί τη δομή και τη φινέτσα του bob

Μετά την κυριαρχία του Italian bob, του blunt bob και των έντονων layers, μια νέα εκδοχή του κλασικού καρέ έρχεται να πρωταγωνιστήσει, συνδυάζοντας κομψότητα, και κίνηση.

Ο λόγος για το butterfly bob, που έρχεται να ενώσει δύο από τις μεγαλύτερες τάσεις των τελευταίων ετών σε ένα look που αποπνέει ανεπιτήδευτη κομψότητα.

Πρόκειται για μια πιο ανάλαφρη και μοντέρνα εκδοχή του κλασικού καρέ, η οποία διατηρεί τη δομή και τη φινέτσα του bob, αλλά αποκτά περισσότερη κίνηση χάρη στα διακριτικά layers που πλαισιώνουν το πρόσωπο.

Τα μαλλιά αποκτούν φυσικό όγκο, κίνηση και αέρα, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που θυμίζει τα φτερά μιας πεταλούδας καθώς κινούνται -εξού και το όνομά του. Είναι θηλυκό, ανάλαφρο και ταυτόχρονα αρκετά ευέλικτο ώστε να προσαρμόζεται σε διαφορετικά μήκη, υφές και σχήματα προσώπου.

Δες πώς μπορείς να το κάνεις κι εσύ

Πηγή άρθρου: Mylife.com.cy

Επιμέλεια: Δέσποινα Τσαταλπά