Σου επιτρέπει να πειραματίζεσαι και να ανανεώνεις την εικόνα σου χωρίς να αισθάνεσαι ότι περιορίζεσαι από το μήκος του

Το Scandi bob είναι η επιτομή της σύγχρονης ανεπιτήδευτης κομψότητας: Ένα καθαρό, δομημένο αλλά ταυτόχρονα χαλαρό κούρεμα που αγκαλιάζει τη φυσική κίνηση των μαλλιών και χαρίζει άμεσα πιο φρέσκια και νεανική όψη στο πρόσωπο.

Με έμπνευση τη μινιμαλιστική αισθητική της Σκανδιναβίας όπου η ομορφιά βασίζεται στη φιλοσοφία του «less is more», το Scandi Bob είναι ένα καρέ κούρεμα με καθαρές γραμμές, ελάχιστα layers και ένα φυσικό, ανεπιτήδευτο τελείωμα, που το μήκος του κυμαίνεται από το σαγόνι μέχρι τον ώμο φτάνει συνήθως.

Δεν είναι τυχαίο ότι είναι το αγαπημένο των celebrities. Έχουμε δει πολλές φορές τη Zendaya να πειραματίζεται με κοντά, γεωμετρικά κουρέματα που κινούνται στην ίδια αισθητική αλλά και την Hailey Bieber να υιοθετεί μια πιο minimal εκδοχή του bob με sleek φινίρισμα, ενώ η Emma Stone και η Gigi Hadid έχουν αποδείξει ότι ένα κοντό, σωστά κομμένο bob μπορεί να είναι ταυτόχρονα κομψό και εξαιρετικά σύγχρονο.

Αυτό που έχουν λατρέψει όλοι είναι ότι το συγκεκριμένο κούρεμα λειτουργεί με τη φυσική υφή των μαλλιών. Δεν χρειάζεται τέλειο ίσιωμα ή έντονο styling. Ένα απλό στέγνωμα με λίγο όγκο στις ρίζες ή ακόμη και ένα φυσικό στέγνωμα αρκούν για να δημιουργηθεί αυτό το χαρακτηριστικό «I woke up like this» αποτέλεσμα.

Παράλληλα είναι ευέλικτο μιας και μπορεί να μεταμορφώνεται εύκολα ανάλογα με τη διάθεση και την περίσταση. Από ένα sleek, γυαλιστερό φινίρισμα που χαρίζει polished αισθητική, μέχρι ανάλαφρους κυματισμούς σε πιο καλοκαιρινό mood ή ένα wet look με fashion attitude, σου επιτρέπει να πειραματίζεσαι και να ανανεώνεις την εικόνα σου χωρίς να αισθάνεσαι ότι περιορίζεσαι από το μήκος του.

Σε ποια πρόσωπα ταιριάζει;

Η γεωμετρική του γραμμή πλαισιώνει το πρόσωπο και μπορεί να προσαρμοστεί σε όλα τα σχήματα προσώπου, ανάλογα με το μήκος και τη χωρίστρα.

Χρειάζεται καθημερινό styling;

Όχι. Η φιλοσοφία του είναι η εύκολη περιποίηση. Μια γρήγορη κίνηση με το πιστολάκι ή ένα ελαφρύ styling προϊόν αρκούν.

Πώς δημιουργείται αυτό το effortless αποτέλεσμα;

Το μυστικό βρίσκεται στη χωρίστρα. Μια μικρή αλλαγή στη θέση της χωρίστρας δίνει φυσικό όγκο και αυτή την αίσθηση της κίνησης.

Πηγή Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου