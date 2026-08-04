Scandi Bob: Το αγαπημένο κούρεμα των celebrities που ανανεώνει το πρόσωπο

Από τη Σκανδιναβική αισθητική μέχρι τα red carpets, είναι το απόλυτο cool

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.08.26 , 16:42 Σύρος: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τον θάνατο της διασώστριας
04.08.26 , 16:33 Starte - Γιώργος Δουατζής: «Με θέλγει ιδιαιτέρως κάθε μορφή τέχνης»
04.08.26 , 16:04 Σέρρες: Δολοφονία ο θάνατος άνδρα που βρέθηκε νεκρός σπίτι του
04.08.26 , 16:00 Scandi Bob: Το αγαπημένο κούρεμα των celebrities που ανανεώνει το πρόσωπο
04.08.26 , 15:54 Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Ταξίδι αναψυχής στην Ίμπιζα
04.08.26 , 15:50 Ακατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση το νερό στη Σίβηρη Χαλκιδικής
04.08.26 , 15:27 Λίλα Μπακλέση: Το σοβαρό πρόβλημα υγείας στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της
04.08.26 , 15:26 Τροποποιήσεις στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ - Ποιοι σταθμοί έκλεισαν
04.08.26 , 15:24 Σαμοθράκη: Διασωληνωμένος 22χρονος που έπεσε σε γεώτρηση στα λουτρά
04.08.26 , 15:15 Ολυμπιακός: ξεκινάει το ευρωπαϊκό ταξίδι των «ερυθρόλευκων» στα ...αστέρια
04.08.26 , 15:09 smart #2: Σε γκράφιτι η αποκάλυψη του
04.08.26 , 14:52 Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Λαυρέντιο στο Πήλιο
04.08.26 , 14:46 Φωτιά σε υπόγειο χώρο των Δικαστηρίων στον Πειραιά
04.08.26 , 14:32 Καιρός: Έρχεται τριήμερο κύμα ζέστης από το Σάββατο
04.08.26 , 14:24 Λάκης Χαλκιάς: Δημοσία δαπάνη η κηδεία του - Πού και πότε θα γίνει
Μαρία Σιαμπάνου: Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο γέλασε στη φωτιά
Wasan: Tι κάνει μετά τη συμμετοχή της στο MasterChef
Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Πάριος από μικρός» ο Πάρης - Ποιο τραγούδησε;
Μιμή Ντενίση: Στην παραλία του Θεολόγου με την κόρη της Μαριτίνα
Νεκρός 32χρονος στον Όλυμπο μετά από βουτιά σε παγωμένα νερά
Νάνσυ Αντωνίου: Το βίντεο από την παραλία με φυσικό look
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Ο μικρός Πάρης περιποιείται τα... φίδια του σπιτιού!
Τάσος Ιορδανίδης - Θάλεια Ματίκα: Χαλαρώνουν σε πισίνα στη Λευκάδα
Καιρός: Εξασθενούν οι άνεμοι - Πότε έρχονται 40αρια
Μαδούρο: Σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης των ΗΠΑ
Περισσότερα

VIDEOS

Shopping Star: Έτοιμη Για Την Ανάσταση Η Σταυρούλα
Μοδα
Shopping Star: Η Σταυρούλα φόρεσε ένα εξαιρετικό σύνολο για την
Shopping Star: Αυτό Είναι Το Απόλυτο Slip Φόρεμα
Μοδα
Shopping Star: Φορέστε στα γενέθλια αυτό το υπέροχο slip φόρεμα
Ρεβεγιόν: 8+1 Ιδιαίτερα Looks Για Να Κλέψετε Την Παράσταση
Μοδα
Ρεβεγιόν: 8+1 ιδιαίτερα outfits για να κλέψετε την παράσταση!
Χριστουγεννιάτικο Μανικιούρ: 5+1 Ιδέες Για Γιορτινά Νύχια
Μοδα
Χριστουγεννιάτικα νύχια: 5+1 ιδέες για γιορτινό μανικιούρ
Shopping Star: Αυτά Ήταν Τα Λάθη Της Άντζυς
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Θα προτιμούσα να είχες προλάβει κομμωτήριο»
Shopping Star: Με Αυτό Το Μακιγιάζ Θα Είσαι Κυριλέ Στον Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Το κατάλληλο μακιγιάζ για να είσαι κυριλέ σε
Shopping Star: Tips Για Να Είστε Σικ Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Θα πάτε σε γάμο; Τι να φορέσετε για
Shopping Star: Η Έλλη Καλεσμένη Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: Επεσήμανε το φάουλ της Έλλης
Shopping Star 22/11/24: Αυτή είναι η νικήτρια
Μοδα
Shopping Star: Ποια ήταν η πιο ραφινάτη νικήτρια αυτής της
Shopping Star: Η Ηλιάνα Βρήκε Λάθη Στο Λουκ Της Όλγας
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Από κει και πέρα είναι καταστροφή»
Shopping Star: Οι Παίκτριες Βρήκαν Εκτός Θέματος Τη Ζένια
Μοδα
Shopping Star: Οι παίκτριες βρήκαν το σύνολο της Ζένιας μεγαλίστικο
Shopping Star: Η Πασαρέλα Της Ζένιας Για Τη Νέα Της Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Ήταν η Ζένια κατάλληλα ντυμένη για τη νέα
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Τips για να είσαι ραφινάτη στη νέα σου συνέντευξη για
Shopping Star: Ντύθηκε Καλά Η Δέσποινα Στη Νέα Της Δουλειά;
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Δέσποινα, το κραγιόν σου είναι απαγορευτικό»
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Τι να βάλεις σε συνέντευξη για δουλειά
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Μοδα
Σου επιτρέπει να πειραματίζεσαι και να ανανεώνεις την εικόνα σου χωρίς να αισθάνεσαι ότι περιορίζεσαι από το μήκος του

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Scandi bob είναι η επιτομή της σύγχρονης ανεπιτήδευτης κομψότητας: Ένα καθαρό, δομημένο αλλά ταυτόχρονα χαλαρό κούρεμα που αγκαλιάζει τη φυσική κίνηση των μαλλιών και χαρίζει άμεσα πιο φρέσκια και νεανική όψη στο πρόσωπο.

Αφέλειες ή φράντζα; Όσα πρέπει να ξέρεις για τη μεγάλη απόφαση στα μαλλιά

Με έμπνευση τη μινιμαλιστική αισθητική της Σκανδιναβίας όπου η ομορφιά βασίζεται στη φιλοσοφία του «less is more», το Scandi Bob είναι ένα καρέ κούρεμα με καθαρές γραμμές, ελάχιστα layers και ένα φυσικό, ανεπιτήδευτο τελείωμα, που το μήκος του κυμαίνεται από το σαγόνι μέχρι τον ώμο φτάνει συνήθως.

Scandi Bob: Το αγαπημένο κούρεμα των celebrities που ανανεώνει το πρόσωπο

Δεν είναι τυχαίο ότι είναι το αγαπημένο των celebrities. Έχουμε δει πολλές φορές τη Zendaya να πειραματίζεται με κοντά, γεωμετρικά κουρέματα που κινούνται στην ίδια αισθητική αλλά και την Hailey Bieber να υιοθετεί μια πιο minimal εκδοχή του bob με sleek φινίρισμα, ενώ η Emma Stone και η Gigi Hadid έχουν αποδείξει ότι ένα κοντό, σωστά κομμένο bob μπορεί να είναι ταυτόχρονα κομψό και εξαιρετικά σύγχρονο.

Scandi Bob: Το αγαπημένο κούρεμα των celebrities που ανανεώνει το πρόσωπο

Αυτό που έχουν λατρέψει όλοι είναι ότι το συγκεκριμένο κούρεμα λειτουργεί με τη φυσική υφή των μαλλιών. Δεν χρειάζεται τέλειο ίσιωμα ή έντονο styling. Ένα απλό στέγνωμα με λίγο όγκο στις ρίζες ή ακόμη και ένα φυσικό στέγνωμα αρκούν για να δημιουργηθεί αυτό το χαρακτηριστικό «I woke up like this» αποτέλεσμα.

Παράλληλα είναι ευέλικτο μιας και μπορεί να μεταμορφώνεται εύκολα ανάλογα με τη διάθεση και την περίσταση. Από ένα sleek, γυαλιστερό φινίρισμα που χαρίζει polished αισθητική, μέχρι ανάλαφρους κυματισμούς σε πιο καλοκαιρινό mood ή ένα wet look με fashion attitude, σου επιτρέπει να πειραματίζεσαι και να ανανεώνεις την εικόνα σου χωρίς να αισθάνεσαι ότι περιορίζεσαι από το μήκος του.

Σε ποια πρόσωπα ταιριάζει;

Scandi Bob: Το αγαπημένο κούρεμα των celebrities που ανανεώνει το πρόσωπο

Η γεωμετρική του γραμμή πλαισιώνει το πρόσωπο και μπορεί να προσαρμοστεί σε όλα τα σχήματα προσώπου, ανάλογα με το μήκος και τη χωρίστρα.

Χρειάζεται καθημερινό styling;

Όχι. Η φιλοσοφία του είναι η εύκολη περιποίηση. Μια γρήγορη κίνηση με το πιστολάκι ή ένα ελαφρύ styling προϊόν αρκούν.

Πώς δημιουργείται αυτό το effortless αποτέλεσμα;

Scandi Bob: Το αγαπημένο κούρεμα των celebrities που ανανεώνει το πρόσωπο

Το μυστικό βρίσκεται στη χωρίστρα. Μια μικρή αλλαγή στη θέση της χωρίστρας δίνει φυσικό όγκο και αυτή την αίσθηση της  κίνησης.

Πηγή Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MΟΔΑ
 |
ΓΥΝΑΙΚΑ
 |
ΓΥΝΑΚΕΙΑ ΜΟΔΑ
 |
ΚΟΥΡΕΜΑ
 |
ΧΤΕΝΙΣΜΑ
 |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΜΟΔΑ
 |
SCANDI BOB
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιλογές για ρούχα με ριγέ pattern
Μοδα
Let’s stripe: Οι ρίγες είναι το print που κυριαρχεί φέτος το καλοκαίρι
Nude lip liner
Μοδα
Nude lip liner: Ο απόλυτος οδηγός για χείλη γεμάτα και καλοσχηματισμένα
Έντονα καλοκαιρινά χρώματα
Μοδα
Η χρωματική παλέτα του καλοκαιριού έχει ένταση, ιδανική για dressing up
Αντηλιακό scalp SPF
Μοδα
Το scalp SPF είναι το νέο καλοκαιρινό beauty μυστικό για απόλυτη προστασία
Summer Shoe Trends
Μοδα
4 shoe trends που ξεχώρισα για elevated εμφανίσεις εντός και εκτός πόλης
Καλοκαίρι και φουλάρι
Μοδα
Φουλάρι: Το αγαπημένο αξεσουάρ που αναβαθμίζει το καλοκαιρινό σου στυλ
Summer wedding look
Μοδα
Summer wedding guest look: Οι στιλιστικές επιλογές για αξέχαστη εμφάνιση
Denim Shirt
Μοδα
Το denim shirt είναι το διαχρονικό κομμάτι της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας
Παρεό
Μοδα
Παρεό: Πώς να φορέσετε το must-item του φετινού καλοκαιριού!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top