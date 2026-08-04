Συναγερμός έχει σημάνει σε οικισμό του Δήμου Κασσάνδρας στη Χαλκιδική, καθώς το νερό κρίθηκε ακατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση, μετά τον εντοπισμό μικροοργανισμών που, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δειγματοληπτικού ελέγχου, ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Το πρόβλημα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε κατοίκους, τουρίστες και επαγγελματίες της περιοχής, ιδιαίτερα εν μέσω της τουριστικής περιόδου. Οι κάτοικοι ζητούν άμεση και επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να γνωρίζουν τι ακριβώς έχει συμβεί και για πόσο χρονικό διάστημα θα ισχύσει η απαγόρευση χρήσης του νερού.

Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι, το πρόβλημα με την ποιότητα του πόσιμου νερού δεν είναι καινούργιο. Εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία, αρκετοί αποφεύγουν να καταναλώνουν νερό από το δίκτυο ύδρευσης και επιλέγουν εμφιαλωμένο, επικαλούμενοι την παλαιότητα των υποδομών και τις διαχρονικές δυσλειτουργίες του δικτύου.

Ωστόσο, η σημερινή κατάσταση προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση, καθώς η οδηγία αφορά όχι μόνο την πόση, αλλά τη γενικότερη χρήση του νερού. Το γεγονός αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων, αλλά και στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Σίβηρη Χαλκιδικής: «Γονατίζει» και την εστίαση το πρόβλημα με το νερό

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση για τους επαγγελματίες της εστίασης. Όπως αναφέρουν, επειδή γνώριζαν εδώ και χρόνια τα προβλήματα με την ποιότητα του νερού, πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη προμηθευτεί φίλτρα και μεγάλες ποσότητες εμφιαλωμένου νερού, προκειμένου να μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.

Για την εξέλιξη της υπόθεσης υπήρξε επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, ο οποίος ανέφερε ότι έχει ήδη ληφθεί νέο δείγμα νερού. Τα αποτελέσματα αναμένονται αύριο και θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα των αρμόδιων υπηρεσιών.

Μέχρι τότε, κάτοικοι και επαγγελματίες παραμένουν σε αναμονή, ζητώντας σαφείς απαντήσεις και άμεσες λύσεις για ένα ζήτημα που αφορά την υγεία, την καθημερινότητα και την ομαλή λειτουργία της περιοχής.