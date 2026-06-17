Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού επηρεάζουν τις ανάγκες του οργανισμού μας, αλλάζοντας συχνά τόσο την όρεξη όσο και τις καθημερινές διατροφικές συνήθειές μας.

Ποιες είναι οι κατάλληλες επιλογές τροφών για να διατηρήσουμε την ενέργειά μας και πώς θα αποφύγουμε την αφυδάτωση; Σε αυτά τα ζητήματα αναφέρθηκε η Καλλιόπη Γεωργακούλη, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ποιες είναι οι κατάλληλες επιλογές τροφίμων για να διατηρήσουμε την ενέργειά μας και πώς θα αποφύγουμε την αφυδάτωση; Διατροφολόγος απαντά / Φωτογραφία: Unsplash.com

Σωστή διατροφή και επαρκής ενυδάτωση

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τονίζει η κυρία Γεωργακούλη, οι ανάγκες του οργανισμού μεταβάλλονται, με τη σωστή διατροφή και την επαρκή ενυδάτωση να αποτελούν βασικούς παράγοντες για τη διατήρηση της υγείας και της ευεξίας. Έτσι, τους θερινούς μήνες καλό είναι να καταναλώνουμε πιο ελαφριά και δροσερά γεύματα, τα οποία είναι πιο εύπεπτα και δεν επιβαρύνουν τον οργανισμό σε συνθήκες ζέστης, ενώ καλό είναι να αποφεύγεται η συχνή κατανάλωση πολύ λιπαρών και βαριών τροφών.

Όπως αναφέρει, οι σαλάτες με λαχανικά εποχής, τα φρούτα, τα όσπρια, το ψάρι, το γιαούρτι και γενικότερα τα γεύματα που βασίζονται στη μεσογειακή διατροφή αποτελούν ιδιαίτερα καλές επιλογές, καθώς παρέχουν στον οργανισμό πολύτιμες βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικές ουσίες.

Όπως εξηγεί διατροφολόγος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ιδιαίτερη σημασία έχει και η συστηματική κατανάλωση νερού, ακόμη και όταν δεν υπάρχει έντονο αίσθημα δίψας / Φωτογραφία: Unsplash.com

Καθοριστικός ο ρόλος της ενυδάτωσης

Παράλληλα, κατά τους θερινούς μήνες, προσθέτει, αυξάνονται και οι ανάγκες του οργανισμού σε υγρά, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της αυξημένης εφίδρωσης, γεγονός που καθιστά την επαρκή ενυδάτωση ιδιαίτερα σημαντική. Σε αυτό συμβάλλει ουσιαστικά η καθημερινή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό.

Όπως εξηγεί η κ. Γεωργακούλη, τρόφιμα όπως το καρπούζι, το πεπόνι, το αγγούρι, η ντομάτα και τα ροδάκινα βοηθούν τόσο στην αναπλήρωση υγρών όσο και στην κάλυψη αναγκών σε βιταμίνες και ηλεκτρολύτες που χάνονται μέσω της εφίδρωσης.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχει και η συστηματική κατανάλωση νερού κατά τη διάρκεια της ημέρας, ακόμη και όταν δεν υπάρχει έντονο αίσθημα δίψας.

Αντίθετα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, αναψυκτικών με ζάχαρη και ποτών με υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη μπορεί να συμβάλει στην αφυδάτωση, ιδιαίτερα σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών.

Ποιες τροφές είναι καλό να αποφεύγονται

Όπως τονίζει η κ. Γεωργακούλη, «η αυξημένη κατανάλωση τηγανητών, πολύ λιπαρών τροφών και μεγάλων γευμάτων μπορεί να προκαλέσει δυσφορία, υπνηλία και αίσθημα βάρους, ιδιαίτερα τις ώρες με υψηλές θερμοκρασίες», προτείνοντας μικρότερα και συχνότερα γεύματα μέσα στην ημέρα. Όσο για τα σνακ στην παραλία, συστήνει να αποφεύγονται τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, αλάτι και κορεσμένα λιπαρά.

Αντίθετα, πιο ισορροπημένες επιλογές αποτελούν τα φρούτα, οι ανάλατοι ξηροί καρποί, το τοστ, το γιαούρτι και τα σπιτικά σάντουιτς.

Απαραίτητη η σωστή συντήρηση των τροφίμων

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται και στην ασφάλεια των τροφίμων κατά τους θερινούς μήνες, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν την αλλοίωση των τροφίμων που μένουν πολλές ώρες εκτός ψυγείου. Χρειάζεται προσοχή στη μεταφορά και συντήρηση των τροφίμων που παίρνουμε μαζί μας στην παραλία ή σε εκδρομές, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος τροφιμογενών λοιμώξεων.

Η κ. Γεωργακούλη καταλήγει τονίζοντας ότι «η υιοθέτηση ισορροπημένων διατροφικών συνηθειών και η σωστή ενυδάτωση μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στη διατήρηση της ενέργειας και της καλής λειτουργίας του οργανισμού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ