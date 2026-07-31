Καιρός: Ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα στην Αττική - Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς

Η πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο, Ματίνα Μπέρου

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (31/7/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ισχυροί άνεμοι στην Αττική με ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
  • Στη Βοιωτία, οι άνεμοι φτάνουν τα 60-80 χλμ/ώρα, δυσχεραίνοντας την κατάσβεση πυρκαγιών.
  • Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω θυελλωδών ανέμων, κυρίως στις Κυκλάδες.
  • Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 5) στην Αττική και Νότια Εύβοια, υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 4) σε άλλες περιοχές.
  • Αναμένονται ενισχυμένοι άνεμοι το Σάββατο, με ριπές που θα ξεπερνούν τα 90 χλμ/ώρα.

Ιδιαίτερα δύσκολες παραμένουν οι συνθήκες για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι συνεχίζουν να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στη Βοιωτία, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η πυρκαγιά, πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι 7 έως 8 μποφόρ, με ριπές που φτάνουν τα 60 έως 80 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή περίπου 20 μέτρα το δευτερόλεπτο.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καιρός: Ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα στην Αττική - Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Αργολίδα, όπου οι άνεμοι φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ, ενώ οι ριπές αγγίζουν τα 60 χιλιόμετρα την ώρα. Οι συνθήκες αυτές δυσχεραίνουν σημαντικά την προσπάθεια κατάσβεσης των πυρκαγιών.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα ισχυροί έως θυελλώδεις βοριάδες επικρατούν στο Αιγαίο, με την ένταση των ανέμων να φτάνει ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Προβλήματα και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

Οι ισχυροί βοριάδες προκαλούν έντονο κυματισμό και δημιουργούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, κυρίως στις Κυκλάδες, στον στενό του Καφηρέα, αλλά και στις θαλάσσιες περιοχές μεταξύ Μυκόνου, Τήνου, Άνδρου και Ικαρίας.

Οι συνθήκες στη θάλασσα παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, με τους ανέμους να επηρεάζουν σημαντικά τις μετακινήσεις.

Ενδεικτική της σφοδρότητας των ανέμων είναι η κατάσταση στην Κάρυστο, όπου οι ριπές έφτασαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα.

Στην Αττική, κατά διαστήματα, οι ριπές ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας αυξημένο κίνδυνο για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών.

Νέα ενίσχυση των ανέμων το Σάββατο

Οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με ένταση 6 έως 7 μποφόρ και ριπές που τοπικά θα ξεπερνούν ακόμη και τα 90 χιλιόμετρα την ώρα. Από το πρωί του Σαββάτου, οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν εκ νέου, με τις ριπές να ξεπερνούν κατά τόπους τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σε «κόκκινο» συναγερμό η Αττική και η Κεντρική – Νότια Εύβοια

Σε «κόκκινο» συναγερμό η Αττική και η Κεντρική – Νότια Εύβοια

Ιδιαίτερα αυξημένος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας.

Σε κατάσταση συναγερμού, με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 5), βρίσκονται η Αττική, καθώς και η Κεντρική και Νότια Εύβοια.

Σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4) βρίσκονται αρκετές περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας, καθώς και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και των Κυκλάδων.

Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται επίσης περιοχές της Κρήτης, όπως το Ρέθυμνο και τα Χανιά, καθώς και τμήματα της Θράκης.

Τα δεδομένα προμηνύουν ακόμη μία ιδιαίτερα δύσκολη ημέρα, με τους ισχυρούς ανέμους και τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς να παραμένουν στο επίκεντρο της ανησυχίας.

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