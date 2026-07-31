Την παράστασταση "Ανά - Τίναξε την Ανθισμένη Αμυγδαλιά" πήγε να παρακολουθήσει η Σμαράγδα Καρύδη την οποία απολαμβάνουμε ως Πηνελόπη Μουρίκη στη σειρά IQ 160 που προβάλλεται μέσα από τη συχνότητα του Star κάθε Δευτέρα- Πέμπτη στις 22:00.
Η ηθοποιός εμφανίστηκε στο θέατρο Άλσος για την παράσταση που σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί ο Θοδωρής Αθερίδης φορώντας ένα κρεμ παντελόνι το οποίο συνδύασε με ένα λευκό top.
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Η Σμαράγδα Καρύδη μπορεί να χώρισε με τον Θοδωρή Αθερίδη μετά από 23 χρόνια όμως μεταξύ τους υπάρχει αλληλοεκτίμηση και σεβασμός.
Η ηθοποιός πόζαρε στον φωτογραφικό φακό και συνεχάρη τους συντελεστές της παράστασης. Στην παράσταση παίζουν οι: Κατερίνα Βρανά, Λευτέρη Ελευθερίου, Αντώνη Κρομπά, Ορέστη Τζιόβα, Θανάση Τσαλταμπάση, Έλενα Χαραλαμπούδη και Γιώργο Χατζηπαύλου.
Τα κείμενα της παράστασης συνυπογράφει μαζί με τον Θοδωρή και η κόρη του Φωτεινή Αθερίδου.
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