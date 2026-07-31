Σμαράγδα Καρύδη: Απόλαυσε την παράσταση που σκηνοθετεί ο Αθερίδης

H ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη σειρά του Star «ΙQ 160»

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Την παράστασταση "Ανά - Τίναξε την Ανθισμένη Αμυγδαλιά" πήγε να παρακολουθήσει η Σμαράγδα Καρύδη την οποία απολαμβάνουμε ως Πηνελόπη Μουρίκη στη σειρά IQ 160 που προβάλλεται μέσα από τη συχνότητα του Star κάθε  Δευτέρα- Πέμπτη στις 22:00.

IQ 160: O 4ος κύκλος έρχεται στο Star

Αλέξης Γεωργούλης πήγε να δει την παράσταση "Ανά - Τίναξε την Ανθισμένη Αμυγδαλιά"/ φωτογραφία από NDP/ ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Αλέξης Γεωργούλης πήγε να δει την παράσταση "Ανά - Τίναξε την Ανθισμένη Αμυγδαλιά"/ φωτογραφία από NDP/ ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Σμαράγδα Καρύδη για Θοδωρή Αθερίδη: «Κοντά του έμαθα να φοβάμαι λιγότερο»

Σμαράγδα Καρύδη-Φαίη Φραγκαλιώτη, Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Σμαράγδα Καρύδη-Φαίη Φραγκαλιώτη, Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η ηθοποιός εμφανίστηκε στο θέατρο Άλσος για την παράσταση που σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί ο Θοδωρής Αθερίδης φορώντας ένα κρεμ παντελόνι το οποίο συνδύασε με ένα λευκό top.

Θοδωρής Αθερίδης για την κόρη του, Φωτεινή: «Μου λέει συνέχεια όχι»

Η Σμαράγδα Καρύδη μπορεί να χώρισε με τον Θοδωρή Αθερίδη μετά από 23 χρόνια όμως μεταξύ τους υπάρχει αλληλοεκτίμηση και σεβασμός.

Λευτέρης Ελευθερίου και Σμαράγδα Καρύδη/ φωτογραφία από NDP/ ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Λευτέρης Ελευθερίου και Σμαράγδα Καρύδη/ φωτογραφία από NDP/ ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η ηθοποιός πόζαρε στον φωτογραφικό φακό και συνεχάρη τους συντελεστές της παράστασης. Στην παράσταση παίζουν οι: Κατερίνα Βρανά, Λευτέρη Ελευθερίου, Αντώνη  Κρομπά, Ορέστη Τζιόβα, Θανάση Τσαλταμπάση, Έλενα Χαραλαμπούδη και Γιώργο Χατζηπαύλου.

Τα κείμενα της παράστασης συνυπογράφει μαζί με τον Θοδωρή και η κόρη του Φωτεινή Αθερίδου.


 

 

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