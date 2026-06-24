IQ 160: O 4ος κύκλος έρχεται στο Star

Νέος κύκλος! Περισσότερο μυστήριο! Περισσότερο γέλιο! Περισσότερο IQ 160!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η αστυ-κωμική σειρά IQ 160 επιστρέφει με τον 4ο κύκλο στο Star.
  • Η σειρά εξερευνά τη συγκατοίκηση του Αργύρη και της Πηνελόπης με τα παιδιά τους, γεμάτη προκλήσεις και αστυνομικές υποθέσεις.
  • Η καθημερινότητα τους γίνεται όλο και πιο δύσκολη λόγω των απαιτήσεων της οικογένειας και του μωρού.
  • Πρωταγωνιστούν οι Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής και άλλοι, με σενάριο της Βίκυς Αλεξοπούλου.
  • Ο νέος κύκλος υπόσχεται περισσότερη κωμωδία και μυστήριο.

IQ 160, η αστυ-κωμική σειρά που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν πιο ξεκαρδιστική και... μυστηριώδης από ποτέ, με τον 4ο Κύκλο επεισοδίων, μέσα από τη συχνότητα του Star!

Μία συμβίωση... βασανιστική.
Τέσσερα παιδιά... στο κόκκινο.
Ένα ζευγάρι... στα άκρα!
Και πολλές, πάρα πολλές αστυνομικές υποθέσεις... προς διερεύνηση.

IQ 160: O 4ος κύκλος έρχεται στο Star

Τα πράγματα ποτέ δεν ήταν τόσο δύσκολα για τον Αργύρη Καλατζή! Η Πηνελόπη Μουρίκη έχει μετακομίσει μαζί με τα τρία της παιδιά και το νεογέννητο Μιχαλάκη στο σπίτι του, σε μία συγκατοίκηση... χαοτική κι άκρως οδυνηρή! 

Και μπορεί η σπίθα του έρωτά τους να παραμένει αναμμένη, αλλά τα ξενύχτια λόγω του μωρού, οι απαιτήσεις των παιδιών, αλλά και νέες, σκοτεινές αστυνομικές υποθέσεις που χρήζουν επίλυσης, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, που φέρνει και τους δύο στα άκρα. 

IQ 160: Ο Καλατζής παρεμβαίνει στο μάθημα ανώδυνου τοκετού!

Θα καταφέρουν να μείνουν ενωμένοι απέναντι στις προκλήσεις της δουλειάς, αλλά και της ίδιας τους της ζωής, που δε σταματά να υψώνει εμπόδια και ανατροπές; Και αν ναι, μέχρι πότε; Τελικά, τι είναι πιο επικίνδυνο, το έγκλημα ή η οικογενειακή καθημερινότητα;  

Οι απαντήσεις ... επί της οθόνης από τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star!

Νέος κύκλος! Περισσότερο μυστήριο! Περισσότερο γέλιο! Περισσότερο IQ 160!

Πρωταγωνιστούν: Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς, Άννα Λουιζίδη

Συμμετέχουν: Άλκης Παναγιωτίδης, Θανάσης Δόβρης, Αγγελίνα Μάρκου, Αριστοτέλης Μπολοβίνος, ο μικρός Φίλιππος Ελευθερόπουλος και η μικρή Ελένη Νεαμονίτη 

Συντελεστές
Σενάριο: Βίκυ Αλεξοπούλου
Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Πανταζούδης
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δασκαλοθανάσης GSC
Executive Producer: Βασίλης Διαμαντίδης
Παραγωγή: Hip Productions 

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IQ 160
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ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ
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ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΗΣ
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ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΟΥΡΙΚΗ
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ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ
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STAR
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