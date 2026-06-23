Θοδωρής Αθερίδης για την κόρη του, Φωτεινή: «Μου λέει συνέχεια όχι»

«Και με τη μαμά της και με εμένα κάνει ό,τι γουστάρει», δήλωσε ο ηθοποιός

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Θοδωρής Αθερίδης επιθυμεί επαγγελματική συνεργασία με την κόρη του, Φωτεινή, αλλά η απόφαση εξαρτάται από εκείνη.
  • Η Φωτεινή Αθερίδου είναι δύσκολη στη συνεργασία με τον πατέρα της, ενώ είναι πιο άνετη με τους συναδέλφους της.
  • Η πιο πρόσφατη κοινή τους δουλειά είναι η κωμωδία "Ανα-τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά" στο Θέατρο Άλσος.
  • Ο Θοδωρής Αθερίδης δήλωσε ότι η ζωή του απέκτησε νέο νόημα με τα εγγόνια του, νιώθοντας ξανά νέος.
  • Είναι παππούς από τα 54 του χρόνια, κάτι που τον έκανε να αισθάνεται μικρός.

Ο Θοδωρής Αθερίδης μίλησε στην εκπομπή Buongiorno την Τρίτη 23 Ιουνίου για τη σχέση και τη συνεργασία του με την κόρη του, Φωτεινή Αθερίδου, λέγοντας πως ο ίδιος επιθυμεί να βρεθούν ξανά επαγγελματικά, όμως η απόφαση εξαρτάται από εκείνη.

Αναφερόμενος στην κοινή θεατρική τους πορεία, ο ηθοποιός είπε: «Πάρα πολύ καλό μου έκανε εμένα, γιατί υπηρέτησα κάτι της κόρης μου, γιατί μου το χρώσταγε, επειδή μία φορά έπαιξε σε δικό μου έργο κι ήθελε να μου το γυρίσει πίσω για να μην έχω να το λέω. Δε με άφησε να πάρω καμία πρωτοβουλία, έκανε ό,τι ήθελε. Κάθε φορά που έπαιρνα μία πρωτοβουλία τα άκουγα, αλλά περάσαμε πάρα πολύ ωραία με τα παιδιά εκεί όλα, ήταν υπέροχα».

Θοδωρής Αθερίδης για την κόρη του, Φωτεινή: «Μου λέει συνέχεια όχι»

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε πως το ενδεχόμενο νέας συνεργασίας δεν είναι δική του επιλογή: «Μόνο από εκείνη εξαρτάται αν θα μας δείτε ξανά μαζί, όχι από εμένα. Αν θέλει εκείνη, θα είμαι. Εγώ της κάνω πρόταση στα πάντα που κάνω και μου λέει "ευχαριστώ, όχι". Με εμένα είναι δύσκολη, με τους συναδέλφους της είναι μια χαρά, γίνεται χαλί να την πατήσεις, αλλά βρίσκει και τα κάνει. Και με τη μαμά της και με εμένα κάνει ό,τι γουστάρει. Έτσι τη μάθαμε, δεν φταίει αυτή».

Οι πρόσφατες δουλειές τους στο θέατρο

Η πιο πρόσφατη συνεργασία τους είναι η καλοκαιρινή κωμωδία Ανα-τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά, στην οποία η Φωτεινή Αθερίδου κι ο Θοδωρής Αθερίδης συνυπογράφουν τα κείμενα με τους υπόλοιπους συντελεστές. Η παράσταση παίζεται κάθε Τετάρτη στο Θέατρο Άλσος, με τον Θοδωρή Αθερίδη στη σκηνοθεσία.

Είχε προηγηθεί η μουσική κωμωδία Μπα-Μπαμπά, όπου η Φωτεινή Αθερίδου υπέγραψε το κείμενο, ενώ ο Θοδωρής Αθερίδης σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε.

Η Φωτεινή Αθερίδου κληρονόμησε το ταλέντο του μπαμπά της, Θοδωρή Αθερίδη

Η Φωτεινή Αθερίδου κληρονόμησε το ταλέντο του μπαμπά της, Θοδωρή Αθερίδη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Θοδωρής Αθερίδης: Η αναφορά στα εγγόνια του

Ο Θοδωρής Αθερίδης στάθηκε και στην ιδιότητα του παππού, λέγοντας: «Με τα δύο μου τα εγγόνια απόκτησε ξανά νόημα η ζωή μου. Μου αρέσει να με λένε παππού, γιατί με το που απέκτησα αυτή την ιδιότητα έγινε ξανά σε κάτι μικρός, γιατί έγινα στα 54 μου παππούς που ήμουν μικρός και μπορούσα να πω "είμαι μικρός για παππούς", γιατί σε όλα τα άλλα ήμουν μεγάλος».

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