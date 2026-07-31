Πολίχνη: Επίθεση από τσακάλι σε 4χρονη - Έπαιζε σε αυλή ταβέρνας

Στο νοσοκομείο το κοριτσάκι με τραύματα και εμφανή σημάδια από δαγκώματα

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Πηγή: εξωτερική φωτογραφία προϊόν ΑΙ
Στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής είχαν καταγραφεί οι κραυγές τσακαλιών δίπλα σε σπίτια/ βίντεο ΕΡΤ 15/11/25

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επίθεση από τσακάλι δέχθηκε 4χρονη στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, ενώ έπαιζε σε αυλή ταβέρνας.
  • Το κορίτσι τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς.
  • Το ζώο δάγκωσε το παιδί στο πρόσωπο και το έσυρε για 5-6 μέτρα.
  • Παρευρισκόμενοι αντέδρασαν άμεσα για να απομακρύνουν το τσακάλι.
  • Διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά.

Επίθεση από άγριο ζώο, πιθανότατα τσακάλι, δέχθηκε ένα κορίτσι 4 ετών στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, ενώ έπαιζε στον εξωτερικό χώρο ταβέρνας μαζί με άλλα παιδιά, αργά το βράδυ της Πέμπτης 30 Ιουλίου.

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Το παιδί τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς, ενώ για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση.

Πολίχνη: Πώς έγινε η επίθεση στο κοριτσάκι

Η  4χρονη βρισκόταν στην αυλή της ταβέρνας με τους γονείς της και έπαιζε, όταν το ζώο εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά και της επιτέθηκε. Οι περιγραφές συγκλίνουν ότι το ζώο τη δάγκωσε στο πρόσωπο και την άρπαξε από την πλάτη, σύροντάς την για περίπου πέντε έως έξι μέτρα, όπως αναφέρει και το thesspost.gr.

Οι παρευρισκόμενοι αντέδρασαν αμέσως για να απομακρύνουν το ζώο και να απεγκλωβίσουν το παιδί.

Μετά την επίθεση, στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας και το κοριτσάκι διακομίστηκε στο νοσοκομείο  με τραύματα και εμφανή σημάδια από δαγκώματα.

Την προανάκριση για την επίθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά.

 

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